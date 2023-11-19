По прошествии 40 дней с начала разразившейся в Израиле войны можно однозначно сделать два главных вывода о состоянии дел внутри еврейского государства.

Иван Шилов ИА Регнум

Как правительство Израиля, так и оппозиция показали себя крайне слабо. Все 120 членов Кнессета оказались политическими «гномами». Лилипутом, как выяснилось, был даже Нетаньяху, а ведь он не без основания считался мастодонтом израильской политики. Так что уж тогда говорить об остальных.

По сути, ни один из израильских лидеров не сказал за эти 40 дней ничего внятного, никто не взял на себя полноценно ответственность, все выбрали дежурный жесткий тон и вцепились в свои кресла.

Можно привести несколько наиболее выпуклых примеров неготовности государственного аппарата к войне.

Так, после объявления массовой мобилизации неожиданно выяснилось, что солдатам на складах не хватает обмундирования, еды, воды, средств связи и всевозможных военных технических устройств.

Другой пример из военной сферы: власти позволили заниматься логистикой для армии частным подрядным фирмам, которые в целях экономии нанимали арабских водителей, ибо те брали недорого. В критический момент, когда необходимо было перебрасывать войска и снаряжение на юг страны, эти водители отказались работать.

Вишенка на торте. После объявления мобилизации израильские власти не потрудились организовать приезд резервистов, находящихся за границей.

Не лучше обстояло дело и в гражданской сфере.

За время ведения боевых действий Израиль эвакуировал из приграничных районов на юге и севере страны несколько сотен тысяч человек.

Нормально разместить их государство не смогло. Некоторых заселили в гостиницы, однако по прошествии более чем месяца выяснилось, что этим гостиницам власти до сих пор не заплатили ни шекеля!

Наглядным был провал еврейского государства и в информационной войне, к которой все государственные структуры оказались традиционно не готовы. Более того, на днях израильский МИД объявил, что временно приостанавливает работу по разъяснению израильской позиции в мире так как… закончился соответствующий бюджет.

В этих обстоятельствах проявило себя израильское общество, которое еще недавно казалось расколотым по политическим, идеологическим и культурным лагерям. Вопреки всем прогнозам общество проявило взаимовыручку, солидарность и продемонстрировало наличие национального духа. Были забыты противоречия между правыми и левыми, религиозными и светскими, старожилами и недавно приехавшими.

Особенно это заметно на фоне того, что всего лишь за день до начала боевых действий весь Израиль сотрясла очередная волна протестов против судебной реформы.

Обычные люди скидывались деньгами, покупали и привозили на военные базы всё необходимое для мобилизованных. На низовом уровне появились сотни горизонтальных объединений, которые начали оказывать помощь армии и беженцам.

Оказавшиеся за границей мобилизованные израильтяне за свой счет скупали билеты и окольными путями возвращались к себе домой. Некоторые это делали с множеством пересадок из-за перегруженности авиарейсов. Волонтеры бесплатно повезли на своих машинах солдат к месту службы.

Значимую часть беженцев из прифронтовых южных и северных районов на абсолютно безвозмездной основе приняли у себя простые израильтяне. Различные инициативные группы стали создавать площадки для размещения переселенцев, зачастую полностью взяв на себя их обеспечение.

ТАСС/EPA/ATEF SAFADI

Израильской «пропагандой» занялись местные блогеры, да и в целом население — люди сами начали распространять по сетям контент, объясняющий действия своей страны.

Особо следует отметить Юсефа Хадада, который стал эдаким израильским «военблогером». Его видео с разборами военных ситуаций и разоблачением фейков Хамаса набирают миллионы просмотров, по сути, он один работает эффективней, чем несколько израильских ведомств.

Примечательно, что сам он не еврей, а израильский араб-христианин, который отслужил в ЦАХАЛ и был тяжело ранен во время Второй Ливанской войны.

В целом там, где хоть что-то зависело от общества, Израиль ждал успех, одновременно везде, где всё зиждилось на израильских чиновниках, был полный провал.

И, конечно же, все эти провалы лишь усугубляют главное: сам факт того, что Израиль не смог предотвратить нападение боевиков ХАМАС, которые застали страну врасплох.

Причина слабости израильского государственного аппарата поучительна и наглядно демонстрирует, что любая крайность плоха.

В случае с Израилем проблемой оказался популизм политиков, которые в условиях максимально конкурентной среды идут на поводу у сиюминутных общественных запросов и при этом у них на практике отсутствует долгосрочный горизонт планирования.

В итоге слуги народа озабочены лишь тем, как выиграть ближайшие выборы.

Что до чиновников среднего уровня, то тут беда в наследии социалистической системы, в рамках которой создавался Израиль (первые 30 лет существования страны у власти там были левые), а именно неимоверно сильных профсоюзах.

В итоге уволить в Израиле среднестатистического госслужащего практически невозможно — профильный профсоюз не даст этого сделать. Это неизбежно порождает расхлябанное, а порой и откровенно наплевательское отношение функционеров к своим должностным обязанностям.

Таким образом, израильское государство как бюрократическая система фактически обанкротилось, однако рухнуть ему не дало общество, которое, самоорганизовавшись, по существу, взяло на себя многие государственные функции.

При этом надо учесть, что после того, как война закончится и спадет свойственное любому вооруженному конфликту единение, внутри израильского общества также возникнут свои линии разлома.

Так, нет сомнений, что часть израильтян начнут рефлексировать над вопросом соразмерности и обоснованности методов ведения войны, что, в свою очередь, возродит поляризацию общества с новым разделением на левых и правых. Вопрос о том, что делать с сектором Газа по окончании военной операции, также не будет способствовать сохранению нынешней консолидации внутри Израиля.

Разумеется, это не нормальное и не здоровое положение вещей, которое не может продолжаться вечно. Собственно, от того, какие выводы сделают из произошедшего израильтяне и сделают ли их, будет зависеть судьба Израиля на Ближнем Востоке.