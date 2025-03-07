Недавно один мелкий чиновничек судебной системы в ответ на требование соблюдать мои права, гарантированные Конституцией, заявил, что я своими правами злоупотребляю. Так и не смог от него добиться ответа на вопрос: «Что значит злоупотреблять правами?»

Иван Шилов ИА Регнум

Есть право, оно игнорируется, и я просто требовал, чтобы оно соблюдалось.

Так что борьба за права продолжается непрерывно. Пока мы постепенно проигрываем, сдавая позиции, завоеванные 100-150 лет назад, и в замечательный праздник 8 Марта моё единственное пожелание: вспомнить настоящее значение этого праздника и не забывать об этом никогда. Ведь те права, которыми мы пользуемся сейчас, — это результат многолетней борьбы наших предков, подчас отдававших даже жизнь за то, чтобы женщина могла получать достойную плату за свой труд, свободно высказывать свои мысли и не подвергаться разным формам дискриминации.

Из сегодняшнего дня события августа 1910 года в Копенгагене выглядят как-то безоблачно. Собрались женщины со всего мира на конференцию, выслушали предложение немки Клары Цеткин, проголосовали, и вот вам — новый красный день в календаре.

А ведь даже добраться до места было непросто: пассажирские самолеты еще не изобрели и приехать в Копенгаген из какого-нибудь Рио-де-Жанейро — это больше месяца через океан. И деньги немалые. В конференции приняли участие около 100 делегатов из 17 стран (включая Россию, которую представляла Александра Коллонтай) — и всё ради того, чтобы праздник учредить?

Конечно нет, Вторая Международная конференция социалисток предшествовала VIII конгрессу Второго социалистического интернационала. Ряд делегаток одновременно участвовал и в конгрессе. Ведь проголосованный в числе прочего международный женский день был чисто политическим и в качестве основной цели имел пропаганду избирательного права для всех взрослых женщин без каких-либо ограничений, связанных с наличием собственности, уплатой налогов, уровнем образования и т.д.

Кстати, интересный факт: конкретный день тогда установлен не был, еще несколько лет в разных странах этот день отмечали в различные числа марта, и только в 1914 году состоялось единообразное международное празднование 8 марта.

И дата эта не случайная.

В этот день в 1857 году с требованиями 10-часового рабочего дня и равной оплаты с мужчинами на улицы Нью-Йорка вышли работницы текстильных фабрик. Они шествовали по улицам, ударяя в пустые кастрюли и другие предметы кухонной утвари, создавая таким способом шум.

Большинство работниц были еврейками — это в дальнейшем послужило поводом к заявлениям о том, что 8 Марта придумали сионисты.

На самом деле речь шла исключительно о требованиях улучшить условия труда на фабриках. Не имели сионисты отношения и к движению за избирательные права женщин, которое до поры до времени развивалось параллельно с движением за экономические и социальные права. Свои усилия они объединили лишь к концу XIX века.

Нина Фёдоровна Короткова, Мария Александровна Ворон

Иногда случались такие казусы, как в ходе осенних забастовок в Нью-Йорке в 1909 году: работницы выступали против финансовых и промышленных воротил, и в то же время женщины из семей этих воротил поддерживали работниц. В частности, Энн Морган (дочь Дж. П. Моргана) и Альва Белмонт (супруга Вильяма Вандербильта) финансово поддерживали забастовочные комитеты.

Протест стоял на совершенно справедливой основе, ведь в то время за одну и ту же работу женщина получала плату много меньшую, чем мужчина, — в два, а то и в четыре раза. А то, что женщин в борьбе за это поддержали мужчины, то точно не из-за поклонения красоте.

Голая экономика.

Во-первых, повышение жалования скажется на благополучии семьи в целом. Во-вторых, меньшая стоимость женского труда была причиной того, что целые отрасли «захватывались» женщинами, оставляя мужчин без работы.

В ходе демонстраций и забастовок речь шла о куче других общих проблем, таких как выходные, техника безопасности, питание, медицинская помощь и ещё то многое, на чём владельцы предприятий экономили, чтобы повысить прибыль.

В упомянутом 1909 году в Нью-Йорке женщины протестовали против 75-часовой рабочей недели, низкой зарплаты, штрафов, ужасных условий труда, приводящих к травмам и хроническим заболеваниям. Одной из лидеров забастовок стала 23-летняя эмигрантка Клара Лемлих, приехавшая в США из Подольской губернии. Но это к слову.

Что действительно важно, так это реакция владельцев фабрик на забастовку.

Они не стали уменьшать рабочую неделю до 52 часов, как того требовали забастовочные комитеты, не стали повышать оплату труда на 20%, не сделали труд безопасным и не начали платить сверхурочные. Вместо этого были наняты бандиты и полицейские. Первые нападали на бастующих, а полицейские охраняли бандитов, задерживая рабочих, если те давали отпор.

А вот какая атмосфера второго по счету праздника, по свидетельству журнала «Работница», была в 1914 г. в Петербурге:

«У дома № 28 демонстрантов встретили пешие и конные городовые, которые с обычной «быстротой» рассеяли толпу, арестовав троих. Через несколько минут рабочие и работницы вновь собрались и двинулись к Народному дому, откуда направились по Каменно­островскому проспекту по направлению к Невскому. Дойдя до Невского, рабочие и работницы с пением революционных песен двинулись дальше. При появлении полиции толпа с криком «Да здравствует женское равноправие» разошлась. Были арестованы на Невском еще двое рабочих».

Низшие слои общества в те времена имели мало прав. В России со времен Екатерины Великой крестьян, осмелившихся подать жалобу на помещика в органы государственной власти, секли кнутом. Закон отменили лишь в результате революционных выступлений 1905 года.

Сейчас во главе верхней палаты парламента — Совета Федерации — стоит женщина. Немыслимое дело для Российской империи, в которой нормы Домостроя не пошатнули даже четыре императрицы, занимавшие престол в XVIII веке: императрицей быть можно, а министром — нет. Хотя исключения и случались, например, Екатерина Воронцова-Дашкова во главе Академии наук. Но исключение — это не правило.

Мировое признание равенство женщин и мужчин получило после Октябрьской революции.

Немыслимое произошло уже при формировании первого советского правительства, в котором участница того самого Копенгагенского конгресса Александра Коллонтай получила должность народного комиссара общественного призрения (что-то вроде министра социальной защиты).

Избирательные права женщин были закреплены в первой русской конституции, принятой в 1918 году. Хотя к тому моменту женщины явочным порядком уже пользовались избирательными правами: та же Коллонтай была избрана в состав исполкома Петросовета почти сразу после Февральской революции.

Автором современного формата празднования 8 Марта с цветами и подарками считается вдова Ленина Надежда Крупская. После смерти мужа она работала в должности заместителя народного комиссара просвещения РСФСР, курируя в том числе и вопросы праздников.

Существует легенда, не подтверждённая документально, согласно которой однажды к Крупской обратилась работница одной из фабрик с вопросом, как можно поздравить женщин в этот день. Надежда Константиновна ответила: «Женщины больше всего любят цветы!»

Но это стало возможным только после десятилетий непрерывной борьбы, показавшей, что её эффективность и результативность напрямую зависят от координации действий и массовости выступлений. Массовые забастовки, проводимые сразу по всей стране, лишали собственников предприятий простора для манёвра рабочей силой и проведения локаутов.

Постепенно координация рабочего движения вышла на общемировой уровень. А в настоящее время она фактически отсутствует, сохранившиеся старые международные организации давно уже действуют под контролем транснациональных финансовых групп.

Тема борьбы женщин за равные права с мужчинами остается на повестке дня во многих странах Ближнего Востока, Африки и Азии, в том числе в центральноазиатских государствах, активно вовлеченных в трудовую миграцию в Россию.

В конституциях многих держав содержится норма, прямо запрещающая принимать новые законы, сужающие права и вводящие дополнительные ограничения. Но любая норма конституции без борьбы за неё перестаёт действовать.

И цветы это заменить вряд ли могут.