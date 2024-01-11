Александр Каргин
Автор
Публицист, эксперт по Израилю и Ближнему Востоку
Последние публикации
Удар по «воле к единству во время войны». Кто в реальности правит Израилем
1 января этого года Верховный суд Израиля отменил принятый Кнессетом закон о «разумности», который ослаблял часть полномочий Верховного суда и вызвал месяцы общенациональных протестов. Напомню, что судебная реформа, начатая израильским правительством в 2023 году, привела к 9-месячному гражданскому...
11 января 2024
Американские университеты на пороге еврейских погромов
Публичное выступление студентки-еврейки третьего курса Нью-Йоркского университета (NYU) наделало и в городе, и по миру много шума. Девушка описала травлю, преследования и оскорбления, которым подверглась из-за своей национальности. И в целом сравнила положение еврейских студентов американских вузов...
15 декабря 2023
Не навоевались. Почему «худой мир» в Газе не устроил никого
Боевые действия между Израилем и ХАМАС возобновились, переговорные группы покинули Катар, а те, кто был убежден в том, что гуманитарная пауза под давлением США перерастет в мир, удивленно пожимают плечами. Давайте попробуем разобраться, почему так произошло и какого развития событий стоит ждать в...
4 декабря 2023
Государство Израиль фактически обанкротилось как бюрократическая система
По прошествии 40 дней с начала разразившейся в Израиле войны можно однозначно сделать два главных вывода о состоянии дел внутри еврейского государства. Как правительство Израиля, так и оппозиция показали себя крайне слабо. Все 120 членов Кнессета оказались политическими «гномами». Лилипутом, как...
19 ноября 2023
Война в Газе показала крах конструкций, на которых зиждилась Европа
Практически ежедневно в Европе проходят демонстрации в поддержку Палестины, которые собирают от нескольких сотен до нескольких сотен тысяч человек. Этим они заметно отличаются от произраильских митингов, которые и встречаются реже, и в целом явно малочисленней. Ещё одним характерным отличием...
14 ноября 2023
Провал стратегии Нетаньяху воскресил политические трупы его конкурентов
На фоне проходящей в секторе Газа военной операции внутри страны прошли уже несколько массовых митингов против премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Надо оговориться, что митинги были не за приостановку операции в Газе, а именно за отставку действующего премьера, которого винят в провале первого...
8 ноября 2023
Простой ответ. Кто виноват в провале ЦАХАЛ в первый день войны
Война на Ближнем Востоке рано или поздно закончится, и в Израиле в полной мере зададутся извечным русским вопросом «кто виноват?». Кто ответственен за провал ЦАХАЛ в первый день войны и связанные с ним страшные последствия? Скорее всего, виновными будут объявлены руководители страны. Собственно...
31 октября 2023