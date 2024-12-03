Словосочетания «украинская армия», «военнослужащие Украины», «подразделения украинских вооруженных сил» и тому подобные, которые довольно часто встречаются в российских СМИ, лично у меня вызывают недоумение. Казалось бы, почему? Ведь так говорят все, и российской армии противостоят формирования, именующие себя «Вооруженные силы Украины».

Иван Шилов ИА Регнум

Но большинство может ошибаться, и самоназвание — не аргумент. Каждый может назвать себя кем угодно. Но значит ли, что мы должны следовать этой логике, продиктованной желанием обмануть? Режиму Зеленского нужна мотивированная армия. Сам бывший президент Украины, полномочия которого, напомню, истекли еще в мае, неоднократно об этом заявлял. А как мотивировать украинцев защищать землю корпорации Monsanto, недра корпорации BlackRock и офшорные счета семьи Зеленского?

Обманом.

По сути, ВСУ ведут боевые действия в интересах указанных субъектов. Они же их вооружают, они же платят жалование солдатам и офицерам. От Украины в ВСУ только люди. Но в данном случае это второстепенный фактор. В Гражданскую войну против Красной армии воевали зулусы. Кому в голову придет говорить о зулусской интервенции? Зато все знают о французской. Именно французы мобилизовали жителей своей колонии, обучили, вооружили и отправили воевать против России.

Напомнить вам, что президент России Владимир Путин заявил рано утром 24 февраля 2022 года, объявляя о начале специальной военной операции? Я напомню. Путин говорил о военных действиях на территории Украины, но не против Украины и украинцев. Цель СВО — «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации».

Восемь лет — это как раз то время, которое к февралю 2022 года минуло с момента государственного переворота на Украине. 22 февраля 2014 г. власть способом, не предусмотренным Конституцией, перешла в руки группы политических авантюристов, которые, заручившись поддержкой со стороны стран НАТО, организовали массовые волнения.

В результате государство Украина прекратило своё существования, а на его месте образовалось нечто с таким же названием, но с совершенно иной сутью. Выглядит так же. Флаг тот же. Язык. Но ведь суть, составляющая основу любого государства, изменилась до неузнаваемости.

Новообразование перечеркнуло Конституцию и законы Украины, став инструментом антироссийской политики Северо-Атлантического альянса, который уже исчерпал возможности действовать в рамках международного права. И нашел новый способ агрессии.

Путин говорил о геноциде и издевательствах со стороны режима, утвердившегося в Киеве. Так и есть. С первых дней новая власть принимала решения, которые на 100% соответствуют характеристике, озвученной президентом России.

Повышение налогов и введение новых — это было сделано уже с 1 апреля 2014 года. Причем, с грубейшим нарушением налогового кодекса. Многократное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Нарушение транспортного сообщения с Россией. Декоммунизация и введение административной и даже уголовной ответственности за советские символы, за верность памяти предков, павших в борьбе за наше право жить на этой земле. Конечно, издевательство. И геноцид.

Итогом стало двукратное падение (всего за семь лет) уровня рождаемости и рост уровня смертности. За 2021 год население Украины сократилось на 1,27 млн человек. Минус 3% всего лишь за год.

Путин не говорил о военных действиях против Украины. Не говорил о войне против солдат, сохранивших верность присяге. Более того, обращаясь к ним, он сказал:

«Уважаемые товарищи! Ваши отцы, деды, прадеды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую Родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине. Вы давали присягу на верность украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над этим самым народом. Не исполняйте её преступных приказов».

Что здесь непонятно? Кто верен присяге, тот — солдат. Кто изменил — тот солдатом быть перестал. Это справедливо в любой ситуации. Тем более справедливо это в ситуации с Украиной, чьи мужчины, вступая на воинскую службу, приносят совершенно уникальную присягу.

И вот здесь я должен сделать небольшое историческое отступление в 1991 год. После референдума 1 декабря 1991 года Украинская ССР вдруг перестала быть советской и социалистической, зато стала очень незалежной и, если верить документам, страшно суверенной. Руководство республики пыталось загрести себе как можно больше всего из общесоюзных богатств, а Москва не сильно и возражала.

Текст военной присяги, который был утвержден законом о Вооружённых силах Украины 6 декабря 1991 г., — это весьма и весьма примечательный документ. На него наложили свой отпечаток условия, в которых он вырабатывался: необходимо было в срочном порядке переподчинить себе максимальное число подразделений Советской армии, базировавшихся на территории УССР, нейтрализовав возможность силового удержания Украины в составе Союза.

Уверен, что руководство УССР прекрасно осознавало, что все их действия — это сплошное преступление, наказание за которое — расстрел. На тот момент еще не состоялась встреча в Беловежской Пуще. Поэтому и текст присяги выписывали так, чтобы он не вызывал особых возражений у офицеров и солдат. Им, по сути, предлагалось изменить своей первой присяге, которую они принесли, вступая в ряды Советской армии.

Возможно, поэтому в ней не идёт речь о верности государству, ведь солдаты и офицеры уже присягнули на верность «Советской Родине и Советскому Правительству». В этом — главное отличие украинской военной присяги от других. Украинцы присягают народу, а не государству, как везде в мире — в России, США, Польше, Германии, или монарху, как это делают британцы и жители их колоний.

А вот присяга Украины звучит следующим образом: »… клянусь народу Украины всегда быть верным и преданным ему…» Более того, текст заканчивается словами «Клянусь никогда не предать народ Украины». Народ Украины упомянут даже дважды.

В 1991 г. Верховная рада была вынуждена идти на этот компромисс. А сегодня он может оставить Зеленского без армии. Требуется всего лишь, чтобы ВСУ стали тем, кем должны быть: армией, действующей в соответствии с присягой, защищающей украинский народ.

Настаиваю, подавляющее большинство тех, кто служит в ВСУ, своей присяги не помнит. Недаром ведь после переворота 2014 г. наполненные глубоким смыслом слова воинского приветствия «Служу народу Украины!» подменили на ни к чему не обязывающий бандеровский лозунг «Слава Украине! Героям — слава!»

Возможно, в полном тексте присяги кто-то споткнется о слова «клянусь защищать украинское государство, непреклонно стоять на страже его свободы и независимости». Но никакого противоречия со сказанным выше нет. О какой независимости речь, когда Украина давно и прочно зависит от Вашингтона, без одобрения которого не принимается ни один закон в стране?

Как быть, если законы, принимаемые в Киеве после госпереворота (почему-то названного революцией), напрямую противоречат Основному закону? Если это была революция, тогда собирайте референдум и принимайте новую Конституцию, куда честно впишите, что Украина — это не социальное государство, а носителем власти в стране является не народ Украины, а «заокеанские партнёры», которые учат несмышлёных украинцев жить правильно.

И вводите новую присягу. По-честному.

Но присяга на верность корпорациям BlackRock или Monsanto наверняка смутит умы. Кому это надо? Поэтому сохраняется оболочка Украины, но мы уже слышим, как министр обороны Рустем Умеров открытым текстом говорит о том, что украинцы стали щитом стран НАТО. Согласны ли украинцы с такой миссией — воевать и умирать за интересы Запада? Их никто и не спрашивал.

Уникальная украинская присяга даёт каждому военнослужащему возможность подумать о том, кому он клялся в верности и на чьей он стороне воюет в ВСУ: за украинский народ или против него. И если ему кажется, что народные интересы вступают в противоречие с интересами государства, пусть вспомнит, что написано в 5 статье Конституции Украины. Народ — единственный носитель суверенитета и источник государственной власти. Если интересы народа и государства расходятся, значит это чужое государство, какое бы название оно не носило.

Всё просто: армия — с народом! А народ — с Россией. Всякий раз, когда народу давали слово, он выбирал Россию. Вспомните референдумы в Крыму, в Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях в 2014 и 2022 годах. Россия спрашивала, а Киев решал вместо народа.

Если армия не с народом, значит, это не армия, а частная военная компания, единственная присяга которой — деньги.