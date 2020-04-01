Александр Шпунт

Автор

Генеральный директор и сооснователь «Института инструментов политического анализа». Штатный (ординарный) профессор университета «Высшая школа экономики», авторский курс «Теория и практика информационно-аналитической работы». С 2000 года и по 2011 год – исполнительный директор «Фонда эффективной политики». В 2011 году организовал ИИПА – опытно-конструкторское производство аналитических департаментов «на заказ» для федеральных структур и корпораций. В личном качестве – президентские избирательные кампании 2000, 2004, 2008, 2012 и 2018 годов – то есть все. Руководитель направления в штабах победителя. Публикуется в ИА REGNUM тоже в личном качестве, «для себя». Круг интересов – африканская политика, ваххабитские монархии, Океания, вкусности мирового опыта идеологического управления умами избирателя. Окончил МГТУ им.Баумана, дипломная работа по боевым лазерным комплексам. Воинское звание – главный старшина Краснознаменного Северного Флота.