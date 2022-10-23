Позиция Вашингтона по вопросу безопасности в Эгейском море не изменилась

Иван Шилов ИА REGNUM Граница Турции

Согласно сообщению Sözcü, посол США в Турции Джеффри Флейк заявил, что позиция Вашингтона по вопросу безопасности в Эгейском море не изменилась и продолжает оставаться абсолютно беспристрастной: «Оборонное сотрудничество с Грецией, поддержка Киева и союзников по НАТО в Центральной и Восточной Европе укрепляют восточный фланг НАТО. В последнее время меня всё чаще спрашивают, изменилась ли позиция США по вопросу безопасности в Эгейском море. Мой ответ — нет! Сотрудничество в сфере безопасности с союзниками по НАТО — Турцией и Грецией — не предусматривает поддержку какой-либо из сторон или нарушение баланса».

30 тысяч турецких граждан нашли убежище в Европе

Как пишет Cumhuriyet, за последние восемь месяцев число турецких беженцев в Евросоюзе превысило 30 тысяч человек. Согласно сообщениям швейцарских СМИ, турки спасаются бегством от политического давления и слабой экономики, ища убежища в ЕС. По официальным данным, только в Германии в 2021 году убежища просили 7873 гражданина Турции. За первые восемь месяцев 2022 года число обращений выросло до 10 060. Общее количество турецких беженцев в странах ЕС предположительно превышает 30 тысяч человек. Сообщается, что в эти данные, которые уже превысили показатели предыдущих лет, не включены граждане, мигрировавшие из Турции с разрешением на работу или с целью воссоединения семьи. Турки занимают четвертое место по количеству беженцев в Германии, первое — сирийцы, второе — афганцы, третье — иракцы.

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Революционные инновации для БПЛА

Как сообщает NTV, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A. Ş. завершила работу над проектом по разработке системы автономной навигации глобальной системы позиционирования. «Мы успешно завершили работу над проектом по разработке системы автономной навигации глобальной системы позиционирования, который позволит нашим БПЛА работать в отдаленных районах без GPS. Эта технология, над которой работают лишь несколько стран мира, позволит нашим БПЛА выполнять свои задачи без риска возникновения таких радиоэлектронных угроз, как сбой GPS. Данная разработка, которой теперь располагает наша страна, станет сдерживающим фактором в обороне и революционной технологией в боевых условиях», — написал в своем аккаунте в Twitter министр оборонной промышленности Исмаил Демир.

17% зерна доставлено в Турцию

Как передает Dünya Ekonomi, министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу сообщил, что на сегодняшний день общий объем перевезенного по зерновому коридору груза превысил 7 миллионов 860 тысяч тонн, около 17% — 1 миллион 294 тысячи 706 тонн — из которого доставлено в турецкие порты. В рамках зернового коридора с 1 августа по 18 октября из портов городов Одессы, Черноморска и Южного было отправлено в общей сложности 354 судна, груженных 13 видами продукции, в том числе ячменем, пшеницей, соей, подсолнечным шротом, пшеничными отрубями, горохом, семечками, переработанными комбикормами, сахарной свеклой, подсолнечным маслом, семенами рапса, кукурузой и соевым маслом», — сказал Караисмаилоглу.

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Хулуси Акар провел встречу с генеральным секретарем НАТО

Согласно сообщению Aktif Haber, в Брюсселе в штаб-квартире НАТО состоялась встреча министра национальной обороны Турции Хулуси Акара с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в рамках которой обсуждались вопросы региональной обороны и безопасности, а также деятельность НАТО. Глава оборонного ведомства сообщил, что Турция всегда выполняла и впредь будет выполнять свои обязательства в рамках Североатлантического альянса. Как стало известно, генсек подчеркнул, что Турция является важным союзником по НАТО, и поблагодарил за активную роль в организации зернового коридора, решении глобального продовольственного кризиса и обмене пленными. Хулуси Акар также принял участие в заседании контактной группы по вопросам обороны Киева, в ходе которого рассказал о поддержке, усилиях Турции по обеспечению прекращения огня и снижению напряженности, а также особо подчеркнул важность дипломатии в решении этих вопросов.

Министерство национальной обороны Турецкой Республики Встреча Хулуси Акара с Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире НАТО. 12.10.2022

Парламент одобрил закон о социальных сетях и журналистике

Как пишет Bold Medya, парламент одобрил законопроект о внесении изменений в закон о СМИ, а также другие законы и указы. Согласно вступившим в силу статьям, отныне платформы социальных сетей будут находиться под контролем управления информационных технологий и коммуникаций, каждая социальная сеть должна иметь офис и представителя в Турции, если представителем является физическое лицо, он должен проживать на территории Турции и быть гражданином Турции, новостные интернет-сайты будут относиться к периодическим изданиям, выдачу пресс-карт будет производить управление информационных технологий и коммуникаций, пресс-карта будет приравниваться к документу, удостоверяющему личность, пресс-карты будут выдаваться лицам, достигшим 18 лет, окончившим по меньшей мере среднюю школу или эквивалентное учебное заведение, а также не имеющим ограничений или запретов от государственных служб. Лицам, публично распространяющим ложные сведения о внутренней и внешней безопасности страны, общественном порядке и здоровье с целью нарушения общественного порядка и сеяния беспокойства, страха или паники среди населения, грозит тюремное заключение сроком от 1 до 3 лет.

За сутки задержано 704 человека

Как передает TR724, проведена операция в отношении детей лиц, отбывающих наказание в тюрьме, нуждающихся в помощи людей, которые не могли найти работу из-за правительственных указов, и тех, кто оказывал им помощь. Из 704 человек, в отношении которых были выданы ордеры на арест, задержано 599 человек, в том числе 244 женщины. Общественность продолжает остро реагировать на операции по «охоте на ведьм», организованные против жертв и их родственников. «Помощь тем, кто оказался в трудной ситуации, является признаком проявления человеческой и сознательной ответственности. Десятки тысяч человек уволены с работы, тысячи семей пострадали. Очень грустно и стыдно, что человеческая солидарность теперь считается преступлением. Я и сам оказываю помощь нуждающимся», — поделился постом в социальных сетях известный поэт и писатель Йылмаз Одабаши. Операция также вызвала бурную реакцию у многих членов Конгресса США. Представитель от 25-го избирательного округа Флориды Марио Диас-Баларт опубликовал пост следующего содержания: «Я встревожен новостью о том, что сегодня в результате очередного позорного подавления свободы слова в Турции были арестованы сотни людей. Правительство также ввело уголовную ответственность за «дезинформацию». Подобные атаки на свободу слова и политической мысли в Турции должны прекратиться». Еще одна реакция на операцию по разжиганию ненависти поступила от комитета по международным отношениям Сената США, председателем которой является Боб Менендес, который раскритиковал предпринимаемые правительством меры и назвал их диктаторскими, а не демократическими.

Депутат НРП обвиняет ВС Турции в применении химического оружия против членов РПК

Как пишет TR724, депутат Народно-республиканской парии (НРП) Сезгин Танрыкулу обвинил ВС Турции в применении «химического оружия» против членов Рабочей партии Курдистана (РПК). «Я посмотрел кадры предполагаемого применения химического оружия. Химическое оружие является преступлением против человечества. Завтра я внесу в повестку дня парламента вопрос о достоверности этих изображений. Очень интересно, почему по данным обвинениям не было дано никаких объяснений», — поделился в социальных сетях Танрыкулу. Заместитель председателя и пресс-секретарь Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик опроверг данные утверждения и добавил: «Это попытка доказать невиновность террористической организации в убийствах». «Мои адвокаты сообщили, что в социальных сетях появились изображения применения химического оружия против членов РПК. Парламент и оппозиция не должны молчать», — сказал бывший сопредседатель Демократической партии народов Селахаттин Демирташ.

Великое национальное собрание Турции Сезгин Танрыкулу

США пристально следят за соблюдением антироссийских санкций

Согласно сообщению Karar, два официальных лица США провели встречу с управляющим Центробанка Шахапом Кавджыоглу, а также планируют встретится с представителями министерства финансов и казначейства. Сообщается, что приоритетным вопросом встречи является соблюдение антироссийских санкций. Заместитель министра финансов США по вопросам борьбы с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг и заместитель помощника госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Эрик Вудхаус в понедельник посетили Союз палат и товарных бирж Турции, а во вторник — Совет по внешнеэкономическим связям и обратились к турецким компаниям с призывом не нарушать антироссийские санкции.

Визит Эрдогана в Азербайджан

Как передает NTV, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев приняли участие в церемонии открытия Зангиланского международного аэропорта, построенного при участии турецких компаний Азербайджана. В ходе визита турецкого лидера сопровождали министр национальной обороны Хулуси Акар, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи, министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу и директор по связям с общественностью президента Фахреттин Алтун. Ожидается, что в ходе двусторонних встреч в рамках визита будут всесторонне рассмотрены отношения между Турцией и Азербайджаном и ​​обсуждены шаги для дальнейшего развития сотрудничества.

Президентство Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев на церемонии открытия Зангиланского международного аэропорта

Решение о создании единого алфавита тюркских государств

Как сообщает Haberrus, с целью ускорения процесса языкового единства и перехода тюркских государств на общий алфавит сформирована комиссия по созданию единого алфавита. Первое заседание комиссии пройдет в Киргизии. Комиссии предстоит разработать единый алфавит и представить соответствующий доклад совету старейшин. Решение о формировании комиссии по созданию единого алфавита было представлено на рассмотрение Организации тюркских государств (ОТГ) на приуроченном к 90-летию Дня языка семинаре по общему алфавиту тюркского мира в городе Бурса. В рамках семинара, проведенного ОТГ и Ассоциацией турецкого языка, ученые из тюркских государств предоставили информацию об алфавите и исторических языковых процессах, происходивших в их странах, и отметили значимость ускорения процесса перехода к единому алфавиту и его распространения среди тюркских государств. Вновь созданная комиссия призвана осуществить реализацию принятых на семинаре решений.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Председатель Президиума оборонной промышленности администрации президента Турции Исмаил Демир объявил, что 6 беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 впервые поступили на вооружение береговой охраны.

Процедура получения россиянами банковских карт в Турции значительно усложнилась. Турецкие банки ввели дополнительные требования по выпуску карт с целью уменьшения потока клиентов.

Согласно сообщению Ассоциации туроператоров России, цены на авиабилеты в Турцию снизились в 4-10 раз по сравнению с концом сентября.

Согласно заявлению греческой полиции, недалеко от реки Эврос спасена группа нелегальных мигрантов из 92 человек. Все они обнаженные, некоторые из них ранены. Греческие власти обвиняют Турцию, а ООН призвала провести расследование.

Генеральная прокуратура Анкары начала расследование в отношении президента турецкой медицинской ассоциации Шебнема Корура Финканчи за то, что он раскритиковал действия правительства в отношении защиты врачей и медицинского персонала.

В рамках официального визита президент Азербайджана Ильхам Алиев навестил в больнице заместителя председателя Партии справедливости и развития Бинали Йылдырыма, который вместе со своим телохранителем и однопартийцем Шамилем Айрымом попал в дорожно-транспортное происшествие.