Израильский парламент (Кнессет) подавляющим большинством голосов проголосовал за принятие резолюции, отвергающей создание палестинского государства. Почему это резонансное решение было принято именно сейчас, и какие будет иметь последствия не только для ближневосточного конфликта, но и для глобальной политики?

Иван Шилов ИА REGNUM

«Кнессет Израиля решительно выступает против создания палестинского государства к западу от Иордании. Создание палестинского государства в сердце земли Израиля будет представлять угрозу существованию государства Израиль и его граждан, увековечит израильско-палестинский конфликт и дестабилизирует регион», — говорится в резолюции.

В документе излагаются основные опасения израильских критиков палестинской государственности. Так, в документе утверждается, что в случае создания государства Палестина ХАМАС в скором времени «захватит власть и превратит его в базу террора, действуя в координации с возглавляемой Ираном «осью», направленной на ликвидацию государства Израиль».

Само решение Кнессета носит декларативный характер. Оно не несет значимых юридических последствий, а скорее закрепляет, имеющийся на сегодня у большинства израильских политических акторов консенсус по палестинскому вопросу.

Более того, в тексте подчеркивается, что Израиль выступает против создания палестинского государства «сейчас». Таким образом, не исключается, что в будущем при изменении обстоятельств решение будет пересмотрено.

Резолюция была принята партиями, входящими в коалицию премьер-министра Биньямина Нетаньяху, а также правыми партиями оппозиции. Примечательно, что инициатива получила поддержку от центристской партии лидера оппозиции Бени Ганца.

Более того депутаты парламента от левоцентристской партии «Еш Атид» израильского экс-премьера Яира Лапида покинули зал заседания, чтобы не поддерживать это решение, но не стали открыто голосовать против. Это связано с доминирующим сейчас в израильском обществе нарративом против создания палестинского государства и страхом Яира Лапида перед электоральными издержками.

Вишенкой на торте является то, что резолюция была принята всего за несколько дней до визита Нетаньяху в США, где он выступит на совместном заседании обеих палат Конгресса и встретится с президентом Джо Байденом в Белом доме.

Таким образом, этим демонстративным шагом Нетаньяху убивает двух зайцев одним выстрелом — усиливает свои позиции внутри Израиля и одновременно усложняет жизнь Байдену, чьи левые избиратели будут крайне недовольны таким решением партнёров Белого дома.

Собственно, на сегодняшний день очевидно, что израильский премьер-министр не просто поддерживает Дональда Трампа, но и делает всё от него зависящее, чтобы Байден проиграл. Такая вот месть хозяину Белого Дома за попытку «майдана» по-израильски в прошлом году, когда с подачи Вашингтона Израиль сотрясали антиправительственные демонстрации.

В то же время данное решение израильского парламента — это своеобразное послание Европейскому Союзу, как бы гласящее: «Израиль давлению Европы не поддастся».

Это, несомненно, связано с недавним парадом признаний палестинского государства со стороны целого ряда европейских стран — Ирландии, Норвегии, Испании и Словении. Более того, Испания даже присоединилась к иску ЮАР в международный суд в Гааге, в котором рассматривается обвинение Израиля в геноциде палестинцев.

В этой связи, представляется высоковероятным обострение европейско-израильских отношений, хотя правые силы, усилившие свои позиции в Европе, в большинстве своём занимают произраильские позиции, что будет смягчать ситуацию.

В целом же в Израиле наблюдается единение в части противостояния палестинской государственности «здесь и сейчас».

Проблема в том, что при этом в обществе отсутствует четкое представление о дальнейших действиях.

Аннексировать — присоединять к Израилю — спорные территории, включая сектор Газа, и давать израильское гражданство местным палестинцам большинство израильтян также не хотят.

Фактически, в условиях тотальной популярности ультрарадикального ХАМАС среди палестинцев, единственным вариантом ближайшего будущего является сохранение статус-кво — продолжение кровавого противостояния и нарастание эскалации.