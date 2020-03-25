Крупнейшая южноафриканская компания в области организации здравоохранения, Netcare, объявила во вторник, что она расширяет закупки высокоэффективных медицинских роботов российского производства для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений в своих медицинских учреждениях в качестве одной из мер по предотвращению распространения инфекций.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Netcare долгое время делает упор на профилактику инфекций в своих медицинских учреждениях для пресечения распространенности высокоинфекционных вирусов, таких как коронавирусы и так называемые супербаги», — сказал исполнительный директор Netcare Фридланд.

«В результате еще в конце 2017 года мы начали приобретать в России суперэффективных роботов, уничтожающих микробы, чтобы обеспечивать наши существующие комплексные меры по дезинфекции».

Ричард Фридланд добавил, что русские медицинские роботы показали впечатляющие результаты по профилактике инфекций и борьбе с ними на международном уровне, а также во время испытаний в больницах Netcare в 2017 году. В настоящее время Netcare обладает 28 установками, работающими на 22 объектах компании, и в ближайшие пару недель увеличит их число еще на 14 роботов. Профессор Фридланд не скрывает, что распространение новой коронавирусной болезни 2019 года (Covid-19) в Южной Африке вызвало всплеск общественного интереса к профилактическим мерам медицинских работников по сдерживанию инфекций, в частности Covid-19, в медицинских учреждениях, и в последнее время технологии для антивирусной профилактики и контроля в больницах находятся в фокус внимания как профессиональной среды, так и властей.

tasnimnews.com Эпидемия коронавируса

Ультрафиолетовые роботы Yanex производства НПП «Мелитта» (русская классификация УИКб-01-«Альфа»), развернутые в больницах Netcare, предназначены для проведения экстренной и плановой дезинфекции помещений всех классов чистоты и категорий, включая «чистые» помещения, и используют ударные дозы ультрафиолетового излучения (ксенон) для уничтожения вирусов, бактерий и грибковых спор в течение нескольких минут.

Установка включает в себя два основных компонента: моноблок компактного размера, оснащенный четырьмя колёсами для удобной транспортировки одним человеком; и блок дистанционного управления, работающий по радиоканалу и предназначенный для включения и экстренного управления установкой оператором из безопасного места, находящегося вне обрабатываемого помещения. Каждый робот, развернутый в средствах Netcare, подключен к облаку, и установки генерируют полные отчеты обо всех своих действиях, которые хранятся в единой компьютерной базе. Соответствующие заинтересованные службы в больницах и административный персонал, включая власти, могут отслеживать действия каждого робота в режиме реального времени и получать полные отчеты в любое время.

Старший клинический консультант Netcare, доктор Кэролайн Масло, сказала о русских медицинских роботах следующее: «Используя роботов в различных условиях в учреждениях Netcare, мы обнаружили, что технология соответствовала впечатляющим результатам, проверенным в независимых международных исследованиях, которые поддерживают этот метод дезинфекции… роботы Yanex, произведенные в России, неоднократно доказывали свою эффективность и действенность, и эта форма дезинфекции особенно полезна против бактерий, устойчивых к антибиотикам, и вирусов, таких как Covid-19, которые он легко уничтожает», — сказал Масло. ,

Исследования показали, что система способна уничтожить впечатляющие 99,90% микробов на поверхностях, подверженных непосредственному заражающему прикосновению, и 99,99% микробов в воздухе. Технология полностью нетоксична, хотя дезинфицируемая область должна быть освобождена во время цикла работы робота, так как человеческие глаза чувствительны к ультрафиолетовому излучению такой мощности. При этом ультрафиолетовое излучение робота не приводит к появлению каких-либо остаточных излучений или потенциально вредных побочных выбросов, что означает, что он безопасен для использования даже в самых чувствительных средах, таких как отделения интенсивной терапии новорожденных.

GovernmentZA Сирил Рамафоза

И здесь важен другой значимый параметр работы робота «Альфа» — беспрецедентно высокая скорость обеззараживания.

«Тщательная дезинфекция помещения, такого как комната, может быть выполнена всего за минуту, что означает минимальное нарушение работы в больничных зонах, а роботов можно использовать 24 часа в сутки. Также доступна более компактная и мобильная версия, которая складывается в портфель и используется Netcare в службе скорой помощи и при выезде на внешние объекты для быстрой дезинфекции дорожных и воздушных машин скорой помощи и транспортных средств скорой помощи».

Кроме того, специалисты отмечают, что технология роботов Yanex не требует воды во время работы, что делает ее оптимальной для полевого использования по сравнению с другими формами интенсивной дезинфекции.

В понедельник, за несколько часов до того, как президент Сирил Рамафоза объявил о 21-дневном карантине, в стране было зафиксировано первое массовое увеличение числа случаев заболевания Covid-19 с 274 в воскресенье до 402 в понедельник. Во вторник министр здравоохранения Южной Африки Звели Мхизе объявил, что число инфекций увеличилось до 554 подтвержденных случаев.

На этой же неделе появилась информация о еще более широком использовании русских роботов УИКб-01-«Альфа» — в Мексике.

Власти Канкуна, неформальной столицы полуострова Юкатан в муниципалитете Бенито Хуарес, объявили о начале массовой санация общественных мест в противодействии коронавирусу.

Доктор Херардо Рейес Перес де Селис из компании Medstent подтвердил, что они начали с дезинфекции в больницах Кинтана-Роо с использованием установок Yanex в больнице общего профиля Jesús Kumate Rodríguez в Канкуне.

Компания Medstent объявила, что уже обладает «парком» из более чем ста русских роботов «Альфа».

Что касается России, то у авторов нет информации о роботах УИКб-01-«Альфа» в медицинских учреждениях России. Нам известно лишь, что некоторое время назад такая установка была в трансплантологической операционной НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского и в одном из отделений Российского научного центра хирургии им. академика Б. В. Петровского в Москве.

Подробности и другие материалы здесь, открытая бесплатная подписка: https://t.me/tamtamreports