«Тысячи лет назад киевские княжны выходили замуж за британских принцев», — из этой оригинальной мысли министра иностранных дел Британии Дэвида Лэмми можно сделать вывод, что борьба за демократию и свободу — уже недостаточный мотив, чтобы продолжать оказывать помощь Зеленскому.

ИА Регнум

Чернокожий британский чиновник, совсем не похожий на прекрасного принца, предпочёл не растекаться мысью по древу, рассказывая сказки о правах человека и гуманистических ценностях, а вбросил для общественного обсуждения тему о «многовековом партнерстве Соединенного Королевства с Украиной».

Просто у них так принято: через брак троюродной прабабушки с пятиюродным кузеном внучатого дяди обосновывать территориальные претензии. И англичане как бы говорят, что там все было их давным-давно, а потому должно стать их и сейчас. Если вспомнить о 100-летнем договоре, который Зеленский подписал менее месяца назад с британским премьером Киром Стармером, то пазл точно складывается.

Конкретно министр упомянул неудачливого принца Эдуарда Изгнанника, который английский престол никогда не занимал, хоть и числился некоторое время в наследниках. Его интриги спровоцировали нападение на Англию нормандского герцога Вильгельма в 1066 году. Но гораздо раньше — примерно в 1040 году он женился на принцессе Агате (Агафье).

Версий происхождения этой барышни огромное множество — германская, венгерская, болгарская. Но сейчас для Британии наиболее актуальна одна из киевских версий, а именно та, по которой Агата была дочерью Ярослава Мудрого. «Наше партнерство — о сотнях и тысячах лет. Это историческое партнерство показывает наши обязательства перед вами не только на период этой войны, но и гораздо дальше. И Соединенное Королевство — ваш ключевой партнер», — сказал Лэмми.

Интересный, конечно, заход. Даже можно подождать, как в подтверждение серьёзности своих намерений Британия по примеру Франции начнёт готовить именную бригаду для ВСУ — теперь «имени Агафьи Киевской». Чтобы она тоже присоединилась к 155-й («французской») и 157-й («немецкой») в позорном бегстве с поля боя.

Но в игру по поводу территориальных претензий по праву родства можно играть вдвоём. Великий князь Лондонский: звучит? Лично мне нравится. Так вот, старший сын Владимира Мономаха — Мстислав, в западных источниках известный под древним нерусским именем Гарольд, имел все права претендовать на английский престол, узурпированный к тому времени потомками нормандского герцога Вильгельма.

Последний законный король Англии Гарольд II Годвинсон, погибший в сражении с оккупантами при Гастингсе в 1066 году, приходился Мстиславу дедом. Как думаете, есть ли смысл предъявить претензии Карлу, который сейчас называет себя королём Англии, и попросить его освободить трон для законного наследника? В принципе никаких препятствий для этого нет.

Есть, конечно, проблема: Россия — не монархия.

Но зато по праву считает себя наследницей тысячелетних традиций государственного строительства, уходящих во тьму веков. А средневековая Русь была серьезным игроком на международной арене, активно вмешиваясь в дела других государств, продвигая свои собственные интересы. И женитьбой Владимира Мономаха на английской принцессе Гите Уэссекской дело не ограничивалось. Сам князь появился в результате брака одного из сыновей Ярослава Мудрого с дочерью византийского императора.

А сам Ярослав Владимирович был женат на Ингигерде Шведской, дочери первого христианского короля Швеции Олафа Шётконунга. Князь увел барышню у норвежского короля Олафа, и тому пришлось довольствоваться сводной сестрой новоявленной новгородской княгини. А в качестве приданого она принесла своему супругу те самые приладожские земли, на которых сейчас стоит город Санкт-Петербург, которые в честь Ингигерды получили название Ингрия.

Дочь Ярослава, та самая «Анна Киевская», которую на самом деле называют Анна Русская, сочеталась браком с французским королём Генрихом I и стала матерью короля Филиппа I. На Украине любят рассказывать, что Анна научила диких французов грамоте, а также мыться. Но последнее вряд ли: даже в времена Людовика XIV, современника Богдана Хмельницкого, французский высший свет смердел так, что не помогали никакие благовония.

А вот относительно грамотности есть красивая легенда, для украинцев обидная. О том, как в 1717 году царь Петр I приехал во Францию, и ему показали «Таинственную книгу», на которой присягали все французские короли с незапамятных времен. Книга была написана непонятными письменами, хранилась в городе Реймсе в кафедральном соборе и называлась «Реймсское Евангелие».

Но Петр взял эту книгу и без проблем начал читать. Потому что она была написана по-русски. Так что на самом деле изначально было понятно, что называть бригаду ВСУ в честь русской княжны — плохая примета. Только почему-то никто не обратил на это внимание.

Хотя ведь всё один к одному: другая киевская княжна, Анастасия Ярославовна, тоже была девушкой достойной и вышла замуж за венгерского короля Андраша I. Стала в последствии материю короля Шаламона. Может кто-нибудь хоть на минуту представить, что на этой почве можно уболтать нынешнего премьера Венгрии Виктора Орбана взять на себя подготовку украинской бригады?

Или взять еще одно дитя плодовитого Ярослава, дочь Елизавету. Тоже вышла замуж за мальчика из хорошей норвежской семьи — достаточно сказать, что старший брат её супруга был причислен к лику святых. Но ее супруг, Гарольд III Сигурдарсон, ресурсы тестя использовал для захвата норвежского трона. Став королём, привёл в дом вторую жену. Много воевал. Пытался захватить английский престол, но погиб в битве при Стамфорд-Бридже, потерпев поражение от того самого короля Гарольда II Годвинсона, тестя своего племянника.

Так что для России святое теперь дело — помочь дальней родне довершить начатое. А там кто кого одолеет — уже дело десятое.

История ведь у нас обширная, и все удачные ходы записаны. Вспомним, к примеру, такого перспективного кадра как Леон Девгенич. При дворе все того же Владимира Мономаха, правившего в то время в Переяславле, завелся персонаж, выдававший себя за погибшего в 1087 году в бою с печенегами Льва Диогена, сына византийского императора Романа IV. Князь признал этого человека настоящим императорским сыном и решил поддержать его претензии — в 1104 году выдал за него свою дочь.

У Марии и Леона родился сын Василько (его также называли Василько Маричич — по матери), названный, очевидно, в честь Мономаха, христианским именем которого было Василий. И после смерти Леона князь не прекратил войны на Дунае, действуя теперь уже в интересах внука. Как думаете, оценят в Европе бригаду им. императора Василия Маричича?

Мне кажется, должны оценить.

Да, мы понимаем, что Британия положила глаз на Украину и просто так не отстанет. Если американцы при определенных условиях могут отказаться от этого проекта, то британцам нужен очень весомый аргумент. Например, крупные проблемы внутри Британии: активизация Шотландии в борьбе за свою независимость. Или Уэльса. Или Ирландии. Надо просто тщательнее поискать в прошлом подходящие поводы включиться в дела на территориях, исторически связанных с Русью.

Раз товарищи британцы показали нам, как надо это делать.