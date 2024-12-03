Александр Семченко
Автор
Доктор политических наук, ведущий авторского телеграм-канала https://t.me/AleksandrSemchenko
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Словосочетания «украинская армия», «военнослужащие Украины», «подразделения украинских вооруженных сил» и тому подобные, которые довольно часто встречаются в российских СМИ, лично у меня вызывают недоумение. Казалось бы, почему? Ведь так говорят все, и российской армии противостоят формирования...
3 декабря 2024
Невозможная версия будущего. Мифы референдума о независимости Украины
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1 декабря 2024
Жертвы циркуляра. Указы XIX века как прикрытие лингвоцида русского языка
Свежие новости языковой политики Украины — свидетельство того, что кампания по оболваниванию украинцев выходит на очередной уровень. Последняя законодательная инициатива, поддержанная министерством образования в октябре — исключить русский язык не только из процесса обучения, но также из личного...
27 ноября 2024