Вчера Президент Гвинеи Альфа Конде своим указом ввел комендантский час в стране из-за пандемии коронавируса. Комендантский час, который будет действовать с 21:00 до 05:00 (по местному времени), является частью чрезвычайного положения, объявленного Конде еще 27 марта. Кроме того, указ запрещает гвинейцам ездить в столицу страны Конакри или из нее без специального разрешения министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Альфа Конде

На сегодняшний день в стране зафиксировано более тридцати случаев заболевания, так что формальный повод у «Альфы К.» (такое политическое прозвище Конде давно приклеилось в кругах африканских экспертов) вполне есть. Однако все без исключения понимают, что пандемия коронавируса — политический подарок для Альфы Конде, который опытный 81-летний политик, первый и единственный демократически избранный президент Гвинеи, использовал на сто один процент.

World Economic Forum Альфа Конде

Объявление мер, ограничивающих возможность для политической мобилизации оппозиции, происходит на фоне политического кризиса, сопровождающегося уличными столкновениями, пик которых приходился на 22 марта — день парламентских выборов и, что гораздо важнее для политической карты страны, конституционного референдума.

Конде представил новый проект конституции еще 20 декабря. Ключевым моментом, вызвавшим протесты оппозиции, стал пункт, который позволил бы действующему президенту баллотироваться на третий срок, что дает повод оппозиции говорить о «конституционном перевороте». Оппозиция также уверена, что новая Конституция будет истолкована как основание для обнуления президентских сроков Конде, так что речь идет не только о выборах 2020 года.

Пока что 82-летний президент Гвинеи Альфа Конде еще не объявил, будет ли он переизбираться на третий срок на президентских выборах 2020 года, хотя высокопоставленный правительственный чиновник Малик Санхон, генеральный директор крайне влиятельного в стране Национального фонда социального обеспечения, которого аналитики называют «политической тенью Конде», недавно заявил, что Конде будет кандидатом от политического блока, сформированного вокруг Объединения гвинейского народа, который Санхон формально возглавляет.

«Мы поддерживаем профессора Альфа Конде, и все, что он нам укажет, — это именно то, что мы собираемся реализовать. Сейчас мы должны защищать идеал, это демократия в стране. Мы считаем, что избирательная кампания [по выборам президента] продолжается и выборы будут проведены эффективно» — заявил Малик Санхон перед активом Объединения гвинейского народа, партии, созданной Альфой Конде.

Еще в начале марта руководство ОГН не стало полагаться исключительно на сознательность гвинейского избирателя. Тогда были созданы так называемые Наблюдательные комитеты партии для обеспечения безопасности избирательных участков в день выборов. «Это то, что вам приказывают сделать. Активист не задает вопросов, он следует партийной линии. Президент просит нас работать на местах. То, что касается вас, — работа в непосредственно в поле. Если вы этого не сделаете, вам придется выйти из партии», — эти слова высокопоставленного партийного функционера, инструктировавшего крепких, немногословных — хотя, надо признать, не вооруженных — наблюдателей оппозиция подняла на щит как признак готовящейся армии бойцов уличной политики.

Слова были сказаны в начале марта, когда введение ограничительных мер для оппозиционных митингов выглядело бы даже для Африки не слишком презентабельно. Но не в начале апреля, когда коронавирус упал в руки Альфе Кондо, чем политик с полувековым стажем немедленно и в полной мере воспользовался.

Альфа Конде, безусловно, выиграл свою ставку на выборах и референдуме 22 марта 2020 года. Несмотря на бойкот со стороны оппозиционных партий, беспорядки в нескольких регионах и в Конакри, по данным Независимой национальной избирательной комиссии, в выборах и референдуме приняли участие 61% избирателей, и конституционный референдум был бы принят 91,59% голосами избирателей. Национальное собрание, полученное в результате законодательного голосования, будет полностью подконтрольно Объединению гвинейского народа.

Франция, выполняющая роль дуайена западной политической силы в регионе, осудила «не включающий и не согласованный характер формирования списка избирателей, а также роль, которую играют элементы силы безопасности и обороны, выходя за рамки простого обеспечения процесса, [что] не позволило провести заслуживающие доверия выборы». В том же ключе высказались Соединенные Штаты и Евросоюз. Глава государства немедленно вызвал посла Франции Жана-Марка Гросгурина, чтобы сообщить ему через министра иностранных дел, что его «страна не приняла это вмешательство Франция во внутренних дела Гвинеи… и ее очевидную благосклонность к оппозиции».

Ожидаемо, что Россия и Китай высказались в поддержку и референдуму, и задаче «сохранения политической стабильности и непрерывности политического процесса» в Гвинее.

Kremlin.ru Альфа Конде и Владимир Путин. 2017

Гвинея очень важна для экономических интересов российского бизнеса в Африке, но, в отличие от многих других стран региона, русские здесь работают не через силовые модели поддержки или поставки оружия и не через прямые экономические вливания, а успешно играют на внутриполитической клавиатуре.

В январе Александр Брегадзе, посол России в Гвинее, вызвал волну гнева как оппозиции, так и западных изданий, назвав в эфире местного телевидения Конде «легендарным» и заявив, что конституцию не стоит считать чем-то вроде «Библии или Корана», то есть текстом, который нельзя менять. Значимость этой поддержки была в ее подчеркнутой демонстративности — Россия показала, что будет защищать свои экономические интересы в Гвинее публично, открыто и без оглядки на мнение «западных партнеров», каким бы оно не было.

Сегодня ушедший в почетную отставку Александр Брегадзе по данным газеты The Guardian — ключевой руководитель в африканском подразделении российской алюминиевой компании «Русал», имеющей обширный горнодобывающий бизнес в Гвинее, которому уже двадцать лет.

Guinea.mid.ru Александр Брегадзе

По запасам бокситов (исходное сырье для производства алюминия) Гвинея занимает первое место в мире. По различным оценкам в стране сосредоточено от 40 до 60% мировых запасов этого ценного сырья (более 40 миллиардов тонн), — опережая Австралию (6 миллиардов) и Бразилию (2,6 миллиарда).

Сегодня Россия через «Русал» владеет «Компанией бокситов Kindia», которая ведет разработку одного из крупнейших бокситовых месторождений в мире. Крупнейший сырьевой актив «Русал» (3,2 млн тонн бокситов в год) обеспечивает около 30% от общего объема бокситов, добытых предприятиями компании перешел к русским в 2001-м.

Комплекс по добыче бокситов и производству глинозема «Фригия» (рудник и глиноземный завод), имеющий собственную железнодорожную сеть, перешел под управление «Русал» в 2002 году. Один из крупнейших работодателей в Гвинее (1200 высококвалифицированных рабочих мест) имеет собственную железнодорожную сеть, производит 800 тыс. тонн глинозема в год; 2,1 млн тонн бокситов в год.

Daryona Карта Гвинеи

И это не истории из прошлого. «Русал» готовится к эксплуатации бокситового рудника «Диан-Диан» (инвестиции в $220 млн.) в Боке, на северо-западе страны, который удвоит текущий объем производства бокситов. «Диан-Диан» — очень богатое месторождение, крупнейший в мире источник бокситов с содержанием глинозема до 75%, — покрывает общую площадь в 856 кв.км., с 564 млн. тонн разведанных запасов бокситов и 1,394 млрд. тонн прогнозируемых ресурсов. Проект по добыче и переработке бокситов включает в себя строительство глиноземного завода мощностью 1,2 миллиона тонн в год, его строительство запланировано на 2020 год. Компания планирует разработку до 20 миллионов тонн бокситов к 2021 году.

И сейчас становится еще более очевидно, что внутри Гвинеи у этих планов есть надежное политическое обеспечение.

Аналитическое бюро «RE:Ports»

Подробности и другие аналитические материалы здесь, открытая бесплатная подписка: t.me/tamtamreports