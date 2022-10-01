Александр Караман

Автор

Родился в 1956 году в пос. Слободзея, Слободзейского района, Молдавской ССР, молдаванин. Окончил с отличием Кишиневский государственный медицинский институт, по специальности хирург, невропатолог. В 2000 г. окончил с отличием юридический факультет Российской Академии государственной службы при Президенте РФ. Кандидат юридических наук. Диссертация: «Становление новых государственных образований на территориях стран - членов Содружества независимых государств» (2001) – на примере Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), Абхазии, Южной Осетии, Нагорного Карабаха. В декабре 1991 года на первых выборах в Приднестровье – избран вице-президентом ПМР. В декабре 1996 года – повторно. В 2002-2003 – полномочный представитель президента ПМР в России и Белоруссии. В 2014-2015 – заместитель председателя Совета Министров Донецкой Народной Республики по социальным вопросам, руководитель аппарата Совета Министров ДНР, помощник главы ДНР.