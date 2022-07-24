Анастасия Мальгавко
Автор
Живёт в Омске. Пишет о людях, местах и путешествиях.
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Чуйский тракт: путешествие по самой живописной дороге России — фоторепортаж
Чуйский тракт — одна из десяти самых красивых дорог в мире по мнению National Geographic и самая живописная трасса в России, которую мы видели. Здесь мохнатые горы сменяют заснеженные хребты, зелёные поля резко превращаются в лысеющие холмы, а каждая новая завихрень дорожной полосы удивляет с...
24 июля 2022
Сила и дух Алтая: праздник Эл Ойын — фоторепортаж
Алтай — край высоких гор, заливных лугов, ледяных рек, густых лесов и, конечно, этнических особенностей. И отличная возможность познакомиться с регионом поближе — это посетить местный национальный праздник. Увидеть, как шаман проводит обряд освящения, чтобы договориться с духами; встретить...
12 июля 2022
Необычная деревня: Окунево — фоторепортаж
Необычная деревня Среди густого хвойного леса стройными улочками вытянулись разноцветные деревянные домики. Это Окунево — маленькая таежная деревушка на крутом берегу реки Тара. Крепкие постройки, ладные дворики с расписными воротами и необычные кафе в форме шатра. Рядом по густой траве неспешно...
3 июля 2022
Закат таёжной жизни: село Пихтовое — фоторепортаж
По болотам, в густой тайге… Огромные колёса ныряют в глубокие лужи. Месят вязкую жижу, но тянут. Лобовое стекло забрызгала глина. За рулем самодельного болотохода крепкий темноволосый мужчина. На потолке висит вентилятор, отгоняет насекомых. Кузов кулибин из соседнего села сварил из плотного...
10 апреля 2022
На том берегу: Копай
Переправа «Вон, весло вчера о льдину сломала». Стразы на нарощенных ресницах, большеватая фуфайка, протертая в нескольких местах, шапка с помпоном. Ане за 30. Худощавая, улыбчивая, ругается матом. Нас познакомила переправа в начале ноября. После сильных морозов по реке пошли льдины. Снег сыпал с...
6 февраля 2022
Забытая в СССР: 34 года в «бочке» — фоторепортаж
Со Светланой Васильевной Черновой, жительницей «бочки», мы познакомились около года назад. Наступила промозглая осень, выпал первый снег. В тот неуютный холодный день мы отправились на окраину Омска искать обжитые металлические цистерны, о которых время от времени писали в прессе. И вот мы обошли...
6 ноября 2021
Путешествие из Омска в Крым — фоторепортаж
«Взрослые очень любят цифры» — Маленький принц 11 тыс. км, 13 регионов, 31 день, 75 тыс. руб Всё это о нашем недавнем путешествии в Крым из Омска. А теперь, когда самое интересное подано на блюдечке, можно и познакомиться. Итак, начнем с главного человека на борту. Алексей (папа) крутит «баранку»...
17 октября 2021
Романтика на колёсах, или Как семья с двумя детьми переехала жить в автобус
«Уютно, как дома», — с такими мыслями мы покидали урочище реки Бельбек в одноименной Крымской долине. Здесь мы провели несколько дней в гостях у ребят, которые променяли комфорт Подмосковной многоэтажки на романтику звёздного неба над головой и не жалеют об этом. Ведь когда семейное тепло и любимые...
18 сентября 2021
70 лет с пчёлами: как добывают мёд в Сибири
«100 пчёл трудятся целые сутки, чтобы собрать ложечку мёда», — говорил дедушка, собирая пролитые капли драгоценного снадобья. Пчеловод с 70-летним стажем хорошо знаком с тяжелой работой своих подопечных. Облететь поля в поисках цветочного сока, собрать нектар, доставить к улью, передать приемщице...
7 августа 2021