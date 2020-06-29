К сожалению, далеко не все заинтересованы в том, чтобы эта история была написана без помарок и пятен. Как ложка дегтя портит бочку меда, так и всего несколько недобросовестных граждан могут серьезно подорвать веру избирателей в честность голосования. Чтобы избежать фальсификаций и продемонстрировать легитимность происходящего волеизъявления, в Москве на каждом участке установлены веб-камеры.

Иван Шилов ИА REGNUM Избирательный участок

Понаблюдать за любым из участков или территориальной комиссией можно на специальном портале vybory.mos.ru. Чтобы подключиться к трансляции, достаточно вбить в поисковой строке на главной странице сайта номер или адрес интересующей участковой или территориальной избирательной комиссии. Также можно воспользоваться интерактивной картой (голубыми точками на ней обозначены УИКи, а красными — ТИКи).

Все организовано максимально просто. После нажатия на название участка открывается плеер с кнопками паузы, управления звуком, перехода в полноэкранный режим и выбора камеры. Под плеером располагается блок «Ближайшие комиссии», где отображаются ближайшие 20 избирательных участков. Эта опция наверняка придется по душе тем, кто заинтересован за соблюдением правил голосования не только на своем участке, но и по всему городу. Для просмотра трансляции достаточно скорости соединения 1 Мбит/с, что по московским меркам — более чем скромно.

Mos.ru За ходом голосования в Москве следят больше 20 тысяч наблюдателей

Чтобы сделать процесс наблюдения удобнее, можно пройти процедуру регистрации. Создание личного кабинета дает пользователю возможность добавлять избирательные комиссии в раздел «Избранное». В этом разделе собраны трансляции из выбранных избирательных комиссий. Чтобы добавить УИК или ТИК в избранное, достаточно нажать на значок закладки возле названия участка.

Записи со всех участков будут сохранены и, в случае выявления каких-либо конфликтных ситуаций, можно будет достоверно установить обстоятельства нарушения. Доступ к записям имеют ЦИК и Мосгоризбирком, но видео также может быть предоставлено по запросу суда, прокурора или представителя правоохранительных органов.

Mos.ru За ходом голосования в Москве следят больше 20 тысяч наблюдателей

Представители СМИ, а также специалисты Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием следят за порядком на голосовании уже с 25 июня. Для всех желающих трансляцию с участков запустят 1 июля в 07:00. Дата выбрана не спроста — это основной день голосования, да еще и выходной, а потому явка ожидается высокой. В такой обстановке наблюдателям, находящимся непосредственно на участках, может потребоваться помощь.

В пользу повышения явки 1 июля говорит и статистика. Когда организуются продленные голосования, пик явки, как правило, приходится на первый и последний день. Кроме того, нельзя недооценивать и магию официального числа, ведь плебисцит назначен именно на эту дату. А видеотрансляции позволят каждому россиянину убедиться в том, что голосование проходило честно.