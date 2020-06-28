Иван Шилов ИА REGNUM
Конституция Российской Федерации

На протяжении последней недели июня — с 25 июня до 1 июля включительно — в России проводится голосование по поправкам к Конституции, принятой в далеком 1993 году. Никогда еще в нашей стране кампании подобного рода не проводились так долго, однако пандемия коронавируса диктует жесткие эпидемиологические требования к нагрузке на участки. Как обрабатывают наши голоса, защищают их от атак злоумышленников, и почему полученные результаты являются полностью легитимными? Давайте разбираться.

Первое, что обращает на себя внимание в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции — это его открытость. Любой человек в любое время имеет полный доступ к информации о том, где и когда происходит голосование, как организован этот процесс, сколько человек уже выразили свое отношение к поправкам.

Стандарты электоральной открытости задает Москва. На всех участках здесь присутствуют специально обученные наблюдатели, а сами участки великолепно оснащены в техническом отношении — за процессом на каждом из 3608 участков круглосуточно следят минимум две видеокамеры, передающие информацию в режиме реального времени в видеоцентр Общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием. Там наблюдатели отслеживают возможные нарушения на 24 рабочих и четырех гостевых мониторах.

Видеопоток с мест фиксируется на картах памяти до конца голосования, чтобы при необходимости можно было восстановить происходящее на участке во всех деталях и проверить поступившую заявку о нарушении. От технических сбоев оборудование на участках защищено блоками бесперебойного питания, а от пресловутого «человеческого фактора» — антивандальными шкафами.

Наблюдатели находятся не только в штабе — по несколько человек от общественных организаций или парламентских партий присутствует и на каждом участке. Есть и полностью независимые наблюдатели — простые москвичи, обладающие активной жизненной позицией и готовые тратить свои силы и время в интересах всего общества. Всего корпус наблюдателей на нынешнем голосовании насчитывает порядка 21 500 человек.

О высоком уровне открытости голосования говорят и международные эксперты, побывавшие на работающих участках.

«Мы посетили избирательные участки в Москве и Петербурге и смогли посмотреть, как проходит процесс голосования, а также дезинфекции избирательных участков. Мы обсудили вопросы безопасности избирательных участков… Я получил ответы на все интересующие вопросы, сообщил член Палаты депутатов Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Норберт Линдеманн. — Нам показали, как опечатываются урны, и мы убедились, что у каждой из них есть серийный номер, а помещение находится под охраной полиции. Было интересно отметить, что существует электронное голосование. Процесс голосования также адаптирован для людей с ограниченными возможностями».

1 июля, в последний день голосования, онлайн-трансляция с избирательных участков на сайте vybor.mos.ru станет доступна всем желающим. Благодаря этому фактически все россияне смогут на время стать добровольными наблюдателями и лично проконтролировать чистоту и законность процесса голосования в столице. Но, конечно, главная роль в контроле за голосованием принадлежит специальному Общественному штабу, организованному Общественной палатой города Москвы. Именно штаб обучал наблюдателей, координировал их распределение по конкретным участкам, а в ходе кампании отрабатывает сигналы о возможных нарушениях. Вся работа штаба происходит оперативно, публично и в соответствии с законодательством.

В группу разбора, задачей которой является реагирование на жалобы с мест, входят более 15 человек. Это квалифицированные юристы, ученые, журналисты, депутаты и общественные деятели. Такой состав гарантирует беспристрастность и оперативность разбирательств. Одновременно со штабной группой разбора действует мобильная группа, выдвигающаяся на участки в случае необходимости. В нее входят юристы, члены Общественной палаты и журналисты. Также журналисты присутствуют в самом штабе и ежедневно получают самую свежую информацию о голосовании на специальных брифингах.

Эффективность работы штаба хорошо видна по тому, что если в первый день голосования были отмечены несколько мелких инцидентов, даже теоретически неспособных сказаться на результатах голосования, то второй день обошелся вообще без заметных нарушений.

«Никаких происшествий, стоящих внимания, не происходит», сообщил журналистам заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

«Голосование по-прежнему проходит без ЧП. Вся информация, которая поступает в группу разбора, обязательно проверяется. Ни один сигнал не упускается. Серьезных проблем не отмечено. В большинстве случаев речь идет о незначительных, «технических», по сути, недочетах, которые оперативно исправляются», — подтвердил его слова глава Общественного штаба Илья Массух.

Высоко оценил степень прозрачности московского голосования и сам президент России Владимир Путин, внесший поправки к Конституции.

«Весомый вклад в повышение прозрачности процедур выборов вносят наблюдатели. Важный шаг — создание системы видеонаблюдения с онлайн-трансляцией в общедоступных сетях. Безусловно, эту практику нужно развивать», — заявил он.

Наряду с прозрачностью важной составляющей работы Общественного штаба является публичность — то есть обеспечение доступности информации и полнота картины голосования. Ежедневно проводятся брифинги, на которых журналистам рассказывают последние данные о ходе голосования в Москве, в том числе и о зафиксированных нарушениях. Так, в первый день голосования проект «Голос» сообщил о 55 нарушениях, но проверки группы разбора и мобильных групп подтвердили только два из них. К виновным применяют меры административного характера, а выявленных провокаторов, пытавшихся, например, проголосовать несколько раз, ждет, вполне возможно, и реальное уголовное дело.

И, наконец, нельзя не остановиться подробнее на онлайн-голосовании, доступном для жителей Москвы и Нижегородской области. Наряду с экспериментом по использованию интернет-технологий в выборах и голосованиях оно также позволяет снизить нагрузку на избирательные участки, что в условиях продолжающейся пандемии трудно переоценить. Чтобы отдать свой голос с помощью любого гаджета, имеющего выход в Глобальную сеть, москвичам и нижегородцам нужно было заранее зарегистрироваться на сайте голосования, а после его старта просто заполнить электронную форму.

Прозрачность подсчета электронных голосов и устойчивость системы против хакерских атак обеспечивает технология блокчейн. Перед началом голосования в ней был сформирован реестр участников, и в дальнейшем к голосованию допускаются только те, кто в него внесен. Их голоса шифруются и становятся недоступны для злоумышленников и даже просто праздных любопытных.

Гарантией отсутствия утечек из системы стали пять ключей шифрования, хранящиеся в специальных сейф-пакетах, для надежности помещенных в банковские ячейки. Ответственными за хранение ключей стали председатель ТИК ДЭГ Юрий Павлов, глава Общественного штаба по контролю за голосованием Илья Массух, замруководителя Общественного штаба Ольга Кириллова, министр информационных технологий и связи Нижегородской области Сергей Ефимов и сопредседатель Движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц.

Надежность этой системы была доказана в ходе реального нападения хакеров — как сообщил телеграм-канал Общественного штаба, вечером субботы была зафиксирована попытка атаки на блокчейн.

«Введен режим повышенной безопасности. Перерыва в голосовании не было, все голоса находятся в службе гарантированной доставки — то есть будут записаны в блокчейн. После того как специалисты по информационной безопасности проведут необходимую работу, доступ к ноде наблюдателя будет восстановлен», — заверил начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Однако при всей надежности технических средств за онлайн-голосованием следят и наблюдатели, и члены специального подразделения Общественного штаба — так называемого «электронного штаба». На своих мониторах они видят число выданных электронных бюллетеней, число проголосовавших и другие статистически и технические параметры.

По предоставлению Общественного штаба Мосгоризбирком ранее вручную проверил сформированный накануне выборов реестр электронных избирателей. 10 тысяч человек сверили списки электронных и офлайн-голосующих, чтобы исключить возможность двойного голосования одним человеком: онлайн и на самих избирательных участках. В общей сложности в списки были внесены 12 537 отметок, уточняющих статус голосующих дистанционно — среди них не было ни одного, кто бы получил бюллетень на участке по месту жительства.

Кстати, если у вас имеются вопросы по электронному голосованию, их можно задать сотрудникам колл-центра по телефону 8 (800) 222-55-52. К 26 июня консультации там получили уже около семи тысяч человек.

Подводя итог, можно с уверенностью заявить — в рамках голосования по поправкам к Конституции приняты все возможные меры, обеспечивающие его прозрачность, безопасность, стабильность и легитимность. Если вы еще не проголосовали — до 1 июля вас ждут на избирательном участке, не забудьте об этом.