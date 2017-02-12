Анна Осипова
Последние публикации
«Неравнодушные» экс-министры начинают снова бороться за власть в Ереване
Последняя политическая новость Армении — заявление оппозиционной партии «Наследие», возглавляемой первым министром иностранных дел Армении Раффи Ованнисяном, об участии в парламентских выборах вместе с блоком бывших министров иностранных дел Варданом Осканяном и обороны Сейраном Оганяном...
12 февраля 2017
Исчезающая Армения и выборы в ней
Пока в Армении все политические силы самозабвенно готовятся к парламентским выборам в надежде получить хотя-бы 6−7 процентов и еще на несколько лет, надев дорогие костюмы, засесть в парламенте страны, Национальная Статистическая Служба опубликовала данные о миграции в 2016 году. Данные...
6 февраля 2017
Армянский предвыборный пазл
17 января о своем возвращении в политику заявил удаленный два года назад лично президентом Сержем Саргсяном из армянской политики основатель и лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян. В своем телеобращении, которое стало новостью номер один в Армении, Гагик Царукян заявил, что открывает...
18 января 2017
Армения: мавр должен будет уйти
Парламентские выборы в Армении, как недавно заявил ЦИК страны, назначены на 2 апреля. Традиционно по накалу страстей парламентские выборы в Армении уступали президентским. Как по заранее написанному сценарию, каждый раз после президентских выборов оппозиция заявляла, что результатам ЦИК Армении не...
10 января 2017
«Вперёд, Армения! К уступкам по Карабаху»
Первый президент Армении (1991−1998), лидер партии «Армянский национальный конгресс» (АНК) Левон Тер-Петросян призвал членов своей партии участвовать в парламентских выборах 2017 года с лозунгом «Мир, примирение и добрососедство». Под миром и примирением Тер-Петросян обозначил уступки в карабахском...
18 декабря 2016
«Я возвращаюсь». Фанфары и аплодисменты. Гагик Царукян
Избитое выражение о трагифарсе как нельзя лучше характеризует нынешнюю ситуацию в армянской политике. Руководитель партии «Процветающая Армения» (ПА) Наира Зограбян заявила, что (один из самых богатых людей Армении, бывший лидер партии) Гагик Царукян возвращается в политику «для осуществления...
6 декабря 2016
Съезд правящей партии в Ереване: итоги 25 лет и планы 2018 года
26 ноября в спортивно-концертном комплексе Еревана правящая Республиканская партия (РПА) проводила свой торжественный съезд. Главным событием съезда должен был стать, по задумке руководства партии, прием в партию премьер-министра Армении, а вместе с ним и окрыленных антикоррупционной риторикой...
29 ноября 2016
Суперлокомотив для Сержа Саргсяна
На предстоящем 26 ноября съезде Республиканская партия Армении (РПА) в торжественной обстановке примет в свои ряды премьер-министра Армении Карена Карапетяна. О своем решении вступить в партию глава правительства заявил во время заседания кабмина. Свое решение Карапетян назвал предсказуемым и...
25 ноября 2016
Угроза гражданской войны: Армения на пороге серьезных потрясений
Час икс назначен. После состоявшейся 15 февраля встречи лидеров оппозиционной тройки (партии «Процветающая Армения», «Наследие» и «Армянский национальный конгресс») Гагика Царукяна, Левона Тер-Петросяна и Раффи Ованнисяна было распространено совместное сообщение. Участники встречи приняли решение о...
17 февраля 2015
Армения: фальстарт для операции «преемник»
Новогодние каникулы в Армении такие же долгие, как и в России. Власть и невластные силы, чтобы народ не скучал в течение почти двухнедельного отдыха, решили под конец года озадачить народ решением политических ребусов. Декабрь выдался бурным: были нападения на активистов гражданских организаций...
25 декабря 2014
Армения на пороге революции «евроадептов»?
Из всех постсоветских стран крах российской валюты быстрее и больнее всех ударил по Армении. Что более чем закономерно; так как именно Армения больше всех зависит от России, во всех смыслах, как бы не отнекивались от очевидной истины армянские «евроадепты». Напомним, что по итогам 2013 года частные...
17 декабря 2014
Армения: мартовские иды — или чего хочет Царукян
Поправки в Избирательный кодекс Армении, которые предполагали переход к 100-процентной пропорциональной системе, не прошли с разницей всего в 5 голосов. На заседании Национального Собрания Армении 2 декабря за проголосовали 54 депутата, против — 59, воздержались — 4. Против выступили только...
2 декабря 2014
Армянская политика: от митингов к кулуарным договоренностям
10 ноября президент Армении Серж Саргсян, комментируя внутриполитические события в Армении, по сути, призвал армянскую оппозицию к сотрудничеству. И предложил ей «разумный компромисс», например, по требованиям оппозиции по 12 пунктам. В частности, президент сказал: «Правительство внимательно...
11 ноября 2014
Армения: нет предложения, от которого лидер оппозиции не может отказаться
Со дня последнего многотысячного митинга объединенной оппозиции (партия «Процветающая Армения», Армянский национальный конгресс, партия «Наследие»), состоявшегося 24 октября в центре армянской столицы на площади Свободы, прошло почти две недели, но ожидаемых активных шагов оппозиция пока что не...
6 ноября 2014
Новое имя: оппозиция запланировала смену власти в Армении
29 октября на парламентских слушаниях по проекту государственного бюджета 2015 года председатель Центральной избирательной комиссии Армении Тигран Мукучян заявил, что не располагает информацией о возможности проведения внеочередных парламентских или президентских выборов в Армении. «Очередные...
30 октября 2014
Конституционная реформа в Армении отменена
Власть в Армении не бездействует, когда от ее действий зависит ее же собственная власть, простите за тавтологию. Итак, президент Серж Саргсян решил повременить с конституционными реформами. Пресс-секретарь президента Арман Сагателян 17 октября заявил, что окончательная позиция президента Армении по...
18 октября 2014
Армянский «НЕмайдан»
Как ни старались организаторы многотысячного митинга, который прошел 10 октября в центре армянской столицы, донести до Москвы, что они не протестуют против вступления Армении в Евразийский Союз, не получилось. Вернее, не совсем получилось. Одного выступления было достаточно, чтобы в российской...
13 октября 2014