В прошедшую пятницу, 28 февраля, Юлиус Малема, лидер южноафриканской ультралевой партии «Борцы за экономическую свободу», выдвинулся во главе шествия тысяч сторонников на штаб-квартиру национального оператора электроснабжения Eskom. Дойдя под проливным дождем до крепости энергетиков, лидер леваков в окружении приближенных вручил меморандум лично генеральному директору госкорпораций Андре де Рюйтеру.

Иван Шилов ИА REGNUM Юлиус Малема

В нем он изложил требование, которое впервые сделал в феврале в ходе своих дебатов о состоянии нации:

«Eskom должен построить атомные электростанции … с четким предъявлением того, как частный сектор будет использовать свои деньги, управлять ими [построенными электростанциями] в течение согласованного периода, передавать навыки эксплуатации и технического обслуживания государственным инженерам, специалистам, рабочим».

Эта позиция стала сенсацией для политических аналитиков Южно-Африканской Республики — в течение многих лет Юлиус Малема был категорически против ядерного соглашения с Россией, предложенного Джейкобом Зумой, четвертым президентом ЮАР, покинувшим кабинет в 2018 году после восьмилетнего правления, Для аналитиков это стало сигналом о том, что Малема и его партия вступили в разворачивающуюся сейчас в ЮАР энергетическую битву в качестве ключевых действующих лиц. Более того, Малема в силу своего политического веса на левом фланге южноафриканской политики де-факто стал политическим лидером свободной коалиции интересов, выступающей за переход к ядерной энергии, сохранение угля в качестве основного сырья для национальной энергосистемы, — и замедление темпов затрат на производство возобновляемой энергии.

Gary van der Merwe Юлиус Малема

Все это то ставит Малему в явную оппозицию «зеленой революции», обещанной президентом Сирилом Рамафосой в его Обращении к государству в 2019 году, и усилению роли частного сектора в производстве энергии, о котором министр финансов Тито Мбовени на прошлой неделе заявил при представлении бюджета 2020 года.

В чем же политический смысл маневра южноафриканских левых в пользу ядерной энергетики, усиления госсектора в электроснабжении и сокращения затрат на модные «зелёные» технологии?

Объяснение зашифровано в еще одной цитате из меморандума, переданного руководителю электроснабжения страны: левые хотят, в дополнение к усилению ставки на атомную энергетику, чтобы Eskom «…фундаментально пересмотрел все соглашения о покупке электроэнергии с независимыми производителями возобновляемой энергии, потому что в их нынешнем виде все возобновляемые IPP предназначены для развития расистского финансового сектора Южной Африки».

Если вы думаете, что в Южной Африке есть хоть какая-то часть экономики, которая не была бы частью расовой политики, — вы ничего не знаете о Южной Африке.

Нужно сразу сказать, что Малема, и особенно его заместитель по партии Флойд Шивамба, были давними противниками независимых производителей электроэнергии, продающих возобновляемую энергию в ходе специальных торгов, открытых Eskom. Но одновременно «Борцы за экономическую свободу» выступали и оппонентами политического истеблишмента, концентрирующегося вокруг «ветеранов борьбы с апартеидом», незаметно ставших легальными долларовыми миллиардерами, в довольно агрессивном продавливании истеблишментом многомиллиардной ядерной программы с Россией. Левые рассматривали ее как коррупционный инструмент не только личного обогащения «миллиардеров сопротивления», но и инструментом формирования черных касс Африканского национального конгресса, позволяющих сохранить АНК монополию на власть.

Garyvdm Флойд Шивамбу

Дискуссия о коррупционном характере соглашения с Россией по атомной энергии — не предмет этого исследования. Здесь мы только обращаем внимание, что, в конце концов, Юлиус Малема и лидеры левых все же выбрали свою сторону в энергетической войне, добавив к своим традиционным требованиям неприкосновенности угольной энергетики требование сделать ставку на атом, а не на крайне спорные «зеленые» технологии.

Политические наблюдатели, специализирующиеся на анализе политической картины в Южной Африке, обращают внимание, что не только среди левых, но и среди многих традиционалистов-тяжеловесов АНК ширится мнение, что ядерная энергетика является «черным вариантом» для бизнеса, который хочет выйти на новый рынок, в то время как в «возобновляемых источниках энергии» преобладает белый капитал. Welcome to South Africa, почувствуйте специфический привкус южноафриканской экономической и политической жизни.

К слову, основания для этого мнения есть. В первых окнах специальных торгов Eskom по закупке «зеленой» электроэнергии участвовали в основном транснациональные компании из Европы и США, которые и стали победителями, по сути быстро формирующими монопольное положение на этом принципиально дотационном — а потому гарантировано прибыльном для производителя — энергорынке. Важно только проложить канал к дотационным потокам — и «черный» бизнес ЮАР обнаружил, что этот канал прокопали «белые» бизнесмены с опорой на европейские и американские наработки возобновляемой энергетики и не собираются кого-то к нему допускать.

А вот ядерная энергетика — это русские, с которым у «миллиардеров сопротивления» всегда были более крепкие связи, чем у «белого» бизнеса.

Эту логику подтверждает тот факт, что в пользу ставки на атомную энергетику выступают не только леваки, которым «белый» бизнес представляется оплотом мирового капитала, но и мощные респектабельные лоббисты, никак в симпатиях к социалистическим ценностям не замеченные.

Действия «Борцов за экономическую свободу» четко согласуется с давней позицией лоббистов из движения «Преобразуем ЮАР», возглавляемого Адилем Нчабеленгом, одним из самых эффективных, по мнению коллег, лоббистом страны и одним из лидеров сторонников ядерной энергии, выступающим против закупок возобновляемой энергии Eskom.

Twitter.com/NchabelengAdil Адиль Нчабеленг

Две другие мощные лоббистские силы, Национальный союз металлистов ЮАР и Форум по транспортировке угля, поддержали поданный Нчабеленгом иск против Eskom, чтобы запретить энергокомпании подписывать новые соглашения о дотируемых закупках энергии возобновляемых источников. Дело было исключено из рассмотрения суда, но цель лоббистов была достигнута — их союз был поддержан как экономическими элитами, так, что для южноафриканской политики намного важнее, и влиятельными профсоюзами и объединениями занятых в угольной и транспортной отрасли.

Как мы видим, южноафриканская ядерная программа давно перестала быть экономическим проектом и даже выбором стратегии развития крупнейшей экономики континента — хотя чисто экономический контекст тоже никуда не исчез. Напомним, мы говорим о сумме $67 млрд., на которые претендует русский Росатом. Президент Зума почти достиг соглашения с Россией, но контракт в его прежней форме был остановлен в суде, когда судья Ли Бозалек в апреле 2017 года вынес решение в пользу дела Earth life Africa Johannesburg и Института окружающей среды Южноафриканских конфессий (Safcei) против планов правительства построить парк атомных электростанций.

С приходом Сирила Рамафозы в президентский кабинет дворцового комплекса «Махламба Ндолпху» многие западные обозреватели сделали поверхностей вывод, что ядерное лобби утратило политическое влияние правящей партии в Южной Африке — всего лишь на основании того факта, что комплексный план ресурсов, заявленный министром минеральных ресурсов и энергетики Гведе Манташе в конце 2019 года, предполагал ограниченную роль ядерной энергетики в будущем. Однако мы говорим о Южной Африке, стране с открытым конкурентным политическим полем; стране, где за четверть века у власти находились пять демократически избранных президентов и — небывалый факт в африканской политике, где властители либо правят десятилетиями, либо погибают — четверо из них здравствуют.

Судебное решение двухлетней давности приостановило ядерный мегаконтракт, — но вовсе не сделало его невозможным. Борьба только начинается, и, как мы видим по событиям этой недели, в нее вступают все новые тяжеловесы южноафриканской политики.

Аналитическое бюро «RE:Ports»

Подробности и другие материалы читайте здесь, открытая бесплатная подписка: https://t.me/tamtamreports