Курдская проблема в Турции продолжает усугубляться. Турецкая проблема представляет собой не только «проблему юго-востока», превратившись в «проблему северо-восточной Сирии». В то время как коренные жители Сирии, арабы, иммигрировали в Турцию, наши курдские граждане пытаются там обосноваться; происходит негласный взаимный обмен. Кроме того, РПК находит поддержку по всему миру под именем «Демократический союз» (PYD) и «Отряды народной самообороны» (YPG). Десятки группировок, радикализированных гражданской войной на западе Евфрата, подливают масла в огонь террора, угрожающего в первую очередь Турции, чтобы получить превосходство друг над другом. Правительство ПСР, пользуясь этой возможностью, проводит последовательные операции, делая ставку на выборы или на внутреннюю политику. Иными словами, Сирия — это пастбище, где бродят слоны. Вмешательство Турции с целью нейтрализации РПК определяется тонким балансом и компромиссами. Сирийская политика, разработанная дуэтом Эрдогана и Давутоглу с энтузиазмом в целях «смены режима», в полном смысле этого слова увязла в грязи. А те, кто критикует этот вопрос, оказываются в тюрьме. Журналисты, работающие в качестве центра новостей курдских народов и курдских регионов, были арестованы на этой неделе в ходе очередной операции. В рамках расследования, проведенного Генеральной прокуратурой Анкары, были задержаны 11 журналистов, работающих на информационное агентство Mezopotamya и JINNEWS.

Иван Шилов ИА REGNUM Курды

Социальные сети моментально отреагировали на это событие. Это стало самой обсуждаемой темой недели.

Поэт, писатель и театральный деятель Текин Араджык публикует следующий комментарий:

@TekinJina: «Мы пережили очередной обычный день фашизма, используемого турецким государством в отношении курдов. Утром были проведены обыски в домах, журналистов пытали и арестовывали. Среди этих журналистов была мать с 6-месячным ребенком. 6-месячный ребенок столкнулся с издевательством. Но самое обычное — это тишина, которая делает такого рода вещи обычным делом».

На что студент университета Джем Эрен отвечает следующим образом:

@cemerendemirr: «Снова убили журналистов…! Снова арестовали журналистов…! Снова отправили в ссылку журналистов…! Журналистов объявили предателями родины.! и государство созывает пресс-конференцию, чтобы обосновать свою правоту. Ни один ЖУРНАЛИСТ с чувством собственного достоинства не примет такое приглашение!»

Севан Терзиян публикует следующий комментарий:

@sevanterziyan: «Эрдоган выступил с заявлением о «Видении Турции». В тот же день были арестованы журналисты, арестована руководительница Турецкой медицинской ассоциации, принят закон о цензуре, оппозиционные телеканалы отключены от вещания, так вот ты какое, видение «эпохи Турции»…»

Эксперт по Ближнему Востоку, проф. Махмут Акпынар публикует следующий комментарий:

@mahmutakpinar1: «Поддерживаемая курдами ДПН и заключенный в тюрьму председатель Демирташ выступили против РПК и насилия. Но те представители оппозиции, заявляющие о необходимости «делать политику на равнине!», по-прежнему исключают ДПН. Правда заключается в том, что невозможно свергнуть авторитарный/грязный режим ПСР, не приняв на свою сторону ДПН! Враждебность по отношению к курдам и расистские взгляды мешают нам увидеть некоторые правдивые факты».

Akparti.org.tr Президент Эрдоган на 6-м Провинциальном конгрессе ПСР

На что пользователь с ником Warrior отвечает следующее:

@Warrior_f18: «Почему вся политика в Турции выстраивается вокруг враждебности к курдам? Основной политической линией многих партий, таких как ПСР, ПНД, Хорошая партия, Партия великого единства, «Родина», Рабочая партия, является антикурдская позиция. Другими словами, у них нет какого-либо проекта относительно будущего страны. Они начинают день с Абдуллаха Оджалана, который содержится в тюрьме, и заканчивают день Демирташем, который также содержится в тюрьме».

Платформа женщин-журналистов Mezopotamya, опубликовав в начале своего комментария хештег Gazetecilik Suç Değildir (Журналистика — это не преступление), сообщила следующую информацию:

@mkgplatform: «Задержанная утром журналистка Дерья Рен, член нашей платформы, была арестована на том основании, что в отношении нее имеется утвержденный приговор. Журналистику нельзя посадить в тюрьму. Журналистика — это не преступление».

Пользователь с ником Джан публикует следующий ответ на это сообщение:

@can3459: «Писатели и журналисты были арестованы в ходе ночных операций в период «Новой Турции», о котором неустанно твердит ПСР. Раньше не было дискриминации в стиле — этот журналист может прийти на пресс-конференцию, а вот этот — нет, правительства не выбирали журналистов на свое усмотрение. Сейчас же именно это и происходит…»

Журналист, публицист Айдын Сельджен публикует следующий комментарий:

@AydnSelcen: «В те годы, когда ПСР следовала другому политическому дискурсу по курдскому и армянскому вопросам и играла в демократию, политика была другой. Теперь ПСР изменилась, и националистическая структура, повлиявшая на изменение ПСР, также изменилась. Следует признать, они очень подходят друг другу».