



Армения

26 ноября в спортивно-концертном комплексе Еревана правящая Республиканская партия (РПА) проводила свой торжественный съезд. Главным событием съезда должен был стать, по задумке руководства партии, прием в партию премьер-министра Армении, а вместе с ним и окрыленных антикоррупционной риторикой нового премьера 7000 граждан Армении. На съезде ожидаемо прозвучала торжественная клятва председателя партии и президента страны Сержа Саргсяна, что Карен Карапетян в случае победы партии на апрельских выборах сохранит свой пост и после выборов. Правда, о судьбе бывшего менеджера одного из подразделений российского «Газпрома» после 2018 года, когда закончатся полномочия самого президента, он скромно умолчал, сохранив интригу. Как объясняли потом его адепты по партии, об этом пока рано говорить. «Каким будет конечный срок: сегодня судить о событиях середины 2018 года, думаю, слишком преждевременно», — заявил 27 ноября заместитель председателя РПА Армен Ашотян. Дело в том, что по новой Конституции Армения из полупрезидентской в парламентскую республику превратится только в середине 2018 года, когда закончатся полномочия действующего президента страны Сержа Саргсяна. Конституционную реформу, по оценке большинства экспертов, Серж Саргсян провел для того, чтобы сохранить за собой власть в стране, так как избираться на третий президентский срок он не может.

Однако доклад Сержа Саргсяна о великих достижениях Армении с 2007 по 2016-й затмил в информационном поле Армении членство нового руководителя правительства Карапетяна и стал основным событием съезда. Президент, наверное, сам удивлялся цифрам, которые медленно зачитывал на съезде. Стоило ли 25 лет строить независимую Армению, чтобы организовать съезд правящей партии, по картинке один в один напоминающий съезд Коммунистической партии Советского Союза эпохи застоя, и зачитывать совершенно не соответствующий армянским реалиям доклад. В советское время тоже на каждом съезде с высокой трибуны гордо рассказывали про газификацию и электрификацию страны. Вот и председатель РПА заявил радостно и гордо, что в Армении уже есть свет и тепло в каждом доме, а рост экономики выше, чем в европейских странах.

В частности, в своем выступлении на 16-м съезде РПА президент заявил, что за последние 9 лет Армения обеспечила более 29% реального экономического роста, а по оценкам Международного валютного фонда — 32% роста, в то время как, по данным того же МВФ, в Европе за этот период рост не достиг даже 9%.

Для сравнения: согласно данным, приведенным в докладе «Социальная картина Армении и бедность», который подготовила Национальная статистическая служба Армении при содействии Всемирного банка, в 2015 году уровень бедности в Армении составил 29,8%, то есть доходы каждого третьего из 10 жителей страны ежемесячно были ниже верхнего порога бедности — 41.698 драмов (90 долларов США).

И другой важнейший показатель социально-экономического состояния страны — эмиграция. За годы правления председателя РПА Сержа Саргсяна, согласно данным Миграционной службы Армении, страну навсегда покинули около 300 000 человек. Независимые эксперты, впрочем, приводят другие данные .

Справка для тех, кто любит говорить, что такой уж армяне народ — любят уезжать из своей страны. С 1921 по 1991 год население Советской Армении увеличилось с 800 тысяч до 3,6 миллиона (разные оценки, здесь средний показатель).