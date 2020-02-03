В своих аналитических материалах по актуальной африканской повестке и ее русских контекстах, не замечаемой в России, дипломатическое ведомство России не часто дает нам повод для похвалы. Но случившееся на прошлой неделе событие — безусловный успех российского МИДа, заслуживающий самых высоких оценок. Браво, коллеги!

UN Mission in the Central African Republic MINUSCA Миротворцы Minusca в Бамбари

Центральноафриканская G5, которая до сих пор состояла из Европейского союза, Соединенных Штатов Америки, Франции, Всемирного банка и Организации Объединенных Наций, теперь подписывает документы с еще одной подписью — подписью Владимира Титоренко, посла Российской Федерации в Центрально-Африканской Республике (ЦАР).

Это изменение в позиции G5 — не просто эпизод, полновесное признание ключевыми формальными игроками международного сообщества в Центральной Африке лидерства России в преодолении кризиса в Центральной Африке.

Появлению первого такого документа предшествовали драматические события.

Вечером в минувшую среду в Центрально-Африканской Республике погибло 45 человек. События произошли на северо-востоке страны, в Бирао и Нделе, между Народным фронтом возрождения Центрально-Африканской Республики, опирающегося на этническую народность рунга, и отрядами полевых командиров Нурредина Адама и Абдулая Хиссена, составляющими основу коалиции Кара-Гула, которая включает в себя также Патриотическое объединение за обновление Центрально-Африканской Республики Закария Дамане и Движение освободителей Центральноафриканской Республики за справедливость (MLCJ) во главе с министром Гилбертом Тумоу Деем.

UN Mission in the Central African Republic MINUSCA Глава Minusca Бабакар Гэй

Демократический фронт народа ЦА, лидером которого является Нуреддин Адам, насчитывает от 5000 до 8000 комбатантов. Нуреддин Адам, к слову, представитель народа рунга, был до того вторым человеком в «Селеке» — промусульманском движении, которое захватило власть в стране в 2013 году. После этого в ЦАР начались массовые убийства христиан. Сейчас фронт контролирует практически весь юг ЦАР, включая границу с Суданом и Чадом.

Патриотическое объединение за обновление Центрально-Африканской Республики Закария Дамане контролирует одну из самых богатых алмазами областей — окрестности города Бриа в центре страны. До весны 2017 года мусульмане из этой группировки контролировали крупный город Бамбари. Потом туда пришли миротворческие силы ООН и попытались сделать Бамбари символом успехов миротворцев миссии Организации Объединенных Наций в Центрально-Африканской Республике для остального мира — «городом, свободным от оружия». Однако исламисты и после этого продолжили нападения на Бамбари.

Пресс-релиз от 11 марта 2020 года, подписанный Соединенными Штатами Америки, Францией, Всемирным банком и Российской Федерацией, который предлагает два ключевых тезиса в отношении будущего развития международной кооперации в отношении центральноафриканского кризиса:

Первый тезис. Поскольку Minusca (Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Центрально-Африканской Республике), Ceeac (Экономическое сообщество центральноафриканских государств) и Африканский союз являются формальными гарантами Соглашения о мире и примирении, подписанного 6 февраля 2019 года, Россия де-факто выступает таким гарантом, G5 кооперируется на дипломатическом уровне в едином пространстве действий с Российской Федерацией, которая, таким образом, вступает в локальный союз с ЕС, Соединенными Штатами Америки, Францией, Всемирным банком и межправительственными структурами .

Mid.ru Владимир Титоренко

Россия, будь то через официальный канал своего посла и российских советников или через представительство частных военных компаний, иногда не совсем корректно сводящееся в текстах журналистов к группе Вагнера, играет сейчас ключевую роль в сдерживании кризиса в Центральной Африке. Поэтому Франция и Соединенные Штаты вынужденно согласились на ее фактическое лидерство и в дипломатической активности.

Второй тезис касается тех, кто остается за бортом договоренностей. Подписавшие пресс-релиз от 11 марта 2020 года недвусмысленно осуждают КНДР. Мусульманское Патриотическое объединение за обновление ЦАР игнорируется как участник диалога, а Движению освободителей Центрально-Африканской Республики за справедливость просто предлагается выполнить Соглашение от 6 февраля 2019 года.

Основным объектом осуждения G5 (пожалуй, ее с этого момента можно называть G5+) в документе стал Народный фронт возрождения.

Члены «большой пятерки» плюс Россия просят Народный фронт возрождения Центрально-Африканской Республики «немедленно положить конец столкновениям между его группировками и предупредить их о серьезных последствиях этого насилия на гуманитарном уровне». Также документ требует начать судебное расследование, чтобы лицо или ответственные лица были привлечены к ответственности.

Одновременно члены G5+ также осуждают стратегическую позицию фронта, в частности, «систематическое использование женщин и детей в качестве живого щита для ограничения передвижения Сил Организации Объединенных Наций» и призывают Minusca «в полной мере использовать свой мандат для защиты гражданских лиц и принять все меры для обеспечения безопасности работы гуманитарных организаций и обеспечения порядка и безопасности в городе Ндале».

UNHCR UN Refugee Agency Женщины ЦАР

Дипломаты напоминают, что, подписав Политическое соглашение о мире и примирении в Центрально-Африканской Республике, Фронт обязался отказаться от применения оружия и насилия и положить немедленный, полный и бесповоротный конец для всех военных действий — это политическое соглашение гарантирует свободное передвижение Сил Организации Объединенных Наций и сил обороны и безопасности по всей территории Центральной Африки.

Одновременно G5 настоятельно призывает все вооруженные группы добросовестно выполнять обязательства, взятые в рамках соглашения, и в полной мере участвовать в программе реинтеграции.

Сейчас крайне сложно сказать, как в дальнейшем будет развиваться кооперация формальных международных миротворцев в ЦАР и фактического держателя «золотой акции» невоенного решения кризиса — России, и как государства, и как центра частной военной активности в Центральной Африке.

Но уже понятно, что такая кооперация — не проект будущего, а реальность, новая для континента.

Аналитическое бюро «RE:Ports»

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