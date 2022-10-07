Стало известно, что Турция попросила Россию отсрочить часть платежей за природный газ, чтобы попытаться смягчить экономический ущерб, вызванный высокими ценами на энергоносители. Выступая с критикой правительства после этих заявлений, лидер РНП Кемаль Кылычдароглу заявил:

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

«Турция сообщает стране, которая находится в состоянии войны, России, что не может оплатить свой долг. Она не может заплатить за газ, за который она собрала деньги с народа. Кому не может заплатить? Стране, которая воюет! Турция всегда была серьезным государством и пользовалась уважением. Эта власть разрушает всё. Система прогнила. И дворцовая власть прогнила насквозь».

Вице-председатель РНП, ответственный за энергетическую политику Ахмет Акын заявил, что прекращение подачи природного газа на 8 дней начиная со 2 октября по причине технического обслуживания трубопровода природного газа между Ираном и Турцией, напомнило кризис безопасности поставок, произошедший прошлой зимой. Отметив, что кризис, вызвавший прекращение подачи газа и отключение электроэнергии для промышленности в течение нескольких недель в зимние месяцы, произошел по причине пустых газохранилищ, Акын сообщил следующее:

«Несмотря на то, что для предотвращения повторения кризиса в предстоящий зимний период подземные газохранилища должны быть заполнены, официальные данные Органа регулирования рынка энергоносителей (EPDK) противоречат заявлениям представителей правительства».

Долг за газ, рост цен и вопрос газоснабжения стали предметом обсуждения в соцсетях.

Эксперт по финансам Озгюр Демирташ делает следующий обзор:

@ProfDemirtas: «Сложные времена в мировой экономике: в США госдолг достиг рекордных значений; правительство Китая раздало в долг деньги тем, кому не следовало, популизм взлетел до небес; В ЕС, кроме Германии, долги погашаются новыми долгами; если цена на газ упадет, Россия полетит в пропасть; Корпоративные долги в Турции достигли катастрофических масштабов, популизм взлетел до небес».

Блогер с ником Sakalar İskitler публикует следующий ответ на предыдущий комментарий:

@Saka_larr: «Когда очистят последнюю картошку и поджарят последний баклажан, сотрудник ПСР поймет, что бетон и асфальт в пищу не пригодны… но будет слишком поздно…».

Доктор наук Мустафа Чалык публикует следующий комментарий:

@mkcalik: «Турция находится на пороге вступления в период, когда она больше не сможет платить по своим долгам. Цель заключается в том, чтобы попытаться отсрочить выплаты по долгам на период после выборов 2023 года. И даже если Эрдоган проиграет выборы, этот долг нужно свалить на следующую администрацию. Это также можно назвать своего рода мораторием».

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

Финансовый эксперт Сонер Гюн публикует следующий комментарий:

@zonetheidiot: «Правительство кладет на алтарь всё, лишь бы остаться у власти… Если власть перейдёт в другие руки, то оппозиция получит долги прошлых лет.! Если не могут выплатить этот долг сегодня, то каким образом через два года смогут выплатить долги и за прошлый период, и за текущий период?».

На что пользователь с ником Who публикует следующие ответы:

@who98 408 150: «Такими темпами они перекроют подачу газа в Россию и Иран. Непогашенный долг Турции и желание его отсрочить, должно быть, показали Эрдогану, кто здесь главный… Запутанные отношения… Вдобавок ко всему еще и зять до сих пор продает беспилотники [киевскому режиму], и Путина это уже давно беспокоит».

@who98 408 150: «Когда их всех накроет холодная зима и снегопад, вы можете начинать зажигать свечи… Обычно государство строит планы на все случаи жизни, но у нас нет государства, один человек, и его единственный план — задержаться еще на один день…».

Политолог Суат Кыныклыоглу публикует следующий комментарий:

@kinikli88: «В течение многих лет мы просили не делать страну такой зависимой от России… И мы всегда были плохими. Мы говорили не создавать такую зависимость от атомной «Аккую», а также в торговле, туризме, энергетике, и что С-400 было неправильным решением. И что мы имеем сейчас? Вы не можете пошевелиться ни вправо, ни влево… И направляете представителя, лишь бы не вызвать гнев Путина».

На что пользователь по имени Угур Дженгиз отвечает:

@UurCengiz18: «Они манипулируют страной с помощью антизападничества и политического исламизма… И пытаются запугать Европу путинизмом и козырем «Шанхайской пятерки»…».

Журналист Абдуллах Агар публикует следующий комментарий, приводя общую оценку ситуации:

@abdullahagar2: «В рамках плана по снижению энергетической зависимости от России США увеличивают экспорт природного газа в ЕС на 15 млрд кубометров. Этот объем в будущем будет лишь увеличиваться. Другими словами, они разворачивают кризис [на территории бывш. УССР] в свою пользу. Это первая выгода США. Вторая выгода — это зависимость от энергоносителей. Третья выгода — геополитическая зависимость ЕС от США».