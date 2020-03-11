Согласно отчету о глобальных тенденциях в области экспорта и импорта оружия, опубликованному 9 марта 2020 года Стокгольмским международным институтом исследований мира (SIPRI), импорт оружия в государства Африки в 2015—2019 гг. сократился на 16% в сравнении с периодом 2010−2014 гг. Все это происходит на фоне глобального роста рынков вооружений. Объем международных поставок основных вооружений в 2014−18 гг. был на 7,8% выше, чем в 2009−13 гг., и на 23% выше, чем в 2004−08 гг.

Lamraoui.lamin Солдаты алжирской армии

При этом закупка вооружений странами континента происходит крайне неравномерно. В 2015—2019 годах на долю Северной Африки приходилось 74% африканского импорта оружия. Из этого объема только на одну страну — Алжир — приходится 79% импорта вооружений в Северной Африке.

Если вся Африка стала покупать оружие на шестую часть меньше, чем пять лет назад, то импорт оружия в Алжир увеличился на 71% по сравнению с 2010—2014 гг., сделав его шестым крупнейшим импортером оружия в мире в 2015—2019 гг.

Эксперты связывают этот рост с необходимостью фактически заново строить в военном и инженерном плане отсутствовавшую ранее границу с Ливией — все годы независимости Алжира, до разрушения ливийской государственности, это была лишь условная линия на карте сахарских земель.

Как и в 2010—2014 годах, Россия в 2015—2019 годах оставалась крупнейшим поставщиком оружия в Алжир, поставляя 67% импорта вооружений и военной техники. Сразу за Россией следуют Китай (13%) и Германия (11%), отмечает отчет СИПРИ.

Тенденция продолжилась и в этом году. В январе появились сообщения о приобретении Алжиром российских самолетов «Сухой» сразу трех моделей. Всего поставка включает 42 самолета, в том числе 14 Су-57, 14 Су-34 и 14 Су-35. Таким образом, Алжир стал первым глобальным заказчиком, который разместит заказ на самолет-невидимку 5-го поколения Су-57, флагмана российской боевой авиации.

Soulaho Истребитель ВВС Алжира

Марокко, традиционный оппонент Алжира в регионе, не готово отступать перед Алжиром в плане вооружений, хотя у страны нет алжирских сверхдоходов от экспорта газа или нефти. Марокко разместило заказы на американские танки через несколько недель после появления сообщений о закупке Алжиром российской авиационной техники. Этот заказ включает 25 бронемашин Hercules моделей M88A2 и / или M88A1, а также пулеметы, гранатометы и ряд другой военной техники — всего на $239,35 млн. Всего же 91% оружия, импортируемого Марокко, поступает из Соединенных Штатов, основного поставщика королевства. Далее следуют Франция, которая продает 8,9% импортируемого оружия, и Великобритания, доля которой составляет 0,3%.

Бюджет, выделенный марокканским Законом о финансах 2020 года на национальную оборону, составляет почти 40 миллиардов дирхамов, или на 5 миллиардов дирхамов больше, чем в предыдущем году. При этом уже в следующем году ожидается лавинообразный рост — министру по делам администрации национальной обороны Абделлатифу Лоудии предоставлен резерв в 110 миллиардов дирхамов — почти два с половиной размера нынешних оборонных расходов — в виде свободной ликвидности «в преддверии кредитов, которые будут ему [оборонному ведомству] открыты на бюджетный 2021 год», — отмечается в Законе о финансах этого года.

U.S. Army Africa Самоходная артиллерийская установка марокканской армии

Практически полное отсутствие на марокканском рынке российского вооружения местные наблюдатели объясняют сочетанием политических и технических факторов. «Русские требуют постоянного присутствия своих техников и экспертов для обслуживания своих вооружений на марокканских базах, как [русские специалисты] это делают в Алжире… это условие, которое Марокко не готово принять» — отмечает Абдельхамид Харифи, один из самых авторитетных специалистов по рынкам вооружений Северной Африки, уточняя, что королевство крайне дорожит особыми отношениями с США и не хочет никаких претензий со стороны Вашингтона.

В то же время на страны Африки к югу от Сахары приходилось только 26% африканского импорта оружия в 2015—2019 годах. В целом, импорт вооружений государствами субрегиона был на 49% ниже в 2015—2019 годах по сравнению с 2010—2014 годами и был самым низким уровнем с 1995—1999 годов.

В 2015—2019 гг. Россия поставила 36% импорта вооружений государствами субрегиона, 19% было поставлено Китаем и Францией — 7,6%. На пять крупнейших импортеров оружия в странах Африки к югу от Сахары — Анголу, Нигерию, Судан, Сенегал и Замбию — приходилось 63% всего импорта оружия южнее Сахары в течение этого периода. Ангола получила 27% импорта оружия в страны Африки к югу от Сахары и выступала 42-м крупнейшим импортером оружия в мире.

Любопытно, что из исследования исключен Египет — его показатели SIPRI учитывает в другом исследовании, охватывающем арабский мир и Ближний Восток, где импорт оружия увеличился на 87% за последние пять лет. Страна маршала Аль-Сисси входит в первую десятку стран-импортеров с 15% закупок оружия в регионе, уступая Саудовской Аравии (33%), но опережая Объединенные Арабские Эмираты (11%) и Ирак (11%). В этом регионе Соединенные Штаты обеспечили 54% всех поставок оружия, за ними следуют Россия (9,6%) и Франция (8,6%).

MrAsakku Фрегат ВМС Египта

При этом именно Франция показывает отменную динамику в наращивании своего присутствия на рынках вооружений Египта — и в целом региона Ближнего Востока. Отчет SIPRI показывает, что Франция поставляла оружие в период с 2015 по 2019 год в 75 государств, но два из трех основных клиентов Парижа — это страны региона, Египет и Катар. Вместе с третьей страной, Индией, их закупки составляют 54% французского экспорта. «Поставки истребителя Rafale Dassault Aviation в эти три страны составили почти четверть французского экспорта вооружений в 2015—2019 годах», — отмечает институт. Аналогичным образом, на Ближний Восток приходилось 52% французского экспорта в 2015—2019 гг., почти вдвое опережая куда большие по размеру Азию и Океанию (31%).

В целом, в рассматриваемые периоды (2010−2014 и 2015−2019 годы) на долю России приходилось 49% экспорта вооружений на африканский континент, в США — 14%, в Китай — 13%.

«Африка формирует 40% объема текущего портфеля заказов как с точки зрения стоимости, так и поставок различных видов оружия и военной техники… У нас подписано и оплачено [контрактов на сумму] около 12 миллиардов долларов США. Двадцать (африканских) стран в настоящее время работают с Россией. В этом году мы осуществляем поставки в девять африканских стран, в том числе в Руанду, Мозамбик, Уганду и Анголу», — сообщил западным корреспондентам Александр Михеев, руководитель «Рособоронэкспорта», во время сочинского саммита Россия — Африка.

Что касается структуры экспорта, то 80% того, что Африка покупает у России, — это авиационная техника: боевые вертолеты, самолеты, системы ПВО «Тор», «Бук» и С-300. В африканских странах зарегистрировано более 900 вертолетов российского производства.

И что же в итоге — как распределяются боевые возможности стран континента?

Американский сайт Global Fire Power (GFP) опубликовал свой рейтинг вооруженных сил Африки в 2019 году. В этом рейтинге 34 страны континента были проанализированы, чтобы определить их потенциальные возможности с точки зрения обороны. Классификация GFP основана на пятидесяти критериях, включая численность действующего состава, военно-морские силы, наличие топлива и других ресурсов для ведения военных операций, количество самолетов, бюджет, выделенный на оборону, гибкость материально-технического обеспечения. Согласно этому «показателю мощности», идеальный результат будет 0,0000, что на практике невозможно.

Как и в 2018 году, Египет является первой военной державой на континенте и занимает по этому показателю 12-е место в мире (из 137 исследуемых стран) с индексом военных возможностей 0.2283 по методике GFP. Имея более 211 боевых самолетов, страна во главе с Абдель Фаттах аль-Сисси обладает девятой воздушной армадой в мире.

U.S. Air Force Истребитель ВВС Египта

За ним следует Алжир, который потерял сразу четыре позиции мирового рейтинга, переместившись на 27-е место (против 23-го места в 2018 году), но сохранивший свою позицию второй африканской военной державы с индексом 0,4551.

Южная Африка (0,5405 балла), Нигерия (0,7007 балла) и Эфиопия (0,7361 балла) соответственно занимают третье место (32-е место в мире), четвертое (44-е место в мире) и пятое (47-е в мире) место по военным возможностям среди стран Африки.

Итак, выводы двух отчетов стокгольмских исследователей говорят о том, что Север Африки — Алжир, Марокко, Египет — активно милитаризируется. Учитывая Ливию, которая по понятным причинам в отчет не вошла, но которая представляет собой последние годы две развернутые полномасштабные армии, активно ведущие боевые действия, можно обоснованно предполагать, что ключевой регион управления политикой всей Африки все больше сдвигается в сторону простых военных решений политических задач.

Читайте также: Глобальный контекст смены власти в Алжире: 20 лет спустя