



Иван Шилов ИА REGNUM Конституция Российской Федерации

На протяжении последней недели июня — с 25 июня до 1 июля включительно — в России проводится голосование по поправкам к Конституции, принятой в далеком 1993 году. Никогда еще в нашей стране кампании подобного рода не проводились так долго, однако пандемия коронавируса диктует жесткие эпидемиологические требования к нагрузке на участки. Как обрабатывают наши голоса, защищают их от атак злоумышленников, и почему полученные результаты являются полностью легитимными? Давайте разбираться.

Первое, что обращает на себя внимание в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции — это его открытость. Любой человек в любое время имеет полный доступ к информации о том, где и когда происходит голосование, как организован этот процесс, сколько человек уже выразили свое отношение к поправкам.

Стандарты электоральной открытости задает Москва. На всех участках здесь присутствуют специально обученные наблюдатели, а сами участки великолепно оснащены в техническом отношении — за процессом на каждом из 3608 участков круглосуточно следят минимум две видеокамеры, передающие информацию в режиме реального времени в видеоцентр Общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием. Там наблюдатели отслеживают возможные нарушения на 24 рабочих и четырех гостевых мониторах.

Видеопоток с мест фиксируется на картах памяти до конца голосования, чтобы при необходимости можно было восстановить происходящее на участке во всех деталях и проверить поступившую заявку о нарушении. От технических сбоев оборудование на участках защищено блоками бесперебойного питания, а от пресловутого «человеческого фактора» — антивандальными шкафами.

Наблюдатели находятся не только в штабе — по несколько человек от общественных организаций или парламентских партий присутствует и на каждом участке. Есть и полностью независимые наблюдатели — простые москвичи, обладающие активной жизненной позицией и готовые тратить свои силы и время в интересах всего общества. Всего корпус наблюдателей на нынешнем голосовании насчитывает порядка 21 500 человек.

О высоком уровне открытости голосования говорят и международные эксперты, побывавшие на работающих участках.

«Мы посетили избирательные участки в Москве и Петербурге и смогли посмотреть, как проходит процесс голосования, а также дезинфекции избирательных участков. Мы обсудили вопросы безопасности избирательных участков… Я получил ответы на все интересующие вопросы, — сообщил член Палаты депутатов Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Норберт Линдеманн. — Нам показали, как опечатываются урны, и мы убедились, что у каждой из них есть серийный номер, а помещение находится под охраной полиции. Было интересно отметить, что существует электронное голосование. Процесс голосования также адаптирован для людей с ограниченными возможностями».

1 июля, в последний день голосования, онлайн-трансляция с избирательных участков на сайте vybor.mos.ru станет доступна всем желающим. Благодаря этому фактически все россияне смогут на время стать добровольными наблюдателями и лично проконтролировать чистоту и законность процесса голосования в столице. Но, конечно, главная роль в контроле за голосованием принадлежит специальному Общественному штабу, организованному Общественной палатой города Москвы. Именно штаб обучал наблюдателей, координировал их распределение по конкретным участкам, а в ходе кампании отрабатывает сигналы о возможных нарушениях. Вся работа штаба происходит оперативно, публично и в соответствии с законодательством.

В группу разбора, задачей которой является реагирование на жалобы с мест, входят более 15 человек. Это квалифицированные юристы, ученые, журналисты, депутаты и общественные деятели. Такой состав гарантирует беспристрастность и оперативность разбирательств. Одновременно со штабной группой разбора действует мобильная группа, выдвигающаяся на участки в случае необходимости. В нее входят юристы, члены Общественной палаты и журналисты. Также журналисты присутствуют в самом штабе и ежедневно получают самую свежую информацию о голосовании на специальных брифингах.

Эффективность работы штаба хорошо видна по тому, что если в первый день голосования были отмечены несколько мелких инцидентов, даже теоретически неспособных сказаться на результатах голосования, то второй день обошелся вообще без заметных нарушений.

«Никаких происшествий, стоящих внимания, не происходит», — сообщил журналистам заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

«Голосование по-прежнему проходит без ЧП. Вся информация, которая поступает в группу разбора, обязательно проверяется. Ни один сигнал не упускается. Серьезных проблем не отмечено. В большинстве случаев речь идет о незначительных, «технических», по сути, недочетах, которые оперативно исправляются», — подтвердил его слова глава Общественного штаба Илья Массух.

Высоко оценил степень прозрачности московского голосования и сам президент России Владимир Путин, внесший поправки к Конституции.

«Весомый вклад в повышение прозрачности процедур выборов вносят наблюдатели. Важный шаг — создание системы видеонаблюдения с онлайн-трансляцией в общедоступных сетях. Безусловно, эту практику нужно развивать», — заявил он.

Наряду с прозрачностью важной составляющей работы Общественного штаба является публичность — то есть обеспечение доступности информации и полнота картины голосования. Ежедневно проводятся брифинги, на которых журналистам рассказывают последние данные о ходе голосования в Москве, в том числе и о зафиксированных нарушениях. Так, в первый день голосования проект «Голос» сообщил о 55 нарушениях, но проверки группы разбора и мобильных групп подтвердили только два из них. К виновным применяют меры административного характера, а выявленных провокаторов, пытавшихся, например, проголосовать несколько раз, ждет, вполне возможно, и реальное уголовное дело.

И, наконец, нельзя не остановиться подробнее на онлайн-голосовании, доступном для жителей Москвы и Нижегородской области. Наряду с экспериментом по использованию интернет-технологий в выборах и голосованиях оно также позволяет снизить нагрузку на избирательные участки, что в условиях продолжающейся пандемии трудно переоценить. Чтобы отдать свой голос с помощью любого гаджета, имеющего выход в Глобальную сеть, москвичам и нижегородцам нужно было заранее зарегистрироваться на сайте голосования, а после его старта просто заполнить электронную форму.

Прозрачность подсчета электронных голосов и устойчивость системы против хакерских атак обеспечивает технология блокчейн. Перед началом голосования в ней был сформирован реестр участников, и в дальнейшем к голосованию допускаются только те, кто в него внесен. Их голоса шифруются и становятся недоступны для злоумышленников и даже просто праздных любопытных.

Гарантией отсутствия утечек из системы стали пять ключей шифрования, хранящиеся в специальных сейф-пакетах, для надежности помещенных в банковские ячейки. Ответственными за хранение ключей стали председатель ТИК ДЭГ Юрий Павлов, глава Общественного штаба по контролю за голосованием Илья Массух, замруководителя Общественного штаба Ольга Кириллова, министр информационных технологий и связи Нижегородской области Сергей Ефимов и сопредседатель Движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц.

Надежность этой системы была доказана в ходе реального нападения хакеров — как сообщил телеграм-канал Общественного штаба, вечером субботы была зафиксирована попытка атаки на блокчейн.

«Введен режим повышенной безопасности. Перерыва в голосовании не было, все голоса находятся в службе гарантированной доставки — то есть будут записаны в блокчейн. После того как специалисты по информационной безопасности проведут необходимую работу, доступ к ноде наблюдателя будет восстановлен», — заверил начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Однако при всей надежности технических средств за онлайн-голосованием следят и наблюдатели, и члены специального подразделения Общественного штаба — так называемого «электронного штаба». На своих мониторах они видят число выданных электронных бюллетеней, число проголосовавших и другие статистически и технические параметры.

По предоставлению Общественного штаба Мосгоризбирком ранее вручную проверил сформированный накануне выборов реестр электронных избирателей. 10 тысяч человек сверили списки электронных и офлайн-голосующих, чтобы исключить возможность двойного голосования одним человеком: онлайн и на самих избирательных участках. В общей сложности в списки были внесены 12 537 отметок, уточняющих статус голосующих дистанционно — среди них не было ни одного, кто бы получил бюллетень на участке по месту жительства.

Кстати, если у вас имеются вопросы по электронному голосованию, их можно задать сотрудникам колл-центра по телефону 8 (800) 222-55-52 . К 26 июня консультации там получили уже около семи тысяч человек.

Подводя итог, можно с уверенностью заявить — в рамках голосования по поправкам к Конституции приняты все возможные меры, обеспечивающие его прозрачность, безопасность, стабильность и легитимность. Если вы еще не проголосовали — до 1 июля вас ждут на избирательном участке, не забудьте об этом.