Парламентские выборы в Армении, как недавно заявил ЦИК страны, назначены на 2 апреля. Традиционно по накалу страстей парламентские выборы в Армении уступали президентским. Как по заранее написанному сценарию, каждый раз после президентских выборов оппозиция заявляла, что результатам ЦИК Армении не верит и выводила своих сторонников на улицу. Но согласно принятой в декабре 2015 года новой Конституции, президентских выборов в стране больше не будет. Формально пост президента сохранится, но главным в стране будет премьер-министр, которого назовет выигравшая выборы партия. Уже в ближайшее время внутриполитическая борьба в стране, в которой, казалось бы, не было сильных оппозиционных игроков, войдет в свою горячую фазу. О своем намерении участвовать в выборах 2 апреля заявил бывший министр обороны Армении Сейран Оганян. Он сегодня ведет активные переговоры с возможными союзниками из числа оппозиционных деятелей, которые по разным причинам не договорились с Сержем Саргсяном. Это создает новую конфигурацию на оппозиционной шахматной доске, и главный политический игрок, президент страны и руководитель правящей Республиканской партии Серж Саргсян не может с этим не считаться. В рядах армянской правящей элиты начались серьезные трения по поводу ключевых позиций в избирательном списке. Хотя ни у кого из числа однопартийцев Саргсяна не вызывало сомнения, что первые два места заняты самим Саргсяном и премьер-министром Кареном Карапетяном. Но тут появляется «новость» в армянских СМИ, что баллотироваться Карапетян не может.

Армения

Армянская газета «Жаманак» пишет, что в Республиканской партии Армении никак не могут определиться с «вопросом справки» о пяти годах постоянного проживания премьер-министра Карена Карапетяна в Армении. Глава правительства до назначения на пост премьер-министра Армении был одним из топ-менеджеров одной из дочерних компаний российского «Газпрома» и жил, соответственно, в России. Газета «Жаманак» пишет, что Карапетяну предложили «организовать» такую справку, но Карапетян якобы отказался от фиктивной бумаги. Вопрос, конечно же, для правящей элиты Армении пустяковый ‑ и не такие «справки» писались. Вопрос только в том, что после парламентских выборов и уж точно после февраля 2018 года, когда согласно новой Конституции РА реальная власть в стране перейдет от президента к премьер-министру, политический деятель, претендующий на эту должность, должен будет эту же справку о пяти годах постоянного проживания в Армении предъявить общественности. Сам факт вброса «проблемы» в СМИ за несколько месяцев до апрельских выборов о многом говорит.

Это выглядит как хорошо продуманная многоходовка президента Сержа Саргсяна. Мол, я, как и было обещано, не против уступить Карапетяну кресло премьер-министра, но сами видите, какие проблемы возникли. А поднимается вопрос сейчас, чтобы заранее обуздать амбиции премьера. Репутация «честного игрока и борца за справедливость» не может позволить Карапетяну воспользоваться нечистоплотными методами, когда о них стало известно общественности. При этом для Саргсяна ничего не стоит выставить себя великодушным членом команды и заявить, что из чувства солидарности его имени тоже не будет в избирательном списке. Мол, общее дело делаем, во благо нашего народа. Вот такой вот новый шахматный расклад, который, как кажется Саргсяну, совершенно не виден для простых «нешахматных» умов.

Похоже, что история с премьер-министром Армении Карапетяном была задумана Саргсяном заранее и Сейран Оганян, ставший главным оппонентом Саргсяну, по крайней мере, на этом этапе внутрипартийного расклада не меняет. Но это на первом этапе.