Учительница поджигает полицейский участок, школьница пытается уничтожить автомобиль полиции, пенсионерка взрывает банкоматы, а пенсионер атакует многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

ИА Регнум

Это реальная картина конца минувшей недели, которая перетекла и в следующую, предпраздничную. Эпидемия диверсий по всей стране, от Москвы до Новосибирска, совершаемых внешне добропорядочными гражданами, продолжается. И каждый новый случай как две капли воды похож на предыдущий.

Телефонные мошенники выманивают деньги. Шантажируют. Заставляют совершить противоправный поступок. Вариации есть, но они несущественные. Схема продолжает работать, несмотря на то что информационное пространство переполнено сообщениями о мошенничестве и о схемах манипулирования — если, конечно, исключить самые популярные общественно-политические программы на федеральных каналах. Хотя им бы как раз и не молчать, ведь клиенты телефонных мошенников, если судить по возрастным признакам, это как раз их целевая аудитория.

Но дело не только и не столько в том, что информация о мошенничестве прозвучала ещё не из каждого утюга. Проблема глубже. И стоит она в первую очередь на страхе гражданина перед представителем государства. Не важно, гражданский ли это чиновник или из правоохранительных органов. Чиновник считает себя главным в отношениях с гражданином, чиновник считает, что он прав даже в своей бездеятельности, даже тогда, когда самым явным образом нарушает закон, которому обязан служить.

Как гражданин может отказать такому чиновнику, если он попросту привык, что проще подчиниться, чем возражать?

Пенсионерка в Брянске подожгла автомобиль полицейского, чтобы помочь, по легенде мошенников, вертолёту ФСБ. Смешно? А как пожилая женщина, которой всю жизнь внушали, что органов госбезопасности надо бояться, могла отказать офицеру ФСБ, который обратился к ней не то с просьбой, не то с приказом? Граждан воспитывали в повиновении десятилетиями, воспитали, а теперь к системе управления подключились чужие. Они использовали её функционал против неё самой.

Один знакомый инструктор по вождению рассказывал историю о том, как его коллега попал в аварию с участием полицейского автомобиля. За рулем был ученик, который повернул на дорогу с односторонним движением и врезался в полицейский автомобиль, ехавший под «кирпич» с включенным проблесковым, но без звукового сигнала.

Полицейский автомобиль грубо нарушил правила — ехать так, как он ехал, можно только со световым и звуковым сигналом. Но виновным в аварии был признан инструктор. Судья при рассмотрении дела отклонил ходатайство изучить запись с видеорегистратора, которая расходилась с рапортами патрульных. Сказал, что у него нет оснований не доверять сотрудникам полиции. Пример, как говорится, «из другой оперы», но на ту же тему.

Попробуй возрази такому, когда он отдает приказы.

Магическая формула «В полицию не обращайся, у нас всё там схвачено, тебе же хуже будет» тоже работает на все сто. Причем большинству о том, что полиция коррумпирована, рассказал тот самый телевизор, который теперь молчит о мошенниках. Посмотрите фильмы и сериалы, которые выходили на экраны в последние 10–20 лет. Честный полицейский — это какое-то редчайшее исключение, которое непонятным образом затесалось в толпу упырей.

Так что предпочитает решать проблему в разговоре с мошенником, но не обратиться лишний раз в полицию, от которой добра не жди.

Столоначальники без погон не менее страшны в своей маленькой власти. Наблюдал в миграционной службе, как чиновница общалась с бабушкой. У той приключилась проблема с пропиской: в паспорте штамп стоял, а в базах данных запись отсутствовала. Я стоял в очереди, дверь была открыта, весь разговор слышал прекрасно. Бабушка сбивчиво объясняла свою проблему, рассказывала, сколько порогов она уже оббила. В ответ услышала: «Мне плевать».

Если она так говорит, значит, может себе это позволить, значит, уверена, что наказания не последует. Да и какое наказание — она в своём праве.

А теперь представьте, что вот такой же (а может, и этой самой) бабушке звонит чиновник из госуслуг — реальный случай из еще одной истории с «диверсантами». Что бабушка ответит ему? Думаете, будет спорить, что-то уточнять? Сомневаюсь. Сделает всё в лучшем виде — нальёт в бутылки «коктейль Молотова» и пойдет что-то поджигать. И накажут за содеянное именно её.

Надеюсь, убедил, что проблема, вскрытая диверсантами, очень серьезная. Решать её, конечно же, необходимо хотя бы в целях сохранения государства. Что случается, когда верхи слишком наседают на низы, мы из истории знаем. А решение разделяется на уровни: оперативный — это надо делать прямо сейчас; и стратегический — начинать тоже следует не откладывая, но эффект проявится не сразу.

На оперативном уровне очевидно следует усилить информирование. Интернет — это хорошо, но нужно подключать центральное телевидение с его программами для скучающих пенсионеров и домохозяек. Схемы мошенников, модели реакции — всё это должно быть многократно пережевано и выложено для потребления даже умов пониже среднего на тарелочке с голубой каёмочкой.

Плюс профилактическая работа полицейских — настоящая работа, а не реакция на уже случившееся. Уязвимая аудитория понятна — вот с этими людьми и надо работать, разъясняя до тех пор, пока не поймут.

А на стратегическом уровне, как ни банально это прозвучит, требуется восстановить верховенство закона. Задача сложная, почти неподъемная. Загнать чиновника в тесные рамки закона после того, как он привык делать только то, что ему вздумается (да еще что велит начальство), весьма непросто. Но это надо сделать.

Начинать здесь можно с самых простых вещей.

Вы звонили когда-нибудь на горячие линии органов государственной власти? Я звонил. Каждый раз мне чуть ли не в приказном тоне советовали подавать письменную жалобу. Я прямо с «места преступления», совершаемого должностным лицом, звоню, чтобы нарушение было пресечено, а моё нарушенное право — восстановлено. В эту самую минуту! А в ответ: «Пишите письма».

Как-то столкнулся с тем, что копировальный аппарат присылал чеки из какого-то ресторана в Липецке. Тут же отзвонился на горячую антикоррупционную линию МВД, оставил всю информацию. По закону меня были обязаны проинформировать о результатах рассмотрения. Но прошло полтора года — и тишина.

С таким подходом к законам государственная система очень уязвима.

Закон — это ведь элементарная причинно-следственная связь. Есть поступок — есть соответствующая реакция. А если эта связь нарушается? Хаос, господа! И война всех против всех. Буквально. Процесс распада небыстрый, может занять годы и даже десятилетия, но финал неизменен.

Формально правоохранительная система вроде бы и работает в этой логике: поджог, злодей отправляется в кутузку по доказанному обвинению в терроризме. Раскрывшим по горячим следам — почет, премия и внеочередные звёзды на погоны. Это ж не какое-то мошенничество — это терроризм! Понимать надо.

А то, что в законе о полиции сотрудникам предписывается проведение профилактики и предупреждения преступлений, так это мелочь. Сейчас ведь на дворе не 1947 год, когда сталинский министр внутренних дел Круглов драл своих подчиненных именно за недостаточную профилактику.

Ускользает и то, что на скамье подсудимых оказываются мало что понимающие исполнители, а организаторов, вероятно, даже не пытались установить, не то что поймать. Но главное, война всех против всех становится всё ближе. Она уже идет с применением пока что лишь фейерверков и бутылок с горючей смесью.

Система сбоит и сигнализирует о проблеме. Объективные законы человеческого сосуществования шаманством с отчётностью не обманешь. Пылающие полицейские участки и машины — что может быть убедительнее? Главный принцип устойчивости государства «Закон для всех един» нарушен. Последствия перед глазами.

И это проблема куда более серьезная, чем телефонные мошенники, попросту работающие в благоприятной для них среде.