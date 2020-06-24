«Именно воля народа принципиально важна для того, чтобы обеспечить надежные условия для уверенного, динамичного, долгосрочного развития страны на годы и десятилетия вперед», — подчеркнул президент РФ Владимир Путин в своем обращении 23 июня.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию

Судя по всему, именно об этом — о воле народа, о том, что у всякого голосования может быть не один вариант развития событий, — забывают противники голосования по поправкам в основной закон. Все равно, мол, «там все решено». Не обращают они внимания и на простой и очевидный вопрос: как власть узнает о мнении людей, если они его не выскажут?

Честный подсчет

Даже оппозиционер Максим Кац считает, что не воспользоваться моментом оппозиции сейчас просто нельзя. Он воспринимает голосование как «окно возможностей», «важный исторический момент».

То есть это, действительно, момент, когда от голоса каждого из нас зависит судьба страны. На что расчет? На то, чтобы «добиться, чтоб в урнах лежало больше бюллетеней «нет», чем «да». «Подсчет бюллетеней в Москве после 2011 года честный, за редкими исключениями», — пишет Кац. И еще: «На результатах выборов в МГД это хорошо видно — не вбрасывали даже за видных единороссов».И комментирует: «Оппозиция не агитировала своих голосовать электронно, а власть агитировала. Там не было вбросов».

Сохранить золотой стандарт

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве создали по инициативе Общественной палаты города в 2013-м, накануне тех самых выборов мэра. С тех пор штаб прошел целый «выборный цикл», обеспечивая открытые и прозрачные выборы в городе. О наблюдал за ходом выборов мэра, президента, депутатов Советов депутатов муниципальных образований столицы, Мосгордумы и Госдумы.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова еще в 2018-м отмечала: «Благодаря работе Общественного штаба удалось достичь высокого уровня доверия жителей к выборам в Москве. Мы часто приглашаем руководителей штаба, чтобы они поделились опытом наблюдения с другими регионами».

Алексей Венедиктов, руководивший штабом с 2013-го (в этот раз пост занял Илья Массух), подчеркивает: «Москва среди всех регионов выделяется химической чистотой выборови на любом голосовании необходимо это сохранять». И призывает сохранить «золотой стандарт» голосования в столице.

Контроль процедуры и подсчета голосов

Для Москвы этот «золотой стандарт» очень важен. И на ключевом для всей России голосовании — голосовании по поправкам в Конституцию — столичный штаб очень внимательно относится к любым возможным нарушениям. Он проверяет каждое сообщение о принуждении голосовать. В случае подтверждения фактов на предприятия будут выезжать мобильные группы.

И в ходе голосования эти группы будут отправлять по адресам возможных нарушений. Они смогут проанализировать ситуацию на месте и доложить о результатах проверки в штаб, объясняет Вадим Ковалев, первый заместитель руководителя штаба, куратор Корпуса наблюдателей. Всего групп будет четыре, причем с ними смогут выезжать и представители СМИ — то есть дополнительный контроль будет обеспечен.

Своих представителей для наблюдения за голосованием выдвинули 60 общественных организаций. Наблюдателей отправили и 4 парламентские партии (в том числе КПРФ, которая раньше, по словам Вадима Ковалева, отказывалась). Всего зарегистрировались уже более 20 тысяч человек. Набор наблюдателей еще идет — до 24 июня.

Зарегистрированные на участках представители Корпуса наблюдателей смогут контролировать ход процедуры и подсчета голосов. Также они получат доступ к наблюдению за результатами электронной активности избирателей.

Пять частей шифра для защиты тайны и анонимности голосования

Безопасность и тайну онлайн-голосования обеспечит блокчейн: голос будет анонимизирован и зашифрован. Ключ от этого шифра разделен на 5 частей и передан штабу по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве, ЦИК России, территориальной комиссии по электронному голосованию, Нижегородской области и движению «Голос».

Флеш-карты с частями ключа запечатали в специальные пакеты, защищенные от вскрытия. Соединят их после завершения голосования. Расшифровать голоса можно будет только после вскрытия пакетов и соединения всех ключей. То есть принцип такой: пока электронный бюллетень «привязан» к аккаунту — он зашифрован, и нельзя понять, как гражданин проголосовал. А когда происходит расшифровка, уже нельзя определить, где чей голос.

Голосование по поправкам в Конституцию организуют на базе той же технологии, что и онлайн-голосование в ходе прошлогоднего успешного эксперимента на выборах в Мосгордуму. А это показывает: столичный «золотой стандарт» голосования вышел на федеральный уровень, доказав свою прозрачность и открытость.