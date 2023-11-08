На фоне проходящей в секторе Газа военной операции внутри страны прошли уже несколько массовых митингов против премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Иван Шилов ИА REGNUM

Надо оговориться, что митинги были не за приостановку операции в Газе, а именно за отставку действующего премьера, которого винят в провале первого дня войны.

При этом, конечно, имеется определенная связь нынешних акций с недавними антиправительственными протестами в Израиле связанными с судебной реформой. Однако примечательно, что недовольство Нетаньяху сейчас высказывают не только представители оппозиции, но и его собственный электорат.

Собственно, основа претензии к Нетаньяху и ещё целому ряду израильских политиков — это изначально ошибочная концепция восприятия ХАМАС.

Дело в том, что за последние годы в израильской элите утвердилось мнение, что ХАМАС в каком-то смысле выгоден Израилю.

В целом идея была следующая.

Считалось, что ХАМАС сам по себе не представляет угрозы для существования Израиля, а также не имеет достаточно ресурсов, для того чтобы нанести стране существенный вред. При этом само существование ХАМАС, с одной стороны, препятствовало появлению новых радикальных палестинских группировок (ХАМАС уничтожал не подконтрольных ему конкурентов), а с другой, уравновешивало формальные власти Палестинской автономии в лице ФАТХ и Махмуда Аббаса и не давало им чрезмерно усиливаться.

Важно отметить, что, когда говорят: «Израиль сам взрастил ХАМАС» — это не соответствует действительности. Просто в какой-то момент израильские политики посчитали ХАМАС «приемлемым и удобным злом», которое можно контролировать.

Собственно, контролировать пытались кнутом и пряником: разрешением денежных траншей из Катара и одновременно «решительными» военными ответами, когда ХАМАС периодически начинал обстрелы израильской территории.

При этом руководство Израиля и ЦАХАЛ полностью проигнорировало доклад генерала Ицхака Брика, который ещё до событий 7 октября фактически предсказал то, что случится. Вот выдержка из заявлений Брика, сделанных за несколько недель до атаки боевиков ХАМАС:

«Мы думаем, что все прекрасно и нет никакой опасности, но обществу не говорят о том, что рядом с нами находится мощная сила хорошо экипированных, обученных воинов, задача которых — перейти границу и занять несколько израильских населенных пунктов. Причем вероятность этого очень велика: они войдут в наши поселки, забросают их гранатами и устроят резню. Вам придется самим защищать ваше поселение, потому что армии там не будет».

Суть доклада Брика заключалась в том, что из-за слабой организации, коррупции, очковтирательства и бардака израильская армия может оказаться не готова к внезапному вторжению противника.

При этом особый упор в аналитике делался на ошибочность сокращения численности сухопутных войск и ставки прежде всего на ВВС. Особо критиковал Брик ставшую популярной в израильском обществе концепцию «маленькой, но высокотехнологичной армии».

В итоге Брик оказался прав, а израильское руководство признало провал стратегии заигрывания с ХАМАС и его умиротворения.

Значит ли это, что Нетаньяху, а также руководство ЦАХАЛ ждёт неминуемая отставка?

Вероятнее всего, как минимум до конца войны — нет. Ибо «коней на переправе не меняют».

Однако по окончании боевых действий Нетаньяху скорее всего вынудят уйти, и тогда главным вопросом будет, кто придет ему на смену.

Ответа пока нет. Дело в том, что основные оппозиционные политики — Бенни Ганц и Яир Лапид — в целом проводили по отношению к ХАМАС политику, аналогичную той, что описана выше, за которую сегодня, собственно, жестко критикуют Нетаньяху.

В этой связи обращает на себя внимание то, что в Израиле серьезно выросли рейтинги двух политиков.

Первый — это экс-премьер Нафтали Беннет. На рост его популярности влияет как-то, что сейчас он один из самых заметных спикеров Израиля, представляющих страну в англоязычных СМИ, так и то, что Беннет пошёл добровольцем в армию сразу после начала боевых действий.

Второй лидер роста рейтингов — Авигдор Либерман, человек, которого можно назвать главным русскоязычным политиком Израиля.

Либерман, пожалуй, единственный израильский политический деятель, который последовательно выступал за непримиримую борьбу с ХАМАС (в отличие от сторонников Realpolitik) и всегда это публично озвучивал. И вот теперь на фоне болезненного провала прежней стратегии его акции резко выросли.

Такой вот парадокс судьбы: ещё вчера оба были практически «политическими трупами», а уже сегодня поднимаются в опросах всё выше и выше, имея шансы встать у руля государства.