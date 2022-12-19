Как пишет газета Cumhuriyet, заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, принимавший участие в политических консультациях между российско-турецкими делегациями в Стамбуле, сделал заявления для прессы по сирийскому вопросу. Он отметил, что поддерживает нормализацию ситуации в Сирии, и подчеркнул, что считает необходимым восстановить территориальную целостность этой страны.

(сс) Kurdishstruggle Курды

Вершинин напомнил, что Москва выступает за нормализацию отношений между Анкарой и Дамаском. Российский дипломат заявил, что в ходе переговоров в Стамбуле обсуждалась ситуация в Афганистане, Ливии, Палестине и на Ближнем Востоке, по всем этим вопросам продолжаются обсуждения. Россия также максимально подробно информировала Турцию о «ситуации на земле» во время специальной военной операции на Украине. Вершинин, напомнив, что последний раунд переговоров между делегациями Москвы и Киева проходил в Стамбуле, заявил, что Стамбул является подходящей для этого площадкой.

Подземное газовое хранилище Турции стало крупнейшим в Европе

Согласно сообщению интернет-издания Aktif Haber, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлениями относительно увеличения объемов подземного хранилища газа в стамбульском районе Силиври. «Объект в Силиври стал крупнейшим подземным хранилищем газа в Европе. Сегодня Турция является страной с 17-м по величине запасом газа в мире, с энергетическими услугами, которые она предлагает своим гражданам и промышленности», — сказал турецкий лидер. Вместимость хранилища в Силиври была увеличена до 4 миллиардов 600 миллионов кубометров, что сделало его крупнейшим хранилищем газа в Европе. Накануне президент России Владимир Путин сказал, что в ближайшие месяцы появится электронная платформа для торговли, а цена на газ для Европы может определяться в Турции.

ЕС пригрозил Турции

Газета Karar пишет о заявлениях Верховного представителя Европейского союза по международным отношениям и политике безопасности Жозепа Борреля, который призвал Анкару изменить свою политику в отношении России и соблюдать санкции ЕС. Брюссель тем самым дал понять, что ему не нравятся тесные отношения Турции с Россией. Глава европейской дипломатии потребовал от Анкары изменить свою политику в отношении Москвы и придерживаться западных антироссийских санкций. Заявление Борреля, направленное в Европейский парламент, было опубликовано газетой, входящей в немецкую медиа-группу Funke Media Group. «Политика Турции, заключающаяся в том, что она не участвует в ограничительных мерах ЕС против России, вызывает растущую обеспокоенность», — подчеркнул Боррель в заявлении.

European Parliament Жозеп Боррель

Решена проблема с проходом нефтяных танкеров через проливы

Турецкий новостной телеканал NTV Haber сообщил о решении проблемы с предоставлением «страховых гарантий» для танкеров, перевозящих нефть через черноморские проливы. От последних попросили выдать письма с подтверждением действительности страховки P&I. Как сообщает Главное управление по морским делам Турции, 8 из 24 танкеров с нефтью, которые с 1 декабря хотели пересечь проливы Босфор и Дарданеллы со стороны Черного моря, такие письма предоставили, после чего смогли продолжить движение.

Володин встретился с Эрдоганом в Анкаре

По сообщению газеты Sözcü, председатель Государственной думы России Вячеслав Володин, находящийся в Анкаре, встретился с президентом Эрдоганом. Подробности встречи не разглашаются. Позже он встретился с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом. Выразив важность для России и Турции развития межпарламентского сотрудничества, основанного на принципах взаимного уважения, равноправия и соблюдения национальных интересов, Володин сообщил о планах провести у себя вторую конференцию по борьбе с терроризмом и сотрудничеству, которая ранее была проведена в Турции. Мероприятие планируется провести в первой половине следующего года. Володин также впервые посетил Аныткабир — мавзолей основателя и первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка.

Скандальное решение американцев

Как пишет портал Sondakika.com, в то время как турецкие вооруженные силы обещают провести наземную операцию на территории Сирии, скандальное решение принял Вашингтон. Утверждается, что США направили два военных конвоя с радиолокационными системами и вооружением Сирийским демократическим силам (SDF), костяк которых составляют боевики признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) и Сил народной самообороны (YPG). В заявлении Сирийской обсерватории по правам человека указано, что в составе колонны, разделенной на два конвоя из 40 и 90 транспортных средств, находятся радиолокационные системы и вооружение для систем ПВО. Кроме того, официальный представитель министерства обороны США бригадный генерал Патрик Райдер объявил, что американские военные, которые после воздушных операций Турции в Сирии и Ираке сократили на сирийской территории количество совместных с РПК/YPG патрулей, возобновили их.

(сс) Kurdishstruggle Курды

Мицотакис: «Это Эрдоган не хочет со мной встречаться»

Согласно сообщению Aktif Haber, премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung направил «сигнал» Турции. Мицотакис прокомментировал слова Эрдогана в адрес Греции о том, что «мы можем внезапно нагрянуть однажды ночью». Он назвал их угрозой. «К таким угрозам нужно относиться очень серьезно. Я четко дал понять, что всегда держу дверь открытой для диалога. Это Эрдоган сказал, что не хочет со мной встречаться», — сказал Мицотакис. Греческий премьер также прокомментировал ситуацию в Эгейском море. «Эрдоган ставит под сомнение суверенитет греческих островов. Если Турция хочет выложить всё на стол и вести переговоры по вопросам, которые были решены 100 лет назад, извините, я не намерен вести диалог по этим вопросам», — подчеркнул Мицотакис.

Эрдоган рассказал об операции в Сирии

Газета Sözcü пишет о выступлении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Самсуне. На этом мероприятии он затронул вопрос операции в Сирии. «США перебрасывают оружие и боеприпасы на север Сирии 4-5 тысячами грузовиков. Я много раз говорил им о том, что для нас это неприемлемо. Но им все равно. Тогда мы сами избавимся от пуповины», — сказал он. Турецкий президент в своем выступлении также поднял вопрос греческих островов в Эгейском море. «Теперь мы начали производить собственные ракеты. Это, конечно, пугает греков. Они знают о наших ракетах Tayfun, и каждый раз, когда слышит о них, грек вздрагивает. Говорят, что мы выпустим их по Афинам. А что нам делать, если не успокаиваетесь?» — пригрозил Эрдоган.

Новое заявление России по газовому центру в Турции

Интернет-издание Т24 сообщило о заявлении заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко относительно создания газового центра в Турции и начале переговоров между Анкарой и Москвой по этому вопросу. Грушко отметил, что газовый хаб — это абсолютно открытая идея. «Мы надеемся на то, что она будет реализована. И, кстати говоря, это будет в интересах всех, как производителей газа — добывающих стран, так и потребителей. Опять же, если будет рациональное поведение тех, кто в газе реально заинтересован», — сказал Грушко. Он напомнил, что США и западные страны говорят о так называемом зеленом переходе, но «для всех очевидно, что этот переход не может осуществляться с той скоростью и в таких объемах, как это задумывалось «мечтателями» безуглеродного мира». Всем рационально мыслящим экономистам понятно, что газ как самое чистое углеродное топливо в течение многих лет, пусть может быть и переходное, но будет оставаться главным источником энергии. «Поэтому надо думать о тех вещах, которыми мы многие годы занимались: это стабильность поставок, стабильность спроса, стабильность транзита, стабильность юридического климата, в котором ощущаются сделки, и предсказуемость энергетических стратегий», — заключил Грушко.

Туркменский газовый саммит

Как сообщает Samanyolu Haber, в Ашхабаде состоялся саммит с участием лидеров Азербайджана, Туркменистана и Турции, на котором приоритетным вопросом была транспортировка туркменского газа на Запад. На церемонии в ашхабадском конференц-центре «Аваза» состоялось подписание соглашений в сферах торговли, науки, образования, культуры, таможни, энергетики и транспорта. На встрече также обсуждалась ситуация на Украине, были даны оценки ситуации, обсуждались перспективы переговоров и прекращения огня. Лидеры трех стран заявили, что дорога к миру может быть открыта, если возможность будет предоставлена дипломатии, как это было на примере зернового соглашения и обмена пленными между Москвой и Киевом. Главы Азербайджана, Турции и Туркменистана заявили, что продолжающиеся конфликты нарушили безопасность, поставки продовольствия и энергетические опоры глобальной системы. Они подчеркнули, что стали свидетелями негативных последствий войны во многих областях, особенно рекордных темпов инфляции во всем мире.

Официальный сайт президента Азербайджана Подписание документов между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном

Мэр Стамбула приговорен к тюремному заключению

Согласно сообщению газеты Milliyet, состоялось слушание по делу, по которому мэра крупнейшего города Турции Стамбула Экрема Имамоглу судили за якобы оскорбление членов Высшей избирательной комиссии Турции. В отношении Имамоглу было запрошено до 4 лет и 1 месяца лишения свободы и запрет на политическую деятельность. Суд принял решение приговорить Имамоглу к 2 годам 7 месяцам и 15 дням лишения свободы. Кроме тюремного срока, суд принял решение применить 53 статью Конституции Турции, что означает запрет на политическую деятельность для мэра Стамбула. Этим решением власти пытаются закончить политическую карьеру Имамоглу, который, как утверждается, мог бы стать кандидатом в президенты от турецкой оппозиции. Адвокаты мэра намерены опротестовать решение суда в высших инстанциях. До окончательного решения мэр Стамбула будет находиться на свободе и выполнять свои обязанности.

Эрдоган предложил Путину провести трехсторонний саммит с Асадом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести трехстороннюю встречу лидеров России и Сирии в Турции. Согласно сообщению газеты Sözcü, в беседе с журналистами по возращении из Туркменистана турецкий лидер заявил, что предложил Путину встретиться в трехстороннем формате. Эрдоган подчеркнул, что до такой встречи должны быть проведены предварительные переговоры между главами спецслужб, министерств обороны и иностранных дел трех стран.

КРАТКО О ВАЖНОМ

Российская авиакомпания-лоукостер возобновляет полеты в Турцию, которые прекратила после введения санкций. Она начнет полеты в аэропорт Стамбула 21 декабря, в Анталию 23 декабря и в аэропорт Газипаша-Аланья 24 декабря.

Национальное разведывательное управление Турции и полиция провели операцию против 44 «частных детективов», которые якобы преследовали палестинцев и докладывали об этом израильской спецслужбе «Моссаду». Среди задержанных оказался президент-основатель Ассоциации частных детективов Турции.

Иск 92-летней давности завершился возвращением делового центра Сансарян-хан во владение Армянскому фонду. Конституционный суд Турции отменил на основании «вмешательства в право собственности» национализацию в 1930 году делового центра Сансарян-хан, переданного государством Главному управлению земельной книги и кадастра.