1 января этого года Верховный суд Израиля отменил принятый Кнессетом закон о «разумности», который ослаблял часть полномочий Верховного суда и вызвал месяцы общенациональных протестов.

Иван Шилов ИА Регнум

Напомню, что судебная реформа, начатая израильским правительством в 2023 году, привела к 9-месячному гражданскому противостоянию. Сменяли друг друга массовые митинги сторонников и противников реформы, перекрывались трассы, объявлялись забастовки и вообще казалось, что дело кончится чуть ли не гражданской войной.

Все завершилось после террористической атаки Хамаса 7 октября прошлого года. Начавшаяся война условно «объединила» общество и старые распри временно отошли в сторону.

Реформа предполагала целый набор законов, но принять из них успели только один. Этим законом отменялось действие т. н. принципа «разумности» (целесообразности) при вынесении судебных решений.

Дело в том, что согласно сложившейся практике, судьи в Израиле могут принимать решения на основании своих личных ощущений, не опирающихся на действующий закон. Нововведение лишило суд возможности аннулировать такие решения парламента и правительства, которые тот считал «неразумными», но при этом не нарушающими какой-либо из существующих законов.

Так что же случилось в самом начале нового 2024 года?

Верховный суд Израиля решил несмотря на военное время вернуться к старым разборкам и отменил ограничивающий его полномочия закон. Иными словами, суд на основании собственных представлений о разумности отменил закон, запрещающий суду отменять законы на основании собственных представлений о разумности.

Решение далось не просто и было принято восемью судьями против семи — то есть с перевесом всего в один голос! Реформаторский закон был отменён с формулировкой о том, что он «наносит серьезный и беспрецедентный вред основным характеристикам Израиля как демократического государства».

В ответ партия премьер-министра Нетаньяху «Ликуд» заявила, что решение Верховного суда было неудачным и что оно противоречит «воле народа к единству, особенно во время войны».

Это коррелирует с тем, что согласно укоренившемуся в Израиле мнению, одной из причин, по которой Хамас решился напасть, стало возникшее у боевиков ощущение слабости страны в результате общественного раскола.

Впрочем понятно, что пока идут боевые действия правительство на конфликт с судом не пойдет, а по окончании войны нынешнее правительство скорее всего уйдёт в отставку.

Впрочем, вопрос о том, кто же в реальности правит Израилем, — избранное правительство или назначенные судьи, — остается открытым.

Так, сразу после принятия упомянутого решения Верховным судом, администрация судебной системы Израиля обратилась к компании Google Israel c требованием удалить из поисковых систем публикации ведущих СМИ, содержащие критику в адрес судей.

ATEF SAFADI/EPA/ТАСС Протестующие у здания Верховного суда Израиля во время заседания по рассмотрению ходатайства против части судебной реформы, утвержденной парламентом страны в июле

Требование было подано в рамках работы специального отдела по «борьбе с клеветой на судей в социальных сетях».

При этом администрация судебной системы не ставила в известность Министерство юстиции Израиля о попытке скрыть критические материалы от глаз читателей. Ситуацию пытались замолчать, и она всплыла только из-за несговорчивых журналистов.

Одновременно с этим суд запретил ведущей израильской религиозной газете «Швии» публиковать карикатуру на председателя Верховного суда Эстер Хают, мотивировав это тем, что рисунок «неприемлем и намекает на неправомерные действия суда». На рисунке судья изображена попирающей павшего израильского солдата на фоне танков и руин Газы, что символизирует «удар в спину» который суд своим решением наносит воюющей армии.

Но вот схожую по степени критичности карикатуру, только в отношении сторонницы Нетаньяху министра по делам поселений Орит Струк (та изображена в образе ведьмы, которая сбрасывает бомбы, но не на Газу, а на политических оппонентов летая на метле вместе с боевыми самолётами — прим. ред.) никто не запрещал.

Но вернемся к решению суда и его последствиям.

Фактически израильские судьи наделили сами себя безграничной властью без всяких на то законных оснований. Более того, как только избранные народом депутаты приняли закон, о том, что судьям нельзя отменять законы просто потому, что «нам так захотелось», судьи подумали и просто отменили ограничивающий их закон.

Теперь любое решение израильского правительства может быть отменено на основании сугубо личного взгляда судьи, не основанного на действующем законодательстве.

По сути, власть в Израиле окончательно перешла к 15 судьям, которые сами себя назначают (в комиссии по назначению судей решающие голоса принадлежат действующим судьям), доминируя над исполнительной и законодательной властью. И всё это подаётся как борьба за демократию!