За последние несколько дней ответ на этот вопрос получил куда более четкие очертания. Речи об отказе от бумажных бюллетеней пока никто всерьез не ведет, однако успехи российского ноу-хау на голосовании по поправкам к Конституции наглядно показали, за каким электоральным форматом будущее.

Иван Шилов ИА REGNUM Электронное голосование

Главная проблема, которую решило электронное голосование, это явка. Активность граждан на избирательных участках в последние годы заметно снижалась, причем такая тенденция наблюдалась по всему миру. На этом фоне явка свыше 90%, зафиксированная среди электронных избирателей в Москве и Нижнем Новгороде, кажется чем-то фантастическим.

Особенно важно, что нижегородцы практически не отстали от москвичей, привыкших взаимодействовать с городом через интернет. Это означает, что опыт электронного голосования без труда можно внедрить по всей стране. И судя по высочайшей явке, такая технология действительно будет востребована.

Мы убедились, что Россия способна обеспечивать электронные голосования национального масштаба. Процесс длился почти неделю, непрерывно, люди голосовали и днем, и ночью. На протяжении всего этого времени за системой наблюдала команда специалистов, однако их вмешательство практически не потребовалось — были зафиксированы лишь два незначительных сбоя, которые никак не сказались на голосовании.

Систему пытались проверить на прочность хакеры — и тоже безуспешно. Электронное голосование проявило себя куда более безопасным и прозрачным, чем традиционное. Оно исключает фактор человеческой ошибки, не оставляет ни малейшей возможности для фальсификаций и гарантирует, что каждый голос будет учтен верно. Если вы считаете, что бумажный бюллетень — воплощение надежности, то пришло время пересмотреть взгляды.

Если не вдаваться в технические особенности, то электронное голосование — это попросту удобно. Мир изменился, и время в нём стало едва ли не самой дорогой валютой. Далеко не каждый готов «заплатить» несколькими часами своей жизни за поход на избирательный участок. Одновременно с этим в нашу жизнь всё активнее входят новые технологии. Почему бы не использовать их для решения очевидно назревшей проблемы?

Безусловно, системе электронного голосования еще есть куда расти. Большинство граждан в Москве и Нижнем Новгороде предпочли прийти на участки, а другие регионы России к организации плебисцита через интернет оказались не готовы. Но уже очевидно, что результаты голосования по поправкам к Конституции станут для электронного голосования мощнейшим импульсом.