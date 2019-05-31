Москва, 31 мая, 2019, 21:56 — ИА Регнум. Если посмотреть на мировые события через карикатуры, то яснее выступает их подоплёка — где-то ироничная, где-то — демонстративная, а где-то — наигранная. При этом всё чаще хочется сказать — «не смешно». События уходящей недели — в обзоре карикатур ИА REGNUM.

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Александр Горбаруков ИА REGNUM Не смешно?

Новому президенту Украины не дают повластвовать спокойно. Глава «Радикальной партии» Олег Ляшкообвинил его в «пророссийском реванше», Верховная рада показала «слуге народа» «кто в доме хозяин» и отказалась отправлять в отставку премьер-министра Владимира Гройсмана, после чего президент вынужден был объяснять Вашингтону, зачем ему распускать Раду. Плюс Зеленский отметился одним из первых своих дел на новом посту: вернул Михаилу Саакашвили украинское гражданство — есть мнение, что ради создания оппозицииПетру Порошенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мало ли

Тем временем на самого бывшего президента обильно посыпались уголовные дела. На этой неделе заведено уже пятое, хотя перспектива их пока туманна. Зато внимательные наблюдатели заметили, что Порошенко уже поседел.

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Александр Горбаруков ИА REGNUM Игра мышцей

Для Дональда Трампа неделя прошла на мажорной ноте. Спецпрокурор Роберт Мюллер выступил с заявлением о «российском деле» и, не дав противникам Трампа никаких зацепок, ушел в отставку. Хотя демократы и продолжили говорить об импичменте, и будут говорить дальше — их шансы все больше тают. Торговые переговоры с Китаем продолжаются, более того — с ним, по мнению Трампа, у США «всё хорошо»; об «успешном сдерживании» Ирана заявлено; поездка в Японию прошла прекрасно, с «достижением значительного прогресса по многим вопросам»; появление «совершенно невообразимых» гиперзвуковых ракет — обещано. Словом, после завершения следствия о «российском деле» Трамп явно на позитиве.

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Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit навсегда

Борис Джонсон, бывший глава британского МИДа и вероятный претендент на пост премьер-министра Великобритании после Терезы Мэй, очень любит «Брексит», и за это его любит Трамп. Правда, политические предпочтения Джонсона еще потреплют ему нервы: вскоре ему придется отвечать перед судом за свои высказывания в преддверии референдума по Brexit в 2016 году. Джонсона обвиняют в том, что он манипулировал фактами, утверждая, что после Brexit Британия получит доступ к 350 млн фунтов в неделю, которые до этого якобы уходили в Евросоюз.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit навсегда

Резко обострилась ситуация в Косово и в отношениях этого края с Сербией.

«Правительство провинции Косово под эгидой Тираны уже не скрывает своих намерений спровоцировать обострение конфликта с Сербией. 25 мая во время своего выступления в Албании формальный президент самопровозглашенной республики Хашим Тачи сделал сенсационное заявление о курсе Приштины на слияние Косово и Албании в единое государство. Причем Тачи не стал скромничать и заодно пообещал оторвать сербские территории — муниципалитеты Прешево, Медведжи и Буяноваца, в которых проживает значительное количество албанцев», — пишет обозреватель Юрий Ковальчук.

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