Публичное выступление студентки-еврейки третьего курса Нью-Йоркского университета (NYU) наделало и в городе, и по миру много шума. Девушка описала травлю, преследования и оскорбления, которым подверглась из-за своей национальности. И в целом сравнила положение еврейских студентов американских вузов с положением евреев перед Холокостом.

Иван Шилов ИА Регнум

Тем, кто далёк от американских реалий, эмоции выступавшей могли показаться неожиданными. Однако для самих американцев выступление нельзя назвать сенсационным.

Дело в том, что ситуация складывается реально критическая. NYU, входящий в первую десятку лучших американских университетов, уже давно стал одним из эпицентров радикально левых настроений в США. Среди преподавателей и студентов NYU до безобразия неприлично голосовать за республиканцев, а уж сторонники Дональда Трампа вполне могут быть подвергнуты остракизму и даже насилию.

Надо ли удивляться, что в такой атмосфере процветает мощная враждебность по отношению к Израилю, переходящая в открытый антисемитизм.

Деятельность NYU — это отличная иллюстрация того, почему похожая ситуация складывается в большей части американских учреждений высшего образования.

Всё начинается ещё «с вешалки», то есть с процесса отбора поступающих. Конкурс в NYU огромный, лишь пять из 100 претендентов получают возможность переступить его порог. Помимо прочего, претенденты пишут так называемые эссе, оценка которых — вещь весьма субъективная. Немаловажное значение имеют раса и национальность претендентов, а также доход их родителей.

Изначально все абитуриенты делятся на privileged (привилегированных) и underserved (дословно — недообслуженных), красиво придуманный термин, означающий «чего-то недополучивших», по мнению американских прогрессистов.

Можно подумать, что «привилегированность» касается только англосаксов или евреев, однако это не так. С некоторых пор сюда относят и китайцев, просто отличающихся повышенным усердием и сосредоточенностью на учёбе и, как следствие, высокими показателями успеваемости.

В начале отбора университет покопается в кошельке родителей соискателей. Если родители — обеспеченные сотрудники хай-тека, врачи, финансисты и т.д., то плата за учебу будет максимальной (на круг с проживанием в кампусе — примерно $80 тыс. в год). А вот если родители относятся к категории under-poverty, то оплата может быть раза в два-три меньше или учёба может быть совсем бесплатной.

В результате выпускник из обеспеченной семьи на деле может выйти из стен университета, обладая не только мастерской степенью, но и долгом по кредиту за учёбу в сумме почти полмиллиона долларов.

При этом студентам с первого дня внушается, что такое положение вещей является абсолютно справедливым, что всегда и во всём надо быть на стороне обездоленных и «слабых».

Такой подход вытекает из главной идеологической парадигмы преподавательского состава и администрации NYU — «критической теории общества», разработанной Франкфуртской школой философии. Эта теория является прародительницей практически всех современных леволиберальных концепций «справедливого переустройства общества», включая критическую расовую теорию и интерсекциональный феминизм.

Главная идея этой системы взглядов — в борьбе «угнетенных» против «угнетателей» и перераспределении власти. Причем в обе категории человек записывается не в зависимости от личных заслуг, а в силу рождения в рамках той или иной социальной группы.

Условно говоря, у этой публики «белые» гетеросексуальные мужчины автоматически считаются «угнетателями» в то время, как чернокожие, гомосексуалисты, мигранты и т.д. — «угнетенными».

Тут важно отметить, что на заре своего создания Израиль поддерживался сторонниками Франкфуртской школы, так как сионизм считался национально-освободительным проектом, противостоящим Британской империи. Трансформация в восприятии произошла в 1960-е — 1970-е годы, после израильских побед в войнах с арабскими странами.

Именно тогда Израиль стал восприниматься как «сильный» и перешел из разряда «угнетенных» в разряд «угнетателей». На сегодня же в левой западной среде Израиль воспринимается как «хрестоматийный пример колониализма».

При этом, согласно взглядам современных «новых левых», угнетенные могут бороться с угнетателями любыми способами. В итоге разрушаются все границы, американские «борцы за социальную справедливость» в кампусах начинают оправдывать террористический акт ХАМАС 7 октября и практически открыто преследовать своих еврейских однокурсников, которых зачастую безосновательно ассоциируют с Израилем.

Серьезным фактором, влияющим на ситуацию, является и… политика Государства Катар. Главный спонсор ХАМАС по совместительству парадоксальным образом является и одним из основных спонсоров университетов США.

Поэтому неудивительно, что коалиция из 34 студенческих организаций Гарварда опубликовала заявление, где они «возлагают исключительно на израильский режим полную ответственность за всё разворачивающееся насилие».

При этом уровень знаний об Израиле у американских студентов крайне низкий. Согласно исследованию WSJ, 53% из 250 опрошенных студентов США, симпатизирующих выражению «от реки до моря», не знают, о какой реке и каком море идет речь.

Вывод напрашивается сам по себе: если ситуация в вузах США не начнет меняться в сторону смягчения идеологического накала, то университеты ожидает волна самых настоящих еврейских погромов.