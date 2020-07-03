



Дарья Антонова ИА REGNUM Голосование по поправкам к Конституции РФ

Прогнозы по цифрам явки колебались примерно в одном диапазоне — около 50%, более 52%, 55−58%, 50−60%. Политологи Марат Баширов и Евгений Минченко называли оценку 52,6% вполне реалистичной. Вирус, дачный сезон, отпуска (пусть и не заграничные).

Но в итоге цифра превысила ожидания — явка составила 67,97 процента. Это больше, чем на голосовании по Конституции в 1993-м (тогда было 54,81%). Очевидно, что многие поняли: это возможность принять участие в историческом моменте, повлиять на судьбу страны, дать власти услышать свой голос.

Голосуем за страну, в которой хотим жить

«Мы голосуем не просто за поправки, облеченные в четкие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить: с современным образованием и здравоохранением, с надежной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчетной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем и хотим передать нашим детям и внукам», — сказал в своем обращении Владимир Путин.

Президент не раз подчеркивал: предложенные поправки вступят в силу только при одобрении россиян. «Именно воля народа принципиально важна для того, чтобы обеспечить надежные условия для уверенного, динамичного, долгосрочного развития страны на годы и десятилетия вперед», — говорил он. Цифры явки и поддержки поправок говорят сами за себя: люди знают, что их голос важен, и выступают за изменение Основного закона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Голосование по поправкам к Конституции РФ

Высокое доверие

Те, кто пришел проголосовать (и за, и против) показали свое доверие к процедуре, считает Евгений Минченко. А Марат Баширов отмечает: «Результат также отражает высокое доверие к президенту Путину и институтам гражданского общества в целом».

Глава ЦИК Элла Памфилованазвала избирательную систему «очень гибкой»: она за короткое время адаптировалась к ситуации, связанной с пандемией. «Максимальная прозрачность, максимальная доступность к разным видам голосования, формам голосования, способам голосования, удобное время можно было выбрать на протяжении этих дней. Мы видим, что наши граждане это оценили», — сказала Памфилова.

Удобно, безопасно, открыто

Немалую роль в высокой явке сыграло удобство голосования. Учитывая, что коронавирус все еще опасен, голосовать в этот раз можно было не только 1 июля, а в течение недели. К тому же избиратели могли выбрать самый удобный для них вариант — на участке, на дому, а в Москве и Нижнем Новгороде — еще и онлайн.

Дарья Антонова ИА REGNUM При входе измеряют температуру

Чтобы максимально обезопасить и граждан, и членов комиссий, и наблюдателей приняли все возможные меры. На участках нанесли разметку для соблюдения дистанции. Всех обеспечили средствами индивидуальной защиты (маски и перчатки, одноразовые ручки раздавали и голосующим). Пришедшим обязательно измеряли температуру. А паспорт давать членам комиссии было не нужно — информацию они сверяли на расстоянии вытянутой руки (да, так можно рассмотреть данные).

Бесконтактным было и надомное голосование. «Член УИК дезинфицирует дверь, звонок, ставит близко к двери ящик для голосования, на ручку двери вешает полиэтиленовый пакет, звонит в дверь и отходит на два метра. Человек открывает дверь, не выходит, с порога показывает паспорт, все удостоверяются, что это именно он, берет пакетик и уходит к себе, голосует, расписывается в квиточке. Не снимая маску и перчатки, открывает дверь, опускает бюллетень в ящик», — объясняла процедуру Элла Памфилова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Голосование по поправкам к Конституции РФ на дому

Процесс голосования был беспрецедентно открытым: за ходом процедуры и подсчетом голосов следили больше полумиллиона наблюдателей. Только в Москве их было свыше 21,6 тысячи. Руководитель координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьевзаявил: «От лица более чем полумиллиона наблюдателей, которые представляют собой срез всего гражданского общества, мы уверенно можем сказать о предельной прозрачности всего процесса голосования и отсутствии нарушений, которые ставят под сомнение его результаты».