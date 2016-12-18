



Армения

Первый президент Армении (1991−1998), лидер партии «Армянский национальный конгресс» (АНК) Левон Тер-Петросян призвал членов своей партии участвовать в парламентских выборах 2017 года с лозунгом «Мир, примирение и добрососедство». Под миром и примирением Тер-Петросян обозначил уступки в карабахском вопросе, на которые Армения должна пойти, — без этого шага у Армении, как утверждает первый президент постсоветской армянской республики, нет ни настоящего, ни будущего.

Тер-Петросян на очередном съезде партии в своей почти часовой речи и под звуки громких аплодиcментов заявил, что АНК пойдет на выборы с программой исключения опасности новой войны, прекращения гонки вооружений, решения карабахского вопроса, нормализации отношений с Турцией.

Отметим, что об этом еще ранее и неоднократно говорил действующий президент страны Серж Саргсян. В частности, первое, что сделал Саргсян еще весной 2008 года, получив долгожданное кресло президента, — заявил о шагах в сторону нормализации отношений с Турцией. Турецкая политика Саргсяна вошла уже в учебники по современной истории как провальная «футбольная дипломатия». Тер-Петросян в субботу, 17 декабря, по сути, ничего нового не сказал из того, что сказал в своей известной статье 1997 года в «Независимой газете» об уступках в Карабахе, которые в итоге стоили ему власти. По чувствительному карабахскому вопросу все заявления Тер-Петросяна еще ранее были сделаны и Саргсяном и не однократно.

Тер-Петросян лишь объяснил доступным языком: часть протестного электората Армении будет приветствовать Саргсяна, если тот решится пойти на серьезные уступки в карабахском вопросе. Остается только гадать, что было первичным в сделке Саргсяна с Тер-Петросяном. Тер-Петросян уже получил гарантии, что несколько человек его партии попадут в парламент как представители оппозиционной партии? Или Саргсян должен эти гарантии дать Тер-Петросяну только после выступления и соответствующей реакции общества? Не зря «мудрый политик» Тер-Петросян в своей речи обозначил, что безболезненную передачу районов вокруг Карабаха он может гарантировать Саргсяну только в случае «победы Конгресса на выборах или в случае его значительного представительства в Национальном собрании». Про победу своей партии Тер-Петросян сказал ради красного словца, а вот «значительное представительство», скорее всего, и есть цена «сенсационному» выступлению Тер-Петросяна.

Только вот загвоздка в том, что в карабахском переговорном процессе, где, по словам первого президента страны, ключевую роль играет Москва, нет прогресса, виновато не армянское общество, а Ильхам Алиев, который не соглашается на пункт по юридически обязывающему референдуму для определения статуса Нагорного Карабаха. А без этого пункта даже с поддержкой такого тяжеловеса, как Левон Тер-Петросян, пойти на уступки Саргсяну боязно. Не исключено, что адресатом выступления Тер-Петросяна было не столько армянское общество, сколько президент Азербайджана, которого первый президент Армении назвал «рациональным политиком». Мол, подожди, Ильхам, наберись терпения, пройдут выборы в Армении, и мы решим карабахский вопрос…

Парламентские выборы в Армении, напомним, пройдут в апреле 2017 года. После конституционных реформ Армения из полу-президентской превращается в парламентскую республику. И в следующем году определится тот круг лиц — представителей политических партий, которым и предстоит взять на себя ответственность в карабахском вопросе. Серж Саргсян после апрельской войны и неожиданного патриотического подъема как в самой Армении, так и в диаспоре, не решается быть единоличным ответчиком за сдачу территорий взамен неизвестно чего. Куда проще разделить эту ответственность с другими. Вот круг этих других и очерчивается в сегодняшних предвыборных брожениях. Пока самую большую политическую услугу Сержу Саргсяну, который не собирается отдавать руководство страной в чужие руки, оказал Тер-Петросян, призвав общество оказать общенациональную поддержку Сержу Саргсяну в вопросах уступок, чтобы поднять политический вес Саргсяна на переговорах по Карабаху…

Самое интересное, что в Армении даже риторика вокруг карабахского конфликта изменилась. Уже не говорят «компромиссы», но используют более правдивое слово «уступки».