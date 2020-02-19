Вчера начальник отдела политики и планов нигерийской армии генерал-лейтенант Ламиди Адеосун подтвердил информацию, уже более двух недель обсуждаемую в среде аналитиков отрасли ВПК: армия Нигерии, страны с самым большим в Африке размером ВВП, входящая в топ-25 мировых экономик, опережая Польшу, Австрию и даже Швецию, всерьез переориентируется на нового для континента поставщика вооружений и военной техники — Индию.

Иван Шилов ИА REGNUM

Генерал подтвердил это на встрече в Абудже с г-ном Пракашем Агарвалой, руководителем Индийской корпорации боеприпасов, — объединения государственных и частных производителей боеприпасов и артиллерийского вооружения Индии. ИКБ является 37-м крупнейшим производителем оборонных систем в мире, вторым по величине в Азии и крупнейшим в Индии с численностью работников, занятых на производстве, более 80 тысяч специалистов. Старейшее государственное предприятие Индии — по некоторым докладам, вообще старейшая в мире действующая госкорпорация — одновременно и самая динамично растущая. Согласно отчетам Стокгольмского международного института исследований проблем мира, главного мирового исследователя рынков вооружений, Индия завоевала позицию крупнейшего производителя вооружений и военной техники в категории «развивающихся производителей» еще в 2017 году, и ИКБ, наряду с другой госкорпораций — Hindustan Aeronautics — стала главным автором этого успеха. Общий объем продаж Индийской корпорации боеприпасов вырос в 2017−18 годах на 8,2%, и 95% этого объема — продажи оружия, боеприпасов и военной техники.

Публичная активизация (точнее, предъявление до того скрытых договоренностей) между оборонно-промышленным комплексом Индии и военными стран Африки началась 7 февраля, когда министр обороны Индии Ракша Мантри Шри Раджнат Сингх заявил на саммите министров обороны Индии и Африки в Лакхнау, что Индия готова «расширить оборонные обязательства перед дружественными африканскими странами».

Pib.nic.in Раджнат Сингх

Саммит, проведенный в кулуарах выставки DefExpo 2020, собрал 11 делегаций из 38 африканских стран, включая 11 министров обороны и стал первым таким событием в истории военно-технического взаимодействия Индии и Африки.

«Индия будет продолжать усиливать и углублять свою приверженность партнерству, основанному на африканских приоритетах», — сказал в своем выступлении министр Сингх, и эта ключевая фраза резко выделяла предложения Индии на фоне конкурентных предложений Китая, озабоченного не столько выгодой непосредственно от сделок с оружием, сколько укреплением своего политического влияния на континенте, в том числе инструментами формирования военно-технической зависимости стран Африки в отношении Пекина.

Индия поставила перед собой амбициозную цель удвоения своего оборонного экспорта в течение следующих пяти лет, поскольку замедление экономики вынудило страну сократить импорт. Эта задача является частью инициативы «Сделай в Индии», лично курируемой премьером Моди. Страна уже производит не только стрелковое оружие или артиллерийские системы, но и авианосцы и подводные лодки.

Говоря предметно, в Лакхнау шла речь о том, что Индия планирует поставлять на континент морские патрульные катера, речные бронекатера, БМП и бронетранспортеры, индивидуальную технику ночного видения личного состава, беспилотные летательные аппараты, самолеты, вертолеты, оружие и боеприпасы.

Чаще всего специалисты называют два образца бронетехники — базовую колесную бронированную платформу Whap IFV и модернизированный вариант БМП-2/2К «Сарат».

Whap IFV, оснащенная дизельным двигателем Cummins ISXe 600 с турбонаддувом и автоматической коробкой передач, был разработан государственной организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) для удовлетворения потребностей индийской армии и доступен в экспортном исполнении в конфигурации 8×8 и 8×4. Защита транспортного средства соответствует требованиям STANAG 4569, причем фактические уровни защиты варьируются от задачи, — благодаря модульной конструкции защиты вес платформ варьируется от 19 до 26 тонн, а амфибии на ее базе — до 24 тонн. WhAP IFV может развивать максимальную скорость 100 км/ч на суше и имеет дальность хода на одной заправке до 500 км.

Представленный в Лакхнау образец был вооружен башней от БМП-2. «Это наиболее экономически эффективное решение для коллаборации», — сказал представитель DRDO, отметив, что в башне установлены 30-мм пушка 2А42, коаксиальный пулемет Калашникова ПКТ 7,62 мм и установленная на крыше пусковая установка для противотанкового ракетного комплекса AT-4 — вооружение, знакомое и привычное для африканских военных.

БМП-2 «Сарат» — это индийская версия гусеничного БМП-2 российского производства. В 1984 году Индия заказала 700 БМП-2 из России, которые были поставлены между 1987 и 1991 годами — 400 БМП-2 «Сарат», заказанных были произведены по лицензии в Индии. На БМП-2 «Сарат» установлена двухместная турель, вооруженная стабилизированной 30-мм пушкой 2А42 и коаксиальным пулеметом ПКТ 7,62 мм, установленным слева от основного вооружения с боезапасом 2000 выстрелов. На крыше башни между люками наводчика и командира установлена пусковая установка для противотанковой ракеты AT-4 SPIGOT или AT-5 (максимальная дальность полета до 4000 м).

Public.Resource.Org БМП «Сарат»

Также членов делегаций саммита интересовали танки Т-90С Бхишма — о чем говорят снимки, сделанные индийскими журналистами. Бхишма — улучшенная версия основного боевого танкаТ-90С российского производства. Этот танк производится по лицензии в Индии с 2004 года. Основное вооружение T-90S MBT включает в себя одну 125-мм гладкоствольную пушку 2А46М. Коаксиальный пулемет 7,62 мм ПКТ установлена по правой стороне основного вооружения, а 12,7-мм пулемет ПВО установлен на верхней части башни. Т-90С также имеет на вооружении противотанковую управляемую ракетную систему 9М119 «Рефлекс» (обозначение НАТО AT-11 Sniper) с дальностью от 100 до 4400 метров. Комплекс может быть использован для уничтожения танка, оснащенного активной броней (ERA), а также низколетящих воздушных целей, таких как вертолеты, на дальности до 5 км.

Разумеется, непосредственные покупатели и объемы продаж на саммите в Лакхнау не назывались, однако аналитики отмечают, что о некоторых контрактах можно говорить уже как о находящихся в высокой степени проработанности. Например, о нигерийском — аналитики напоминают, что нынешний президент Нигерии Мухаммаду Бухари является выпускником Индийского военного колледжа в Веллингтоне.

Аналитики также обращают внимание, что ВМС Индии были первыми международными силами, пришедшими на помощь во время циклона Ида в Мозамбике в прошлом году. Аналогично, индусы были первым, кто действенно отреагировал на циклон на Мадагаскаре в прошлом месяце.

Немаловажно, что Индия активизировала программу совместных военных учений со странами Африки. Крупнейшие учения вооруженных сил стран Африки и Индии AFINDEX-19 состоялись в Пуне в марте 2019 года, в них приняли участие части индийской армии и подразделения 17 африканских стран. В том же году несколько африканских стран участвовали в серии учений МИЛАН, проводимых военно-морскими силами Индии.

В пользу Индии как поставщика вооружений на Африканский континент говорят два ключевых фактора.

cell105 Танк «Бхишма»

Первый — огромный опыт работы с глубокой модернизацией советской военной техники, которая и составляет основу военной машины армий континента. Но этим опытом обладают и китайцы.

А вот чего у китайцев нет, а у индусов есть — это готовность учитывать национальные интересы стран Африки и не связывать оружейный бизнес с попытками получить политическое влияние на правительства стран континента.

Крайне серьезные для Африки аргументы.

Аналитическое бюро «RE:Ports»

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