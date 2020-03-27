В последние недели военно-промышленный комплекс Южно-Африканской республики лихорадочно ищет выход, который позволил бы разблокировать работу важнейшего ресурса валютных поступлений в страну — экспорта вооружений и военной техники.

Иван Шилов ИА REGNUM Бронемашина «Mbombe 4» производства южно-африканской компании Paramount Group

Кризис возник отнюдь не вокруг пандемии коронавируса или прыжков в цене на нефть. Точнее, он с ними связан — но не только с ними. Но обо всем по порядку.

Довольно неожиданно две крупнейшие монархии Залива — саудиты и ОАЭ — объявили о том, что видят для себя невозможной практику окончательной приемки сложной военной техники и комплексов непосредственно на месте, у заказчика (то есть на их военных базах), представителями производителя и военного ведомства ЮАР. А регуляторная база продажи южноафриканского оружия за рубеж — опять же из соображений национальной безопасности, теперь уже южноафриканской — такую окончательную приемку на месте закрепляет как обязательное условие. Экспорт оказался заблокирован.

Мы здесь уже упоминали, что принимать или не принимать военспецов производителя у себя на базах, давая им широкий доступ изнутри к информации об организации военной машины и деталях планируемого боеприменения покупаемых систем — выбор политический, а не военно-технический. Алжир охотно принимает у себя русских военных инженеров и потому стал покупателем русской военной техники «номер один» на континенте. Марокко (точнее — его главный союзник, США), наоборот, считает прогуливающихся по своим базам русских военспецов де-факто легальной разведкой и готово покупать русские оборонные системы только «в коробке». Ну, а русские так продавать не очень готовы — и потому в Марокко, интенсивно вооружающемся прямо в эти дни, Рособоронэкспорт в игры за рынок не вступает.

Denel.co.za Боевая машина «Badger» производства южно-африканской компании Denel

Надо сказать, южноафриканцы маневрируют беспрецедентно энергично и быстро. Национальный комитет по контролю над обычными вооружениями (NCACC) объявил, что в ближайшие дни (небывалый срок для любой военной бюрократии любой страны мира) вносит поправки в формулировку спорных сертификатов конечных пользователей (EUC). В проекте письма главы NCACC Эзры Джеле к промышленности говорится, что NCACC планирует заменить пункт, допускающий «проверку на месте … проводимую инспектором, назначенным (министром обороны)». В новом пункте будет указано, что «проверка контролируемых предметов на месте может быть проведена в рамках военно-дипломатического процесса». Что это такое — никому не понятно, но очевидно, что военно-промышленное лобби Южной Африки пойдет на любые шаги, хоть продажа бронетранспортеров Casspir в опломбированных джутовых мешках — лишь бы не дать монархиям залива выскользнуть из контрактов.

И здесь как раз время вспомнить и коронавирус, и особенно падение цен на нефть. Покупатели военной техники и вооружений из ваххабитских нефтяных монархий неожиданно обнаружили, что и уже существующие армады самолетов, танков и бронемашин (а сегодня Саудовская Аравия обладает 25-й по военному потенциалу армией в мире, второй среди арабских стран после Египта) еще несколько десятков лет будут вполне современными, а истончившийся поток нефтедолларов очень нужен в других местах. Но военно-технические контракты — это не торговля финиками на базаре в Шардже, здесь сделки и платежи по ним планируются на годы вперед. Однако это именно не торговля финиками — и можно всегда найти организационно-техническую лазейку, чтобы отложит исполнение обязательств до высокого сезона цен на нефть.

Очевидно, что лоббистам Южно-Африканского военно-промышленного комплекса это крепко не понравилось, и они включили свою тяжелую артиллерию — угрозы политической стабильности для властей ЮАР. А это они могут организовать, опыт есть.

«Южноафриканская оборонная промышленность будет продолжать терять рабочие места, а также доходы, налоговые отчисления и технологическое мастерство, если она не сможет разумно экспортировать в ближайшем будущем», предупредил власти Симпиве Гамильтон, исполнительный директор Южноафриканской ассоциации аэрокосмической, морской и оборонной промышленности (AMD).

Paramountgroup.com Самолет «Ahrlac» производства южно-африканской компании Paramount Group

Экспорт в Персидский залив и Северную Африку является ключевым источником дохода для оборонных компаний страны, включая государственные компании Denel, Paramount Group и Rheinmetall Denel Munition (совместное предприятие Denel и немецкого промышленного гиганта Rheinmetall), и оборонные фирмы Южной Африки предупредили о массовых сокращениях рабочих мест, если формулировка положения EUC не будет изменена так, чтобы разрешить спор с их основными клиентами — точнее, чтобы не дать им заморозить обязательства.

«Ценность SADI как формирующего фактора ВВП Южной Африки, налоговых поступлений и столь необходимых рабочих мест должна быть особенно признана в эти трудные экономические времена» — так подключает Симпиве Гамильтон журналистов к своим лоббистским задачам.

Отсылка к ВВП и высокотехнологичным, хорошо оплачиваемым рабочим местам вполне понятна.

С тех пор как в 1994 году были сняты санкции, военный экспорт Южной Африки значительно вырос. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, за пять лет Южная Африка стала 20-м крупнейшим в мире экспортером оружия. Эта позиция значительно превышает позиции ЮАР, например, по рейтингу ВВП на душу населения или другим макроэкономическим показателями и показывает, что для Южной Африки оборонный экспорт имеет решающее значение именно в опережающем развитии.

Denel.co.za Самоходная артиллерийская пушка производства южно-африканской компании Denel

Перед лицом пограничных войн, не прекращающихся внутренних беспорядков и международных санкций в отношении вооружений правительство апартеида создало значительную, автономную и технологически продвинутую оборонную промышленность, чтобы максимально гарантировать возможную самообеспеченности вооружениями и военной техникой. Сегодня это стало основой для уникального по спектру предложений — и не только для Африки — экспортного потенциала. Согласно опросу, проведенному два года назад, государственный концерн «Денел» является ядром отрасли, и он исторически был инновационным. Компания обладает огромным опытом, корпусом высококвалифицированных инженеров и опирается местных поставщиков комплектующих. Во многом именно поэтому Южная Африка имеет диверсифицированный и высокотехнологичный оборонный сектор, производящий различные типы боеприпасов, штурмовые и снайперские винтовки, бронированные машины, радары, сложную боевую электронику, беспилотные летательные аппараты, боевые корабли практически всех классов, современные ракеты различных видов и назначений и многое другое.

При этом национальный оборонно-промышленный комплекс состоит не только из гиганта «Денел», но еще из ряда средних (по меркам глобального рынка вооружений) компаний, таких как Paramount, Tellumat, Reunert, и большого количества небольших компаний, многие из которых полностью зависят от возможностей экспорта своей продукции.

Корпорация Paramount с 3000 сотрудников продает защищенные транспортные средства, авиационные системы и уже производит продукцию не только в Южной Африке, но и в ряде других стран. Среди других крупных оборонных компаний — Reutech, которая разрабатывает и производит радары, системы дистанционного управления оружием и электронные предохранители. Корпорация Tellumat также является диверсифицированной компанией в сфере обороны и безопасности, предлагающей широкий спектр решений, и ее изюминка — беспилотные летательные аппараты. Компания Milkor, созданная в 1980 году, специализируется на стрелковом оружии — одна из ее наиболее успешных разработок, 40-мм гранатомет, используется в армиях 67 стран. Milkor также участвует в производстве бронетехники, разработке беспилотных летательных аппаратов, военно-морских системах и кибербезопасности. Небольшая компания RapidM, базирующаяся в Претории, — пример удачного стартапа в оборонной отрасли. Сегодня RapidM разрабатывает и производит крайне востребованные военные радиостанции.

Большая часть частного сектора обороны страны с 1994 года демонстрирует уверенный рост, несмотря на ограниченность внутреннего рынка. Небольшие технологические фирмы оперируют в рамках компактных накладных расходов, но именно поэтому им необходимо экспортировать, чтобы выжить.

При этом внутренний спрос для оборонных предприятий не может никак компенсировать экспорт.

Rheinmetall-defence.com Модульная система Lance производства компании Rheinmetall Denel Munition

Оборонный бюджет ограничен на уровне чуть более 1% ВВП, что является низким показателем по международным стандартам. По данным SIPRI, в реальном выражении в долларах США на 2017 год оборонный бюджет вырос только на 7,5% с 1994 по 2018 год. Тем не менее хорошо отлаженное тесное сотрудничество между военными; его агентство по закупкам Armscor (занимается исследованиями, разработками, производством и закупками для армии ЮАР); Советом по научным и промышленным исследованиям (CSIR) — технологическим мозговым центром правительства, с одной стороны, — и частными оборонно-промышленными компаниями с другой, позволяют оборонно-промышленному комплексу ЮАР не только наращивать объемы, но и достигать технологического лидерства — государство во многом берет на себя расходы на НИОКР ранних стадий разработки, которые трудно «повесить» на внешние контакты с зарубежными покупателями.

Достаточно сказать, что за 25 лет, прошедших с 1994 года, крупнейшим экспортным рынком оборонной продукции Южной Африки стали США, покупающие бронеавтомобили RG-31 Nyala и другую технику для использования в Ираке и Афганистане.

Происходят тектонические изменения и в политическом обеспечении военно-технического экспорта и кооперации — прежде всего за счет пока что теневой военной кооперации в рамках BRIСS, о которой мы рассказывали уже не раз. На недавнем российско-африканском саммите в Сочи один из представителей министерства обороны заявил, что его страна выразила желание заключить сделку по производству оружия с Южной Африкой. Более тесные связи между двумя странами были также подчеркнуты кратким визитом в октябре двух российских бомбардировщиков ВВС Ту-160, которые приземлились на базе ВВС «Ватерклоф».

Пока рано делать выводы, насколько экспортные интересы южноафриканского ВПК конкурентны русским, а насколько их дополняют. Но то, что Южная Африка ищет любые — подчеркиваю, любые, даже самые для себя неожиданные, — варианты расширения присутствия на рынках вооружений, уже очевидно. И очевидно, почему.

Аналитическое бюро «RE:Ports»

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