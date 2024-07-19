«Сердце земли Израиля». Нетаньяху отомстил Байдену за прошлогодний «майдан»
Израильский парламент (Кнессет) подавляющим большинством голосов проголосовал за принятие резолюции, отвергающей создание палестинского государства. Почему это резонансное решение было принято именно сейчас, и какие будет иметь последствия не только для ближневосточного конфликта, но и для глобальной политики?
«Кнессет Израиля решительно выступает против создания палестинского государства к западу от Иордании. Создание палестинского государства в сердце земли Израиля будет представлять угрозу существованию государства Израиль и его граждан, увековечит израильско-палестинский конфликт и дестабилизирует регион», — говорится в резолюции.
В документе излагаются основные опасения израильских критиков палестинской государственности. Так, в документе утверждается, что в случае создания государства Палестина ХАМАС в скором времени «захватит власть и превратит его в базу террора, действуя в координации с возглавляемой Ираном «осью», направленной на ликвидацию государства Израиль».
Само решение Кнессета носит декларативный характер. Оно не несет значимых юридических последствий, а скорее закрепляет, имеющийся на сегодня у большинства израильских политических акторов консенсус по палестинскому вопросу.
Более того, в тексте подчеркивается, что Израиль выступает против создания палестинского государства «сейчас». Таким образом, не исключается, что в будущем при изменении обстоятельств решение будет пересмотрено.
Резолюция была принята партиями, входящими в коалицию премьер-министра Биньямина Нетаньяху, а также правыми партиями оппозиции. Примечательно, что инициатива получила поддержку от центристской партии лидера оппозиции Бени Ганца.
Более того депутаты парламента от левоцентристской партии «Еш Атид» израильского экс-премьера Яира Лапида покинули зал заседания, чтобы не поддерживать это решение, но не стали открыто голосовать против. Это связано с доминирующим сейчас в израильском обществе нарративом против создания палестинского государства и страхом Яира Лапида перед электоральными издержками.
Вишенкой на торте является то, что резолюция была принята всего за несколько дней до визита Нетаньяху в США, где он выступит на совместном заседании обеих палат Конгресса и встретится с президентом Джо Байденом в Белом доме.
Таким образом, этим демонстративным шагом Нетаньяху убивает двух зайцев одним выстрелом — усиливает свои позиции внутри Израиля и одновременно усложняет жизнь Байдену, чьи левые избиратели будут крайне недовольны таким решением партнёров Белого дома.
Собственно, на сегодняшний день очевидно, что израильский премьер-министр не просто поддерживает Дональда Трампа, но и делает всё от него зависящее, чтобы Байден проиграл. Такая вот месть хозяину Белого Дома за попытку «майдана» по-израильски в прошлом году, когда с подачи Вашингтона Израиль сотрясали антиправительственные демонстрации.
В то же время данное решение израильского парламента — это своеобразное послание Европейскому Союзу, как бы гласящее: «Израиль давлению Европы не поддастся».
Это, несомненно, связано с недавним парадом признаний палестинского государства со стороны целого ряда европейских стран — Ирландии, Норвегии, Испании и Словении. Более того, Испания даже присоединилась к иску ЮАР в международный суд в Гааге, в котором рассматривается обвинение Израиля в геноциде палестинцев.
В этой связи, представляется высоковероятным обострение европейско-израильских отношений, хотя правые силы, усилившие свои позиции в Европе, в большинстве своём занимают произраильские позиции, что будет смягчать ситуацию.
В целом же в Израиле наблюдается единение в части противостояния палестинской государственности «здесь и сейчас».
Проблема в том, что при этом в обществе отсутствует четкое представление о дальнейших действиях.
Аннексировать — присоединять к Израилю — спорные территории, включая сектор Газа, и давать израильское гражданство местным палестинцам большинство израильтян также не хотят.
Фактически, в условиях тотальной популярности ультрарадикального ХАМАС среди палестинцев, единственным вариантом ближайшего будущего является сохранение статус-кво — продолжение кровавого противостояния и нарастание эскалации.