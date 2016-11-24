На предстоящем 26 ноября съезде Республиканская партия Армении (РПА) в торжественной обстановке примет в свои ряды премьер-министра Армении Карена Карапетяна. О своем решении вступить в партию глава правительства заявил во время заседания кабмина. Свое решение Карапетян назвал предсказуемым и логичным, так как на должность главы правительства его пригласил президент Армении, председатель правящей партии Серж Саргсян. Карапетян подчеркнул, что опора его команды — Республиканская партия. В сентябре, когда Карен Карапетян вступил в должность, он заявлял, что при выборе членов своего правительства не будет обращать внимания на партийную принадлежность кандидатов. По прошествии двух месяцев премьер и некоторые члены его команды подали заявления о вступлении в ряды правящей партии. Их пока двое, но с уверенностью можно говорить, что их число будет расти.

Армения

Более того, не исключено, что на предстоящих в апреле 2017 года парламентских выборах Карен Карапетян возглавит список партии и соответствующее заявление будет сделано уже на днях. Это отнюдь не означает, что действующий президент и руководитель партии Серж Саргсян, чьи полномочия заканчиваются в 2018 году, превращается в хромую утку. По крайней мере он, Саргсян, уверен, что и до, и после выборов сохранит в своих руках пульт управления страной и правящей партией. В какой форме, он пока, видимо, не решил. Только человек с очень богатым воображением может поверить, что Серж Саргсян решил сам отдать власть в стране и уйти. Очередная политическая пьеса написана им самим, и как будут дальше развиваться события, как ему кажется, будет зависеть от его собственных решений. Харизматичный премьер, который является самым рейтинговым деятелем Армении на сегодняшний день, должен сыграть роль нового суперлокомотива, который поможет старому поезду двигаться вперед, вопреки антиправительственным настроениям в обществе.

Некоторые эксперты в Армении полагают, что экономика страны в таком плачевном состоянии и угроза новой карабахской войны настолько велика, что умный лидер сам бы постарался отдать власть и уйти за пять минут от окончательного проигрыша. Только все это не про Сержа Саргсяна.

Представители недееспособной армянской оппозиции сравнивают Саргсяна с Кощеем Бессмертным и нервно шутят, что и Кощей рано или поздно уходит. В Армении создалась ситуация, когда на политическом поле не осталось ни одной сколько-нибудь действенной оппозиционной силы. Предстоящие апрельские выборы можно будет назвать внутрисистемными выборами. Победа Трампа на выборах в Соединенных Штатах выбила почву из-под ног и без того малочисленной прозападной оппозиции страны. Не до армянской оппозиции сегодня ни Западу, ни даже России. Даже армянские аналитики, которые за каждым шагом властей видели руку то Москвы, то Вашингтона, в зависимости от своих собственных интересов, перестали писать свои «умные геополитические статьи».

Политическая элита Армении осталась одна, и это, по сути, самое страшное, что могло с ней случиться. Власть, виртуозно зачистив оппозиционное поле, запустила процесс самоуничтожения. Нет конкурентов, а политика без конкуренции — это уже не политика. Вероятнее всего, что в скором времени конкуренция начнётся в самой системе. Вступление Карена Карапетяна в Республиканскую партию — начало этого процесса. Армянскому обществу остаётся только удобно устроиться в зрительном зале и наблюдать за происходящим спектаклем, режиссёр которого, Серж Саргсян, полагает, что актеры на сцене будут играть исключительно по его указке.

Про борьбу с коррупцией в скором времени все забудут, население страны впадёт в зимнюю спячку в ожидании весенних перемен, а правительство оставшиеся до апрельских выборов месяцы потратит на поиски нового кредита. Причём Россия в создавшейся ситуации, когда альтернативы ей у властей Армении нет, будет долго искать — в обмен на что именно давать Армении очередной кредит. Кредит нужен позарез. Другого пути пополнить пустой бюджет не сможет найти даже новый премьер-министр Армении, даже если членство в Республиканской партии сделает его трижды креативнее и смелее.

У президента есть козырь в лице временно ушедшего из политики лидера второй по численности в парламенте и все еще имеющего высокий рейтинг за пределами столицы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Однако козырь этот стараниями самого президента Саргсяна поиздержался.