Война на Ближнем Востоке рано или поздно закончится, и в Израиле в полной мере зададутся извечным русским вопросом «кто виноват?». Кто ответственен за провал ЦАХАЛ в первый день войны и связанные с ним страшные последствия?

Иван Шилов ИА Регнум

Скорее всего, виновными будут объявлены руководители страны. Собственно, главы израильских спецслужб и премьер-министр Нетаньяху уже признали, что случившееся — результат их провала.

Параллельно внутри еврейского государства сейчас ходит множество конспирологических теорий, которые призваны как-то рационализировать и объяснить произошедшее.

Но что если дело несколько в ином?

Возможно, что грустный для израильтян ответ о причине результативности кровавой атаки боевиков ХАМАС в другой стороне и при этом на поверхности.

Полагаю, что любой человек, живший, либо часто бывавший в Израиле, знает, что наряду с морем, солнцем и отзывчивыми людьми, одна из главных характеристик израильского общества — это бардак.

Речь об ужасающей неорганизованности и разгильдяйстве, которые пронизывают практически все сферы израильской жизни.

Буквально за что ни возьмись.

Ужасно работающая почта, которая теряет почти треть всех отправлений, а те, что доходят, идут месяцами. И это при том, что весь Израиль по территории меньше Московской области. Вечно идущий не по расписанию и ломающийся общественный транспорт. Отвратительная доставка, когда заказ кидают в подъезде дома, не донося до квартиры, а могут и на соседней улице оставить.

В целом сервис в Израиле практически отсутствует, как явление.

Сюда же относится банкинг: любой, кто сталкивался с израильскими банками, знает, что это ад с вечной путаницей, виснущими приложениями, неквалифицированными сотрудниками и тратой уймы времени на простейшие банковские операции.

Эта ментальная специфика израильского общества уходит корнями ещё во времена зарождения сионистского движения.

Ведь Израиль строился вышедшими из еврейских местечек идеалистами — всё зиждилось на личных отношениях, неформальном взаимодействии и горизонтальных связях, а не строгой иерархичной системе.

Плюс в момент основания государства возобладали социалисты, которые невероятно усилили профсоюзы. По этой причине в Израиле до сих пор увольнение нерадивого сотрудника — занятие невероятно сложное, что явно не стимулирует людей добросовестно относиться к своим обязанностям.

Возвращаясь к возможной причине катастрофы «черного шаббата» (так в Израиле называют 7 октября этого года), резюмируем: имеющий место почти повсеместно в Израиле беспорядок, увы, не мог рано или поздно не перекинуться на сферу безопасности.

Ведь девочка-официантка, забывающая и путающая заказ, — это та же самая солдатка, которая должна внимательно (!) и не отвлекаясь (!) отслеживать ситуацию на границе по монитору.

Даже сейчас, когда полным ходом идут боевые действия, особенности израильского мировосприятия никуда не исчезали. В Сети всплывают разные видео и фото, как к мобилизованным девушкам-военнослужащим, находящимся на границе с Газой, приезжают мастера делать маникюр, а по вечерам расслабленные солдаты устраивают вечеринки с барбекю, музыкой и танцами.

Во времена молодого Израиля все эти ментальные особенности нивелировались повышенной личной ответственностью израильтян за себя и свою страну. Ведь за спиной того поколения стоял Холокост, не память о нем, а непосредственно сама катастрофа европейского еврейства.

Эпоха сменилась. Однако, как показывает жизнь, Израилю не стоит ждать безоблачного будущего и многое будет зависеть от того, насколько израильтяне будут готовы меняться в стремительно меняющемся мире.