Казалось бы, никакими подробностями своего быта ВСУ уже удивить не могут, однако то, что творили с подчиненными садисты-командиры из 211-й понтонно-мостовой бригады, выглядит запредельным даже для Украины. К довольно обычному вымогательству, поборам, использованию ресурсов бригады в целях личного обогащения, списания неугодных в штурмовые подразделения добавились еще превращенные в систему жестокие избиения и… даже распятие на кресте.

ИА Регнум

Журналисты издания «Украинская правда», которое очень плотно опекается посольством США, обнародовали огромное расследование, от которого СМИ, политики, общественники и волонтеры уже неделю буквально стоят на ушах. Масла в огонь подлило и то, что спешно арестованный командир бригады полковник Олег Побережнюк тут же вышел под скромный залог в 903 тыс. грн (21,5 тыс. долларов), значительно меньший, нежели посчитанный ущерб от его действий (или бездействия).

Более того, народный депутат от порошенковской оппозиции Алексей Гончаренко утверждает, что парламентская временная следственная комиссия имела материалы о злоупотреблениях и пытках еще в сентябре 2024 года. Однако, несмотря на это, совсем недавно — 6 декабря, всего за десять дней до публикации статьи в УП, — Зеленский вручил командиру 211-й бригады орден Богдана Хмельницкого 3-й степени.

Указ о награждении «за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга» был подписан ещё 1 ноября, но орденок придержали, чтобы вручить в День Вооруженных сил Украины. А 16 декабря Тернопольская специализированная прокуратура в сфере обороны открыла уголовное производство по факту применения неуставных мер воздействия к подчиненным. Расследование было поручено Государственному бюро расследований.

Командир 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ Олег Побережнюк

И этот эпизод в полной мере показывает тяжесть заболевания, поразившего и украинскую армию, и общество, напоказ занятых борьбой за гідність и «европейское будущее».

Хорошее место

Чтобы понимать, почему «нерабы» в лице рядового и сержантского состава позволяли всячески издеваться над собой, следует понимать особый статус таких подразделений, как 211-я бригада.

Эта воинская часть из категории тех, куда мечтают попасть мобилизованные: военнослужащие занимаются сугубо инженерными работами, строят оборонительные позиции и в боевых действиях участия не принимают. Поэтому за привилегию попасть сюда нужно платить.

Кому платить — тут всё понятно. Полковник Побережнюк, поставленный командовать подразделением, привел с собой костяк офицеров из батальона «Тиса» 128-й горно-штурмовой бригады, где ранее служил сам.

"Украинская правда» Командир взвода капитан Владислав Пастух и его «подопечный»

А поскольку жена полковника, так вот удачно совпало, трудилась в Каменец-Подольском ТЦК, в коллектив влились люди, которые заканчивали местный военный инженерный институт, где учился и Побережнюк. Расследователи внимательно изучили списки личного состава бригады, без труда найдя в нем целые семейные династии — мужья и жены, родители и сыновья, а собеседники из числа офицеров бригады добавили, что в мафию влились и кумовья, дальние родственники, любовницы, друзья, одноклассники, соседи и т.д.

Как показал громкий скандал, чувство локтя и уверенность в собственной неуязвимости дали вполне ожидаемые плоды. В материалах расследования фигурирует начальник штаба бригады, полковник Валерий Пастух, который до мая этого года командовал 2-м батальоном этой же бригады. Его обвиняют в том, что он организовал схему выкачивания денег с подчиненных, склонных к пьянству и употреблению наркотиков. Вместо составления админпротоколов и последующих дисциплинарных взысканий с личного состава взимались штрафы от 5 до 20 тыс. грн (110–460 долларов США), а бойцы продолжали получать положенные премии.

Тех, кто отказывался платить, воспитывал сын полковника, командир взвода капитан Владислав Пастух. Он выступал в роли главного сборщика дани, а заодно и главного палача. В частности, по свидетельству солдат бригады, их голыми кидали в яму, особо упрямых избивали и подвешивали на крест. Пастух-младший даже с удовольствием фотографировался на фоне распятых. Пытуемым он угрожал тем, что в его власти отправить их в пехоту, штурмовать посадки — батя как-никак начальник штаба.

Депутат провластной фракции партии «Слуга народа» Юлия Яцык теперь говорит, что с сентября ничего не предпринималось потому, что парламентарии желали сперва все внимательно расследовать. При этом она говорит даже о более жутких фактах, чем журналисты:

«Речь идет о разрывах внутренних органов, об избиении людей, переломах костей черепа, носа, существенных физических повреждениях. Кроме того, пытки. Некоторые командиры прибегают к созданию клеток для того, чтобы человек протрезвел в определенных условиях холода. Но в этом случае в этих клетках держали людей, которые не соглашались сотрудничать. <…> Чтобы их выпустили из клеток или ям, они должны были платить денежные средства командиру взвода».

Общественный резонанс привел к тому, что Пастуха-младшего просто перевели на службу в другую часть, а его отец выплатил средства пострадавшим военным, которые написали рапорты и доказали переводы квитанциями. Уголовное производство не было открыто ни прокуратурой, ни ГБР, зато прокуроры взялись расследовать дело о несоставлении админпротоколов в отношении военнослужащих и незаконную выплату премий.

Что же касается комбрига, то он обвиняется лишь в том, что в свободное от проявления личного мужества и героизма время злоупотреблял служебным положением.

В деле фигурирует всего один эпизод: в 2023 году полковник привлек четырех подчиненных к строительству дома для своей матери в Хмельницкой области. При этом он «подшаманил» с документами, в результате чего «строители» числились в зоне боевых действий и получали соответствующие выплаты.

В результате бюджет ВСУ похудел примерно на 1 млн грн, однако вопросы есть только к одному командиру, и он, как было указано выше, лично внес залог. Правоохранительные органы туманно обещают, что все негодяи будут покараны, однако никаким покаранием тут не пахнет, поскольку в ВСУ и украинском обществе сложилась определенная система отношений, ломать которую, конечно, никто не будет.

Все свои

Почему американское посольство вцепилось именно в 211-ю бригаду? Скорее всего, случайно. Просто первое подразделение, которое подвернулось под руку. Основная часть преступлений, о которых стало известно, не является чем-то исключительным для ВСУ. Просто в понтонно-мостовом случае традиция получила творческое развитие.

Депутат Рады Анна Скороход утверждает, что у неё имеются другие материалы о беспределе в ВСУ, по ее словам, «такая ситуация — не в одной бригаде, мы рассматривали 22 подобные бригады, где требовали деньги с военнослужащих и где совершали избиение или издевательства». Номера бригад она не назвала, однако строится это всё на тех же принципах, что работали в 211-й.

Дефицит личного состава в украинской армии — только в передовых частях, ведущих боевые действия. А нехватка личного состава является прямым следствием коррупционной мобилизации, во время которой ТЦК и СП больше занимаются поборами с уклонистов, чем мобилизацией.

Но чем дальше от «ноля» — тем плотнее забиты штаты. Из 1,2 млн личного состава ВСУ воюет не более четверти, остальные — в тыловых подразделениях. Приказы о переводе тыловиков в боевые части — удобный способ получения командирами взяток с тех, кто служит, но воевать не хочет. Мобилизованные уклонисты платят большие деньги, чтобы избежать отправки на фронт, и не один раз, а каждый раз, как поступает новый приказ. Но поскольку деньги когда-то заканчиваются — военные дезертируют. Или, как это политкорректно называется, «самовольное оставление части».

Тем не менее каждая воинская часть ВСУ имеет раздутые штабы, роты охраны и подразделения обеспечения. Постоянно можно услышать удивленные голоса по поводу того, почему командование Сухопутных войск ВСУ создает новые бригады вместо пополнения мобилизованным резервом ранее созданных. Да потому что каждая новая бригада — это возможность повышения по службе для нужных офицеров, это новые штабы, новые роты охраны, новые службы обеспечения в тылу и десятки тысяч новых плательщиков взяток за право служить без воевать.

Что же касается пыток и избиений, то, как отмечает скандальный журналист-пасквилянт Владимир Бойко, проходящий службу в одной из бригад ТрО, «в каждой воинской части сидят правнуки Дзержинского из военной контрразведки, которые обязаны докладывать в Центральное управление СБУ о каждом подобном случае и готовить материалы для регистрации в ГБР уголовных производств. Однако ни массовый шабунинг, ни пытки в воинских частях «контриков» не интересуют — на этом не заработаешь».

«Шабунингом» здесь именуется явление, названное по имени главы «Центра противодействия коррупции» Виталия Шабунина, публично уличенного в фиктивной службе, но продолжающего трудиться на ниве общественной деятельности под прикрытием посольства США.

Так вот, солдат ВСУ — это раб. Свидетельств этому огромное множество в социальных сетях: люди тысячами записывают видео, в которых рассказывают свои истории. Все эти истории имеют один общий мотив: командиры подразделений используют свою должность для личного обогащения. А основной источник денег — это рабы.

Их заставляют работать, причем не только на благо части: рабсилу, как правило, «сдают в аренду». Кроме этого, раба обирают. Этим занимаются во всех подразделениях. Хочешь в отпуск — плати; нужен дополнительный выходной — плати; не хочешь идти на ноль — плати; хочешь получить боевые выплаты — плати.

Почему из ПВО отправляют в пехоту? Потому что по сути это мобильные группы на «джихад-мобилях», попасть в которые стоит денег. Из свежих новостей: подразделение ПВО в Одесской области не может работать, потому что его боеприпасы арестованы. ГБР утверждает, что арестовало боеприпасы, потому что их везли на продажу.

Тем временем погибшие в штурмах же ещё долго числятся живыми, героически выполняющими боевые задания на самых опасных участках фронта. Так они помогают обогащаться своим командирам уже после своей смерти.

Новые украинские аристократы очень быстро деградировали до рабовладельцев. Людей рассматривают лишь с двух позиций: извлечение прибыли и потакание садистским наклонностям. Очевидно, что понадобилось утилизировать негатив, волна которого постепенно поднимается в обществе.

Зеленский вряд ли её ощущает в своей «тёплой ванне». Американцы же держат руку на пульсе — на фоне последнего крупного транша на войну и постоянных требований «дайте больше оружия» у них возникают закономерные сомнения в эффективности исполнителя. А у него самого сомнений нет: если публично признать, как обстоят дела на самом деле — значит обрушить всю концепцию, на которой стоит нынешняя Украина.