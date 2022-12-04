Россия якобы стягивает войска на турецко-сирийской границе

Иван Шилов ИА REGNUM Военные

Согласно сообщению Samanyolu Haber со ссылкой на французское информационное агентство AFP, в то время как напряженность между Турцией и Сирией растет день ото дня, еще один шаг, который усилит напряженность, якобы был предпринят со стороны России: утверждается, что Москва направила дополнительную военную поддержку в места, очень близкие к турецко-сирийской границе. AFP основывает это утверждение на словах жителей и на данных своих источников на этих территориях. Взгляды России, как и Ирана, оппонируют Анкаре. Жители Таль-Рифата рассказали AFP, что в район прибыли российские солдаты. «Российские военные соорудили баррикады в соседней деревне? чтобы создать преграду для турецких военных и сирийцев, поддерживающих Анкару», — рассказал агентству один из жителей Тель-Рифата, расположенного в 15 километрах от турецкой границы.

Российский командующий встретился с представителями курдов в Сирии

Как сообщает газета Cumhuriyet, командующий российскими силами в Сирии Александр Чайко встретился с представителями Сирийских демократических сил (СДС). О встрече между российскими военными и курдским формированием стало известно из заявлений со стороны США. По их данным, Чайко встретился с командующим СДС Мазлумом Абди, чтобы обсудить возможную наземную операцию Турции. Между тем ливанское телевидение Al Mayadin, у которого есть корреспонденты в разных частях Сирии, сообщило, что Чайко и Абди обсудили напряженность в приграничном районе и что можно сделать, чтобы помешать Анкаре провести новую наземную операцию. AlMayadin утверждает, что Чайко предложил разместить силы на сирийско-турецкой границе на глубину 30 километров. Комментируя возможную наземную операцию Анкары, директор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби подтвердил, что Турция «имеет право защищать себя и своих граждан от нападений». Кирби также напомнил, что они хотели снизить напряженность в регионе. Выразив мнение, что США не хотят видеть действий, которые могут привести к новым жертвам среди гражданского населения или отрицательно сказаться на их борьбе с СДС против ИГИЛ (организация запрещена в РФ), Кирби добавил следующее: «Нам необходимо продолжать оказывать давление на ИГИЛ (организация запрещена в РФ), которое продолжает оставаться реальной угрозой как в Ираке, так и в Сирии».

Secretary of Defense Public Affairs Джон Кирби

Россия и США дали определенные обещания

Турецкий телеканал NTV Haber поделился заявлениями министра национальной обороны Турции Хулуси Акара. Выступая в Чанаккале, тот рассказал о планируемой трансграничной операции против «террористических организаций» в Сирии. «Мы никогда не позволим создать у наших границ террористический коридор», — отметил Акар, добавив, что в рамках операции «Коготь-замок» был нейтрализован 491 террорист». «Мы сделаем все возможное, чтобы защитить наш народ и наши границы. Наша единственная цель — террористы. Мы не допустили туда передвижения ни одного террориста и не позволим. Мы уважаем границы и права суверенитета всех наших соседей. Пусть никто не сомневается в этом… Россия, США и другие страны дали нам определенные обещания. Напоминаем им об этом и призываем выполнить эти обещания. Когда бы, где бы и что бы ни нужно было сделать, турецкие вооруженные силы до сих пор делали то, что необходимо. Мы предлагаем вам: перестаньте поддерживать их (курдские группировки в Сирии — А. А.), вы ничего не добьетесь от сотрудничества с ними. Сотрудничать нужно с Турцией», — сказал Акар.

Москва пытается сблизить Эрдогана и Асада

Новостной портал SonDakika пишет о том, что из Москвы поступило важное сообщение в контексте того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намекнул о возможности встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом. Спецпредставитель России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что в Москве считают встречу Эрдогана и Асада позитивной и полезной и что они работают над организацией встречи двух лидеров. Об этом Лаврентьев заявил в эфире дубайского телеканала Al Arabiya. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков со своей стороны, комментируя вопрос о возможной встрече Эрдогана и Асада и о том, были ли предприняты конкретные шаги по организации этой встречи, сообщил, что «конкретики по этой теме пока нет». При этом Песков также добавил, что вероятность того, что Эрдоган и Асад могут встретиться, существует.

Турция готовится назначить посла в Египет

Согласно статье Shaber, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара и Каир могут восстановить полные дипломатические отношения и назначить послов взаимно «в ближайшие месяцы». После многих лет напряженности президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган недавно обменялся рукопожатием со своим египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси в Катаре. Президент Египта назвал это новым началом в двусторонних отношениях.

(сс) Ministerie van Buitenlandse Zaken Мевлют Чавушоглу

Пентагон предупредил Турцию

По сообщению газеты Karar, министр обороны США Ллойд Остин и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провели на этой неделе переговоры по телефону. В письменном заявлении Пентагона говорится о том, что Остин выразил соболезнования людям, потерявшим своих родственников в результате теракта 13 ноября в Стамбуле, а также в связи с терактом, имевшим место на юге Турции. Ллойд подчеркнул важность стратегических отношений между США и Турцией. «Министр выразил обеспокоенность по поводу эскалации действий на севере Сирии и Турции, включая недавние авиаудары, которые напрямую угрожают безопасности американского персонала, работающего с местными партнерами в Сирии над разгромом ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — говорится в заявлении. Остин также призвал к деэскалации ситуации и разделил решительное несогласие министерства с возможной новой военной операцией Турции в Сирии.

Предупреждение о теракте трем посольствам

Интернет-издание Gerçek Gündem со ссылкой на свои источники сообщило, что представители сил безопасности Турции предупредили о «потенциальных угрозах безопасности» посольства трех западноевропейских стран в Анкаре и международную организацию. Согласно данным издания, послов предупредили о новых угрозах безопасности, а через две недели после теракта в стамбульском Таксиме уже Сербия предупредила своих граждан об опасности поездок в Турцию. Учреждение, которое не называется, но описывается как «крупная организация», также рассылало своим сотрудникам электронные письма о том, что «торговые центры, автобусные остановки и аэропорты представляют опасность». Сербское информационное агентство Tanjug передало о предупреждениях министра иностранных дел Ивицы Дачича в отношении Турции. Сербский министр предупредил граждан своей страны: «Не ездите в Турцию и тем более в Анкару». Дачич подчеркнул, что в столице Турции существует риск теракта.

(сс) Chatham House Ивица Дачич

Китай, Россия, Алжир и Турция помогут Кубе обслужить долг

Газета Cumhuriyet пишет о том, что президент Кубы Мигель Диас-Канель рассказал о намерении Китая, России, Алжира и Турции помочь острову реструктурировать долг, предоставить новое торговое и инвестиционное финансирование и внести свой вклад в смягчение энергетического кризиса в стране. Вместе с тем Диас-Канель, совершивший на прошлой неделе редкую в истории его страны поездку за границу, в своем заявлении для государственных изданий не стал расшифровывать, какой вклад перечисленные им страны внесут в реструктуризации долга Кубы.