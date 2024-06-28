Верховный суд Израиля постановил начать призывать ультраортодоксов (в Израиле их называют «харедим») в армию. Главная мысль, отраженная в судебном решении, — правительство серьезно нарушает законы о равенстве, не призывая отдельные группы граждан. Это решение уже спровоцировало столкновения с полицией.

ИА Регнум

Помимо решения о призыве, суд решил прекратить перевод любых субсидий и стипендий в иешивы (еврейские религиозные учебные заведения) тем студентам, которые уклоняются от воинской службы.

Сами ультраортодоксы выступают против службы в армии по ряду причин.

Одни ввиду своего антисионизма (часть из них считают, что Израиль был создан «неправильно», ибо не дождались пришествия Мессии). Другие в целом служить не против, но считают армию недостаточно религиозной и слишком развращающей из-за наличия на службе женщин. Третьи убеждены, что еврей должен Тору учить, а не по плацу ходить, да и вообще, по их мнению, молитва сможет лучше защитить народ Израиля, чем оружие.

Ну и, конечно, есть те, кто просто не хочет служить, и им для этого не нужны идеологические причины.

Вообще практика отказа от призыва ультраортодоксов сложилась ещё со времен первого премьер-министра Израиля Давида Бен Гуриона. Тогда это было связано с так называемым «статус кво».

Государство признавало отдельные религиозные аспекты, например, почти все иудейские праздники были объявлены государственными, а шаббат — единственным выходным днём. Параллельно с этим религиозные евреи принимали и признавали Израиль как свою страну.

Решение позволить харедим учиться в иешивах без призыва в армию казалось тогда израильскому правительству логичным и этически верным. Тем более что ультраортодоксы составляли на тот момент около 1% населения страны и речь шла о призыве всего лишь нескольких сотен человек в год.

Однако с тех пор число харедим среди израильтян увеличилось до 14%, и их процент продолжает расти. Теоретически только в этом году должны быть призваны порядка 63 тысяч ортодоксов.

Надо отметить, что призывать их хотят не из-за недостатка живой силы, как об этом пишут некоторые СМИ: пока Израилю солдат хватает. Причина — политическая. То, что ультрарелигиозное население не служит, на определенном этапе стало в Израиле социальной раной и вокруг этого уже давно ломаются копья.

Ситуация представляется реально несправедливой. Получается, что часть населения несет бремя ответственности за безопасность страны, а другая часть, прикрываясь высокими материями, зачастую банально «косит», или как теперь говорят на Украине — «ухиляется» от армии.

Причем недовольны не только светские израильтяне, но и религиозные сионисты, которые также являются ортодоксальными иудеями, но при этом совмещают изучение Торы и молитву со службой в армии.

Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Израиле исполняет не только оборонную функцию, но и социализирующую: израильская армия — тот самый плавильный котел, в котором встречаются и перемешиваются все фрагменты местного общества.

Дополнительно к этому в армии многие солдаты получают базовую профессию (например, водителя), что в случае с ортодоксами позволит им выйти на израильский рынок труда и повысить уровень своего благосостояния.

Однако единовременный призыв большого числа харедим — проблема для ЦАХАЛ, ибо непонятно, как их интегрировать. Причем сложности будут не только из-за того, что ультраортодоксы потребуют введения в армии более строгого кашрута (религиозных стандартов питания) или начнут отказываться служить вместе с женщинами.

Харедим в Израиле — это давно отдельный слой населения со своим мировоззрением и менталитетом, так что резкая интеграция их в армейскую среду неизбежно вызовет немало конфликтов. Надо понимать, что нынешняя ситуация абсолютно нездорова не только по причине общей несправедливости.

Ультраортодоксы — демографически немалая часть населения, и их число растет из-за высокой рождаемости. Крайне взрывоопасным является положение вещей, при котором значимая часть общества обособлена, зачастую не имеет образования и светской профессии и, как следствие, полноценно не работает и живёт в нищенских условиях в гетто, где зависима от своих религиозных лидеров.

На сегодняшний день большинство израильских аналитиков сходится в том, что наиболее эффективным будет начать призывать ультрарелигиозных евреев не в классическую армию, а на альтернативную службу.

Альтернативная служба в Израиле — это по большей части «Красный магендавид» (помощь в больницах и домах престарелых) и разные общественные организации, взаимодействующие с проблемными слоями населения.

Вот только там требуется прилежная сознательная молодежь или хотя бы полностью социализированные люди, не ставящие указания своих духовных наставников выше любого светского начальства.

В целом отправить харедим в армию желают практически все израильские политики, просто не у всех есть политическая воля и возможность это сделать.

Скорее всего, прямо сейчас никакого массового призыва ортодоксов не будет, ибо для него отсутствует техническая возможность и ресурсы. Подобный призыв прямо сейчас принесет армии больше проблем, чем пользы.

Однако численность военнослужащих-ортодоксов будет постепенно расти ибо всё больше из них начнут пытаться вырваться из нищеты, используя армейские социальные лифты.

Но, что характерно, происходить это будет на фоне массовых протестов религиозного населения против призыва, так как для большинства служба в израильской армии продолжит оставаться крайне нежелательной. И такие протесты не заставили себя ждать.