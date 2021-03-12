Андрей Сергеев
Последние публикации
Тольяттинский «Томет» признан банкротом
Банкротство «Томета» — эхо корпоративного конфликта между акционерами ПАО «ТОАЗ» («Тольяттиазот») и принадлежащей олигарху Дмитрию Мазепину объединенной химической компанией «Уралхим», являющейся миноритарием ТОАЗа. На день открытия конкурсного производства «Уралхим» выступает единственным...
12 марта 2021
Показатель доверия, или Почему явка на голосование оказалась выше ожидаемой
Прогнозы по цифрам явки колебались примерно в одном диапазоне — около 50%, более 52%, 55−58%, 50−60%. Политологи Марат Баширов и Евгений Минченко называли оценку 52,6% вполне реалистичной. Вирус, дачный сезон, отпуска (пусть и не заграничные). Но в итоге цифра превысила ожидания — явка составила 67...
3 июля 2020
Убедительный итог: электронное голосование с нами всерьез и надолго
За последние несколько дней ответ на этот вопрос получил куда более четкие очертания. Речи об отказе от бумажных бюллетеней пока никто всерьез не ведет, однако успехи российского ноу-хау на голосовании по поправкам к Конституции наглядно показали, за каким электоральным форматом будущее. Главная...
1 июля 2020
Видеотрансляции с избирательных участков 1 июля откроют для всех желающих
К сожалению, далеко не все заинтересованы в том, чтобы эта история была написана без помарок и пятен. Как ложка дегтя портит бочку меда, так и всего несколько недобросовестных граждан могут серьезно подорвать веру избирателей в честность голосования. Чтобы избежать фальсификаций и...
29 июня 2020
Взгляд изнутри на голосование по поправкам: прозрачно, надежно, безопасно
На протяжении последней недели июня — с 25 июня до 1 июля включительно — в России проводится голосование по поправкам к Конституции, принятой в далеком 1993 году. Никогда еще в нашей стране кампании подобного рода не проводились так долго, однако пандемия коронавируса диктует жесткие...
28 июня 2020
«Золотой стандарт» Москвы, или Почему голосование будет честным
«Именно воля народа принципиально важна для того, чтобы обеспечить надежные условия для уверенного, динамичного, долгосрочного развития страны на годы и десятилетия вперед», — подчеркнул президент РФ Владимир Путин в своем обращении 23 июня. Судя по всему, именно об этом — о воле народа, о том, что...
24 июня 2020
Кому-то всё еще мало огня. Неделя в карикатурах ИА REGNUM
Если посмотреть на мировые события через карикатуры, то яснее выступает их подоплёка — где-то ироничная, где-то — демонстративная, а где-то — наигранная. При этом всё чаще хочется сказать — «не смешно». События уходящей недели — в обзоре карикатур ИА REGNUM. Главной темой уходящей недели стала...
14 июля 2019
Трамп на позитиве, Зеленскому не смешно. Неделя в карикатурах ИА REGNUM
Если посмотреть на мировые события через карикатуры, то яснее выступает их подоплёка — где-то ироничная, где-то — демонстративная, а где-то — наигранная. При этом всё чаще хочется сказать — «не смешно». События уходящей недели — в обзоре карикатур ИА REGNUM. Новому президенту Украины не дают...
31 мая 2019