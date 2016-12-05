



Hayinfo.ru Гагик Царукян

Избитое выражение о трагифарсе как нельзя лучше характеризует нынешнюю ситуацию в армянской политике. Руководитель партии «Процветающая Армения» (ПА) Наира Зограбян заявила, что (один из самых богатых людей Армении, бывший лидер партии) Гагик Царукян возвращается в политику «для осуществления серьезных изменений в стране». Депутаты второй по численности фракции Национального Собрания Армении со всех трибун заявляют, что ПА — оппозиционная партия и Гагик Царукян возвращается в политику, чтобы возглавить оппозицию. Всё бы ничего, если бы не повторение истории. Напомним, в феврале 2015 года президент Армении Серж Саргсян подверг Царукяна резкой публичной критике. Тогда он заявил, что «люди с такими интеллектуальными способностями не должны заниматься политикой», что «не позволит превращать страну в цирк», что «Гагик Царукян как политический деятель — зло для страны». Царукяну, которому с самой высокой трибуны пригрозили проверками в его многочисленных бизнес-структурах, ничего не оставалось, как уйти из политики в самый кульминационный момент, когда многотысячная толпа его сторонников готова была выйти на улицу. Сегодня Гагик Царукян заявляет, что тогда принял решение об уходе исключительно потому, что осознавал ответственность за своих сторонников и не хотел «революционных потрясений». Справедливости ради стоит заметить, что у лидера ПА, бывшего чемпиона мира по армрестлингу Гагика Царукяна было много сторонников. Впрочем, их у него и сегодня достаточно. На тот период это был единственный оппозиционный лидер, который мог бы собрать многотысячную толпу своих сторонниокв. Потом было много объяснений отступления Царукяна — от «страха потери многочисленных бизнес-структур» до «страха из-за личных угроз ему и его семье».

И вот сегодня на политическую арену за несколько месяцев до парламентских выборов снова выходит вылечившийся от «страха» Царукян. Он пока сам лично не объявлял о своем возвращении, но это уже вопрос ближайшего будущего. Многотысячный марш «простого» народа к дворцу Царукяна с призывом о возвращении и заявления членов партии ПА свидетельствуют о скором возвращении старого «лидера оппозиции».

Общественность гадает о подоплеке происходящего. Кажется все уже понимают, что Царукян — тот настоящий козырь, который неожиданно для многих достал президент Серж Саргсян. Рейтинг другого его козыря, нового премьер-министра Армении, бывшего менеджера одной из структур «Газпрома» Карена Карапетяна долго не продержался на высоких показателях. Армения ведь страна маленькая, и нельзя говорить о борьбе с коррупцией, щеголять дорогими костюмами и ничего существенного не делать. Вот и пришлось президенту доставать заранее заготовленного «Царукяна». На самом деле президент-шахматист заранее решил построить в стране двухпартийную систему, когда в ней действуют две большие основные партии и куча ничего нерешающих и ни на что не влияющих маленьких партий. По сегодняшней схеме Саргсяна одна из двух основных партий — правящая Республиканская партия (РПА). Сарсгян, скорее всего, в скором времени из проходного списка правящей партии в новый парламент начнет выдворять «не интеллектуальных» одиозных членов. Но прежде нужно обозначить место, куда все эти «не интеллектуальные», но далеко небедные люди уйдут. Отпускать просто так он их не собирается. И тут на политическую авансцену в обозначенное им время выходит Царукян, согласный взять их всех под свое крыло. Вот такая система. Две партии — одна креативная с «интеллектуалами в хорошо скроенных костюмах» и вторая — ПА, куда вход открыт для богатых бизнесменов разных мастей.

Наира Зограбян заявила, что возвращение Царукяна повергло в шок всех оппозиционных лидеров, и не очень при этом лукавила. Можно как угодно издеваться над Царукяном, над его несуразными белыми куртками, но от того факта, что его рейтинг сегодня выше, чем суммарный рейтинг всех остальных оппозиционеров, никуда не денешься. Все-таки президент Саргсян — хороший шахматист. А всем старым оппозиционерам, которые бьются сегодня в нервных конвульсиях, ничего не остается, кроме как сделать себе политическое харакири и заняться мелким бизнесом.

Их поезд ушел далеко, они никому, даже Сержу Саргсяну, уже не нужны.