Я думаю, что это не ошибка.

Point.md Владимир Плахотнюк и Игорь Додон

Игорь Додон — законно всенародно избранный президент Республики Молдова, и отношение к нему и должно быть соответствующее.

Россия поддерживает не только Игоря Додона, но и других глав государств, и правильно делает.

Вопрос только в том, а что взамен? Как-то получается, что поддержка похожа на дорогу с односторонним движением. Я имею в виду, что со стороны России только поддержка, а со стороны Молдовы — только пакости.

Просто надо понимать, что всё, что говорит и обещает И. Додон — это как статус Приднестровья, обещания с отложенным статусом. Всё, что он обещает, возможно, будет иметь место, как он сам говорит, если его партия выиграет парламентские выборы осенью 2018 года, если они состоятся, и то без гарантий.

А от значительной части российской поддержки Игоря Додона выгодоприобретатель получается один — Владимир Плахотнюк.

Ещё в ходе первого визита И. Додона в Москву 18 января 2017 г. он встречался в Москве с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, а уже 9 февраля общее собрание АО «Молдова-газ» избирает руководителем этого предприятия, главным акционером которого является «Газпром», Василия Ботнаря, бывшего министра информационных технологий и связи, человека из ближайшего круга Плахотнюка.

Как пишут СМИ, во время пребывания в Москве на неформальном саммите глав государств СНГ 27 декабря 2017 г. Додон вновь встретился с главой «Газпрома» Миллером.

Во время встречи Додон якобы попросил главу «Газпрома» снизить цену на поставляемый в Молдову газ на 10—15%.

Об этом И. Додон сообщил в социальных сетях, считая, что лишь таким образом можно понизить тариф для конечных потребителей, ведь население платит почти 380 долларов США за тысячу кубометров. «Необходимо снизить цену на газ для конечного потребителя», — подчеркнул И. Додон.

При этом, как оказывается, «в настоящее время Молдова платит примерно 175 долларов США за тысячу кубических метров природного газа по сравнению с прошлыми годами, когда наша страна платила почти 400 долларов за тот же объем газа».

Но ведь тарифы на газ для потребителей устанавливает Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ), структурное подразделение исполнительной власти, подконтрольное В. Плахотнюку. Тарифы на природный газ для всех категорий потребителей Молдовы выросли для конечного потребителя на 15,3 процента.

Как следует из сообщения НАРЭ, тариф на транспортировку газа для Moldovatransgaz (входит в АО Moldovagaz) установлен в размере 340,55 леев за одну тысячу кубических метров, что в 14,1 раза больше прежнего тарифа.

Представляете, какие суперприбыли на торговле газом в Молдове извлекает предприятие «Молдовагаз», контролируемое антироссийским олигархом с российским паспортом В. Плахотнюком!

По мнению И. Додона, понизить тариф для бытовых потребителей можно именно так, а не уменьшив прибыль контролируемого В. Плахотнюком АО «Молдовагаз».

Транзит газа. Молдавия

Итак, как обещает И. Додон, как только Партия социалистов выиграет парламентские выборы осенью 2018 года, в Молдове всё изменится.

Но Партия коммунистов В. Воронина в 2009 году тоже выиграла парламентские выборы, получив конституционное большинство. Но коммунистам не дали воспользоваться своей победой. Был устроен такой маленький майданчик или, как говорил тогда уважаемый В.Т. Третьяков, «мамалыжная революция», с захватом, разгромом и поджогом зданий президентуры и парламента Республики Молдова. При этом сгорел оригинал Декларации о независимости Республики Молдова, принятой 27 августа 1991 года. В результате пересмотра результатов выборов и новых досрочных выборов к власти пришёл альянс за европейскую интеграцию, вся полнота власти в Молдове которому принадлежит до настоящего времени.

Есть большие сомнения, что в случае попытки отнять у И. Додона возможную победу, одержанную в ходе возможных выборов, ему удастся вывести народ на площади и улицы, что он поступит по-путински — если драка неизбежна, бей первым.

Есть молдавская притча о пастухе, который несколько раз вводил народ в заблуждение тревожными криками о подкрадывающихся волках, и каждый раз сородичи прибегали ему на помощь. А когда действительно подошли волки, уже никто не поверил его крикам о помощи.

28 марта 2017 года был издан указ президента Республики Молдова № 105-VIII «О проведении республиканского консультативного референдума по вопросам общенационального значения».

Вряд ли можно представить, что И. Додон, подписывая указ о проведении консультативного референдума, не предвидел тех последствий, которые затем наступили, иначе надо признать полную правовую безграмотность и неосведомлённость о компетенциях и полномочиях президента РМ как его самого, так и его команды.

Настоящим указом было установлено:

Ст. 1. — Назначить на 24 сентября 2017 года республиканский консультативный референдум по вопросам общенационального значения.

Ст. 2. — Вынести на референдум следующие вопросы:

«1. Поддерживаете ли Вы отмену Закона № 235 от 3 октября 2016 года о выпуске государственных облигаций во исполнение министерством финансов платежных обязательств, вытекающих из государственных гарантий № 807 от 17 ноября 2014 года и № 101 от 1 апреля 2015 года (о покрытии украденного миллиарда)?

2. Поддерживаете ли Вы предоставление президенту Республики Молдова дополнительных конституционных прав по роспуску нынешнего парламента и организации досрочных парламентских выборов?

3. Поддерживаете ли Вы сокращение числа депутатов парламента со 101 до 71?

4. Поддерживаете ли Вы изучение в образовательных учреждениях предмета «История Молдовы»?

Ст. 3. — Настоящий указ направить центральной избирательной комиссии для обеспечения проведения республиканского консультативного референдума в соответствии с Кодексом о выборах.

В ответ на указ с иском в конституционный суд против президентского референдума обратились депутаты парламента от Либеральной партии.

При этом Додон заявил, что будет настаивать на проведении консультативного референдума, независимо от решения конституционного суда.

«Мы посмотрим, какое будет решение конституционного суда. Каким бы оно ни было, правящая коалиция проиграет, потому что народ поддерживает президента по всем четырём вопросам, по которым предложено провести референдум. Я не исключаю, что если конституционный суд примет отрицательное решение, а правительство не выделит финансирование для проведения референдума, я подпишу другой указ о проведении другого референдума», — заявил Додон.

«Созовем завтра заседание республиканского совета ПСРМ, где будем принимать решение по этому вопросу. Не исключаю массовых акций 24 сентября в поддержку инициативы президента», — добавил президент.

Но чуда не произошло, 27 июля 2017 года конституционный суд Республики Молдова огласил своё решение по запросу депутатов Либеральной партии, в котором они попросили судей дать оценку, насколько указ президента И. Додона о проведении консультативного референдума соответствует конституции Республики Молдова.

Вердикт конституционного суда — «Референдум, инициированный президентом И. Додоном, не соответствует конституции». Судьи отметили, что на основании этого референдума Додон намеревался внести изменения в основной закон страны, а это не входит в полномочия президента.

Согласно подпункту f) статьи 88 конституции Республики Молдова, президент может потребовать от народа изъявления его воли по вопросам общенационального значения путём референдума.

Правоотношения, связанные с назначением, организацией и проведением республиканского референдума, регулируются кодексом Республики Молдова «О выборах», пункт 1 статьи 143 которого устанавливает, что:

«В зависимости от правового характера выносимых на референдум вопросов республиканские референдумы могут быть конституционными, законодательными, об отстранении от должности президента Республики Молдова и консультативными».

Как видно из содержания указа президента Республики Молдова № 105-VIII от 28.03.2017 «О проведении республиканского консультативного референдума по вопросам общенационального значения», как минимум два предлагаемых вопроса для вынесения на референдум предполагают пересмотр и изменения в конституции РМ.

Вопрос «Поддерживаете ли Вы предоставление президенту Республики Молдова дополнительных конституционных прав по роспуску нынешнего парламента и организации досрочных парламентских выборов?» предполагает наделение президента дополнительными конституционными правами роспуска парламента и организации досрочных парламентских выборов.

Однако исчерпывающие основания и условия для роспуска парламента перечислены в статье 85 конституции Республики Молдова.

Вопрос «Поддерживаете ли Вы сокращение числа депутатов парламента со 101 до 71?», в свою очередь, предполагает внесение изменений в пункт 2 статьи 60 конституции Республики Молдова, которым установлено, что:

«Парламент состоит из 101 депутата».

Статья 141 конституции Республики Молдова содержит исчерпывающий перечень субъектов права инициативы пересмотра конституции:

«(1) Инициатива пересмотра конституции может исходить от:

а) не менее чем 200 000 граждан Республики Молдова, имеющих право избирать. Граждане, от которых исходит инициатива пересмотра конституции, должны представлять не менее половины административно-территориальных единиц второго уровня, в каждой из которых должно быть собрано не менее 20 000 подписей в поддержку этой инициативы;

b) не менее чем одной трети депутатов парламента;

с) правительства.

(2) Проекты конституционных законов представляются парламенту только вместе с заключением конституционного суда, принятым не менее чем четырьмя судьями».

Как видим, в этом перечне президента Республики Молдова нет.

Президент И. Додон не мог не знать, что для пересмотра конституции требуется проведение конституционного референдума, а в соответствие с нормами пункта 2 статьи 148 Кодекса о выборах: «Предложение о проведении референдума по вопросу о пересмотре конституции представляется конституционному суду, который обязан в десятидневный срок провести контроль конституционности вопросов, подлежащих вынесению на референдум, и дать соответствующее заключение».

Следовательно, речь может идти либо о правовом нигилизме, либо о преднамеренной и спланированной имитации противостояния президента с одной стороны, парламента, правительства и конституционного суда Республики Молдова с другой стороны.

А в качестве «наживки» для избирателей и подтверждения заботы о гражданах, И. Додон предложил болезненный и животрепещущий вопрос для каждого гражданина Республики Молдова — вопрос об отмене закона Республики Молдова № 235 от 3 октября 2016 года «О выпуске государственных облигаций во исполнение министерством финансов платежных обязательств, вытекающих из государственных гарантий № 807 от 17 ноября 2014 года и № 101 от 1 апреля 2015 года», которым на граждан Молдовы была возложена нагрузка и обязанность покрытия украденного кредитного миллиарда долларов США.

А для противников румынизации Молдовы предполагался вопрос «Поддерживаете ли Вы изучение в образовательных учреждениях предмета «История Молдовы»?

Очевидно, что у всех заинтересованных сторон, кроме граждан Молдовы, сомнений в том, что референдум не состоится, не было.

Например, спикер парламента А. Канду после издания упомянутого указа о назначении референдума отнюдь не спешил выносить на рассмотрение парламента вопрос о выделении средств для проведения референдума и заявил о том, что решение о выделении 75 миллионов леев для проведения референдума будет принято по итогам решения конституционного суда.

«Когда будет решение конституционного суда, дела прояснятся. Если будет подтверждена законность, то будет и референдум, если нет, то не будет. Всё очень просто. Мы ждём решения конституционного суда», — сказал А.Канду.

Тем не менее вышеупомянутый указ свою миссию выполнил.

Таким образом, одним выстрелом убиты даже не два, а сразу пять зайцев.

Во-первых, И. Додон показал себя для публики непримиримым борцом со всеми ветвями власти и олигархатом, сторонником изменения конституции и расширения его, И. Додона, компетенции и полномочий (которых у него нет и не будет в обозримом будущем, и он об этом знал) для исполнения всего обещанного им народу Молдовы, народу Гагаузии, народу Приднестровья и, наконец, руководству Российской Федерации.

Во-вторых, И. Додон показал себя президентом, заботящимся и защищающим своих граждан, на которых взвалили обязанность выплаты украденного миллиарда долларов.

В-третьих, И. Додон показал себя противником дальнейшей румынизации Молдовы.

В-четвёртых, И. Додон заявил, что он сдаваться не собирается.

В-пятых, это привело к тому, что никакого референдума не будет, все останутся при своих интересах: волки — волками, овцы — овцами.

Теперь для поддержания легенды о противостоянии И. Додона со всеми другими ветвями власти и о его, И. Додона, массовой поддержке народом Молдовы оставалось ждать появления либо очередного указа о назначении референдума, либо «массовых акций 24 сентября в поддержку инициативы президента».

Но чуда не произошло, никаких массовых акций не имело место быть. А многие граждане Молдовы поверили призыву выйти 24 сентября в поддержку И. Додона, многие даже из России выехали в Молдову к указанной дате.

17 августа 2017 г. президент Республики Молдова И. Додон, выступавший ранее за досрочные парламентские выборы, в ходе созванного им совещания с участием некоторых членов высшего совета безопасности поручил до завершения мандата действующего парламента разработать стратегию национальной безопасности. Следовательно, вопрос о досрочном прекращении полномочий парламента уже не стоял.

По неизвестным причинам в заседании не участвовали представители силовых ведомств, правительства и парламента, являющиеся членами высшего совета безопасности.

В рамках поддержки со стороны России 8 июня 2017 года в Москве состоялась встреча руководства политической партии «Единая Россия» и Партии социалистов Республики Молдова, в ходе которой стороны подписали Соглашение о межпартийном сотрудничестве.

С российской стороны соглашение подписал председатель партии «Единая Россия», председатель правительства РФ Д.А. Медведев, с молдавской стороны — председатель ПСРМ, руководитель парламентской фракции ПСРМ Зинаида Гречаная.

В ходе подготовки подписания соглашения руководители партий провели межпартийные консультации, в которых с российской стороны кроме Д.А. Медведева приняли участие председатель высшего совета партии «Единая Россия» Б.В. Грызлов, секретарь генерального совета партии С.И. Неверов и заместитель секретаря генсовета партии С.В. Железняк.

Стороны обменялись мнениями по актуальной международной и региональной повестке, выразив готовность к развитию всестороннего сотрудничества на межпартийном уровне.

В ходе встречи сторонами было отмечено особое значение итогов официального и рабочего визитов президента Молдавии И. Додона в Москву 17 января и 17 марта 2017 г., а также его встреч с президентом Российской Федерации В.В. Путиным «на полях» саммита ЕАЭС 14 апреля 2017 г. и в ходе празднования в Москве Дня Победы.

Интересно, что стало с Соглашением о сотрудничестве и укреплении межпартийных связей, которое общероссийская партия «Единая Россия» подписала 16 сентября 2010 года с Демократической партией Молдовы? Документ тогда подписали председатель высшего совета «Единой России» Борис Грызлов и председатель Демократической партии Молдовы Мариан Лупу.

Согласно тому соглашению, «стороны следуют курсу на равноправное партнерство и стратегическое взаимодействие между Россией и Республикой Молдова и стремятся внести вклад в укрепление добрососедства».

Сегодня Демократическая партия Молдовы и особенно её лидер В. Плахотнюк через полностью подконтрольную ему систему органов государственной власти проводит явную прозападную и антироссийскую политику.

Вспомнил об этом соглашении, так как прочитал как-то, что партия В. Плахотнюка стала партнёром украинского «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM ).

Как сообщало 18 августа 2017 г. украинское издание «Буковинська Правда», глава украинской националистической партии «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Тарасенко заявил о заключении союзнического соглашения с правящей в Молдове Демократической партией.

А.Тарасенко объявил об этом в социальных сетях, отметив, что убеждён в том, что украинцам и молдаванам нужно совместно бороться против «оккупантов и сепаратистов».

Лидер «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напомнил, что «дальнейшие успехи Украины в борьбе с агрессором непосредственно зависят от безопасности наших границ». «Очевидно, сейчас складывается крайне сложная и опасная обстановка в Молдове, где оккупанты привольно себя чувствуют не только в Приднестровье, но и готовы в любой момент расшатать ситуацию в Гагаузии. Наши молдовские друзья пытаются противостоять сепаратистским тенденциям и остро нуждаются в помощи и моральной поддержке», — подчеркнул руководитель «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как отметил А. Тарасенко, «единственной силой, которая реально борется против вмешательства Кремля в кишиневскую политику и способна дать реальный отпор антимолдавским силам, является Демократическая партия Молдовы, с представителями которой мы как раз договорились о сотрудничестве и открытии второго фронта против сепаратистов и оккупантов».

В развитие подобных заявлений и конкретных действий Украины по укреплению своего военного присутствия на границах с Приднестровьем значительно усилилось напряжение, появились разговоры о возможном новом вооружённом конфликте в Приднестровье.

Подтверждением тому является заявления И. Додона в рамках в интервью ТАСС 21 августа 2017 года:

«Как президент и главнокомандующий вооружёнными силами, я никогда не отдам приказ на применение военной силы в отношении Приднестровья».

Атаковать ПМР без подписи президента, по словам И. Додона, невозможно. Президент сообщил, что «специально проинспектировал полигон в Бульбоаке, другие части молдавской армии, проверил склады оружия, места дислокации военной техники и не обнаружил никаких приготовлений к войне».

В эскалации напряженности вокруг Приднестровья, по его словам, заинтересованы «лидеры» правящей в Молдавии Демократической партии, которые «пытаются заручиться поддержкой США, где есть влиятельные политические круги, заинтересованные в усилении конфронтации с Москвой».

Вообще-то обнадёживает, что И. Додон никогда не отдаст приказ на применение военной силы в отношении Приднестровья и что он не обнаружил никаких приготовлений к войне.

Но известно, что многое из того, что говорит президент Молдовы, не зависит от него и не приводит ни к каким последствиям.

Так, например, президент И. Додон запретил участие молдавских военнослужащих в военных маневрах НАТО Rapid Trident в Украине, а премьер-министр П. Филип 7 сентября 2017 г. решил, что молдавские военные примут участие в учениях в Украине независимо от решений президента, и они-таки участвовали, даже парадным расчётом прошлись по Киеву…

Военные Молдовы на военном параде в Киеве. 2017

В ответ И. Додон сообщил, что приостанавливает решение правительства в соответствии со своим правом приостанавливать «действие актов правительства, противоречащих законодательству, до принятия окончательного решения конституционным судом».

Президент Республики Молдова приказал провести проверку в воинских частях, проверить наличие или отсутствие военнослужащих и в соответствии с законом принять последующие решения, включая лишение воинских званий, и даже лично обошёл несколько подразделений. Со стороны это выглядело несколько комично.

Но, с другой стороны, это вызывает тревогу, так как возникли сомнения, что вооружённые силы Молдовы подчиняется её главнокомандующему в лице И.Додона.

По этому поводу депутат парламента Молдавии В. Цуркан заявил, что участие национальных военных в учениях НАТО может спровоцировать в стране революцию, что президент Молдовы обратится к народу и возглавит всенародный протест. Он отметил, что Партия социалистов, у которой самый высокий рейтинг, использует на заявленных митингах 24 сентября случай, когда правительство отправило на учения НАТО в Украину молдавский контингент вопреки указу президента, и антиправительственные акции могут привести к досрочным парламентским выборам.

А лидер Народно-социалистической партии Молдавии В. Степанюк заявил, что акции протеста, анонсируемые Партией социалистов на 24 сентября, могут стать массовыми.

Но никакой революции, никаких акций протеста, анонсированных И. Додоном ещё после отмены конституционным судом его указа о проведении 24 сентября 2017 г. референдума, не последовало.

8 сентября 2017 г. в ходе своей пресс-конференции И. Додон заявил, что свержение действующего правящего режима неприемлемо, потому как «нарушит стабильность». Следует понимать, стабильность В. Плахотнюка.

Говоря о протестах, «о революции», И. Додон сообщил, что обещанный им вывод людей на площадь Великого национального собрания произойдет, «если у меня других вариантов не будет». Неоднократно заявлявший в предвыборной кампании и после о необходимости скорейших досрочных выборов парламента И. Додон полностью отказался от протестной повестки. «Я не хочу дестабилизации. Я хочу, чтобы мирным демократическим путем, выборами, пусть народ принимает решения», — отметил И. Додон.

В то же время, И. Додон допустил возможную ситуацию, когда у него не останется «других вариантов». В этом случае, он высказал уверенность, что «народ выйдет, и президент будет рядом с народом».

Вопрос один — выйдет ли народ?

Вообще складывается впечатление, что в отношениях Молдовы и России отчётливо просматриваются две позиции — Мальчиша-Плохиша, которого представляет председатель Демократический партии Молдовы В. Плахотнюк и все его карманные органы государственной власти Молдовы, и его положительного оппонента, в котором можно разглядеть И. Додона, который всячески открещивается от всех гадостей, что чинит Молдова России, старается не участвовать в принятии неудобных для него решений, а после того как они приняты, приезжает в Россию замаливать грехи и упрашивает В.В. Путина не вводить ответных санкций, так как из-за этого пострадает экономика Молдовы и народ Молдовы.

Кстати, об этом сам И. Додон говорил 25 декабря 2017 г. в интервью корреспонденту «Ъ» В. Соловьеву :

«Думаю, в значительной мере благодаря тем усилиям, которые я лично все это время предпринимал, и благодаря тому общению, которое есть на уровне президентов. Я не раз во время общения с Владимиром Владимировичем — в последний раз это было в Сочи — пытался довести нашу позицию, что если будет ответ по экспорту, по мигрантам, это коснется простых людей и никак не затронет руководство Демпартии, правительства и парламентское большинство».

Но экономика Молдовы ведь вся в руках В. Плахотнюка!

Так было и в случае с отказом в пролёте самолёта, на борту которого находилась российская делегация во главе с заместителем председателя правительства Российской Федерации, специальным представителем президента России по Приднестровью Д.О. Рогозиным и его последующим объявлением персоной «нон грата», так было и при высылке дипломатов, журналистов… Ответ всегда один — «Это не я, это всё они!»

7 февраля 2017 года И. Додон в Брюсселе встречался с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер и высказал ей просьбу повременить с открытием офиса альянса в Молдавии. Увы, просьба не была услышана и 27 декабря 2017 года состоялось открытие бюро связи НАТО в Кишинёве.

На церемонии открытия офиса, которая откладывалась последние два года, присутствовали та же заместитель генсека НАТО Роуз Готтемюллер и премьер-министр Молдавии П. Филип.

Общеизвестна позиция Молдовы по вопросу вывода Оперативной группы российских войск, дислоцированной в Приднестровье. Деклараций и заявлений по этому поводу было сделано немало, было и соответствующее решение Конституционного суда Молдовы от 2 мая 2017 года, когда КС по запросу Либеральной партии относительно принципа нейтралитета Молдавии и законности пребывания иностранных войск на территории республики признал неконституционным пребывание российских миротворцев на территории Приднестровского региона и отметил, что «…около 11% территории Молдавии является оккупированной, а российская армия не была выведена из Приднестровского региона».

Естественно, что власти Молдовы решили воспользоваться оказией в виде заседания Генеральной ассамблеи ООН, которое открылось 12 сентября 2017 г.

В ежегодном заседании Генеральной ассамблеи ООН участвуют большей частью главы государств. На этот раз от Молдовы участвовал премьер-министр Молдовы П. Филип, который, выступая с трибуны Генеральной ассамблеи ООН, потребовал вывода российских войск из Приднестровья.

«Мы повторяем запрос о полном и безусловном выводе так называемой оперативной группы российских военных, преемнице бывшей 14-й советской армии, которая незаконно размещена на территории Республики Молдова», — заявил П. Филип.

Однако пресс-секретарь председателя 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Бренден Варма заявил, что «…в соответствии с договоренностью между заинтересованными делегациями генеральный комитет принял решение отложить рассмотрение этого пункта до следующей встречи…».

Естественно, что всех интересовал вопрос, почему на заседание Генеральной ассамблеи не поехал президент И. Додон?

Как он сам заявил, опять были козни правительства. Оказывается, И. Додон не знал, что в Нью-Йорке будет проходить заседание Генеральной ассамблеи ООН и что он должен в ней участвовать.

И. Додон заявил, что МИДЕИ блокировало его участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН: «…Министерство иностранных дел и евроинтеграции не довело до главы государства информацию о приглашении на эту встречу…».

Нехорошо как-то обошлись, прямо как с М.С. Горбачёвым в Форосе.

Обнадёживает то, что И. Додон заявил, что будет настаивать на своем участии в заседании Генеральной ассамблеи ООН в следующем году.

Хочу дать пару бесплатных советов В. Плахотнюку.

Если хотите вывести российских миротворцев, не надо обращаться в различные инстанции с предложениями об изменении миротворческого формата. Выйдите из Соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова от 21 июля 1992 г., как предусмотрено статьёй 8 Соглашения, и это повлечёт за собой прекращение деятельности Контрольной комиссии и приданных ей воинских контингентов.

Слабо? Не хотите выглядеть противниками мирного разрешения конфликта и потенциальными агрессорами?

Хотите вывести Оперативную группу российских войск?

Не надо делать заявления парламентом, правительством, принимать постановления конституционным судом об оккупации Молдовы, не надо взывать с трибуны Генеральной ассамблеи ООН.

В Статье 2 Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Молдова о правовом статусе, порядке и сроках вывода воинских формирований Российской Федерации, временно находящихся на территории Республики Молдова от 21 октября 1994 года установлено, что:

«…Пребывание воинских формирований Российской Федерации на территории Республики Молдова является временным.

Практические шаги по выводу воинских формирований Российской Федерации с территории Республики Молдова, в рамках указанного срока, будут синхронизированы с политическим урегулированием приднестровского конфликта и определением особого статуса Приднестровского региона Республики Молдова…».

Не хотите вести нормальные переговоры и договариваться с Приднестровьем, значит, терпите и выполняйте условия Соглашения.

3 апреля 2017 г. И. Додон и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Евразийского экономического союза подписали Меморандум о сотрудничестве, И. Додон просил предоставить Молдове статус наблюдателя при ЕАЭС.

А Конституционный суд Молдовы 11 декабря 2017 года дал положительное заключение по обращению, которое предусматривает изменение и дополнение конституции, выдвинутое от группы из 36 депутатов Демократической партии (ДПМ) и Европейской народной партии (ЕНПМ).

Судьи одобрили изменение в части внесения поправок о стратегическом векторе развития страны. Теперь интеграция с Европейским союзом будет названа единственным путём развития государства.

Законодательная инициатива, предложенная прозападными партиями, теперь может быть принята парламентом через шесть месяцев с момента подачи проекта на рассмотрение.

Нисколько не сомневаюсь, что будет принята.

11 сентября 2017 г. президент Молдовы И. Додон заявил в интервью РИА Новости, что не подпишет ни один антироссийский закон и уверен в поддержке народа.

В Молдавии в конце сентября открылась очередная парламентская сессия, в повестку дня которой было внесено в том числе повторное рассмотрение отклонённых президентом законов, а также обсуждение инициативы о запрете на вещание информационных, аналитических телепередач российских телеканалов.

«В конституции прописано, что президент во второй раз обязан подписать закон. Осознанно пойду на отклонение в случае, если, по моему мнению, это не соответствует государственным интересам. Речь идет о законе о 9 мая. Для нас это святой праздник, и мы не можем объявить 9 мая Днем Европы. Это день памяти, День Победы», — заявил И. Додон.

По его словам, он намерен отклонить и «пресловутый закон о так называемой «российской пропаганде».

«Даже если парламент примет его два или три раза, я его не подпишу, и он не вступит в силу», — подчеркнул И.Додон.

Мужественное заявление в противостоянии прозападным силам!

Также И. Додон заявлял, что не подпишет указ о назначении прозападного министра обороны Е. Стурзы, не подпишет указы о новых назначениях в правительстве Молдовы

Но…Е.Стурза назначен министром обороны, посол Молдовы из России отзывается, новые назначения в правительстве произошли, обозначенные законы подписаны.

Как же так, удивятся все?

Очень, оказывается, просто. Лёгким движением руки из рукава В. Плахотнюка достаётся козырная карта в виде конституционного суда Молдовы во главе во главе с гражданином Румынии Т. Панцыру.

17 октября 2017 года высший судебный орган Республики Молдова постановил, что отныне президент страны не может блокировать назначение должностных лиц, предложенных правительственной коалицией, и подписание отдельных принятых законов.

По мнению судей, И. Додон тем самым нарушал президентскую присягу. Поэтому конституционный суд периодически будет временно отстранять И. Додона от обязанностей президента и назначать исполняющим обязанности президента либо председателя правительства П. Филипа, либо председателя парламента А.Канду.

Тем самым была найдена уникальная палочка-выручалочка. Таких прецедентов я, честно говоря, не знаю.

20 октября 2017 года конституционный суд рекомендовал временно возложить обязанности главы государства на председателя парламента Адриана Канду или премьер-министра Павла Филипа.

24 октября 2017 г. председатель парламента Молдовы А. Канду временно взял на себя полномочия президента страны в соответствии с решением конституционного суда и подписал указ о назначении нового министра обороны Е.Стурзы.

Очередное отстранение случилось 2 января 2018 года, когда конституционный суд Молдовы постановил, что полномочия президента временно переходят к председателю парламента или премьер-министру. Они в обход президента назначают еще семь членов правительства, рекомендованных ещё 19 декабря 2017 г. В. Плахотнюком.

7 декабря 2017 г. парламент Молдовы принял в двух чтениях законопроект, предусматривающий ограничения на трансляцию и ретрансляцию контента работающих в стране российских телеканалов. И. Додон, как и обещал, отказался подписать указанный закон.

Парламент Молдовы 22 декабря 2017 года повторно проголосовал за законопроект о запрете «российской пропаганды», отклонённый И. Додоном.

Конституционный суд Молдовы вынес 5 января 2018 года решение, которым И. Додон временно отстранён от должности в третий раз.

И уже 10 января 2018 г. председатель парламента Молдовы А. Канду утвердил закон об изменении кодекса о телевидении и радио, который запрещает трансляцию в республике новостных и информационно-аналитических передач из России. Он же 10 января в качестве и.о. президента страны подписал указы о назначении новых членов правительства. В тот же день семь новых министров принесли присягу и вступили в должность.

И, как обычно, И. Додон заявил, что он считает, что назначение новых министров председателем парламента А. Канду является незаконным и не демократичным.

До этого он неоднократно заявлял о незаконности решений конституционного суда об его, И. Додона, отстранении от должности.

Ну, заявил, ну и что дальше?!

Новые члены правительства вступили в должность, принятые законы и новые антироссийские решения вступили в силу.

Как можно заявлять о незаконности решений конституционного суда, когда они вступают в силу немедленно, являются окончательными и обжалованию не подлежат?!

Куда обращаться, в «Спортлото», как рекомендовал В.С. Высоцкий?

30 ноября 2017 г. Басманный районный суд Москвы санкционировал заочный арест председателя правящей Демократической партии Молдавии, олигарха Владимира Плахотнюка. Российские правоохранительные органы обвиняют лидера правящей Демократической партии Молдовы в создании преступной группы для подготовки покушения на своего политического оппонента Ренато Усатого.

Информация об этом в СМИ появилась 6 декабря 2017 г., а 24 декабря 2017 года И. Додон вдруг отметил, что «не всем в России нравится, что Партия социалистов и президент Додон практически полностью получили доверие если не всего, то подавляющего большинства левоцентристского электората».

В этой связи он выразил уверенность, что в руководстве России вынашиваются планы по замене его проекта в Молдове на другой, «альтернативный», с тем, чтобы «подорвать хорошие начинания, которые есть и начались вместе с руководством России».

Правда, я не смог понять, в каком смысле дважды упоминается руководство России, которое, с одной стороны, вынашивает планы по замене его проекта, а с другой, поддерживает с ним хорошие начинания.

Неужели так обиделся за возбужденное уголовное дело в отношении В. Плахотнюка? А может, В. Плахотнюк высказал ему какие-то претензии за это? Всё-таки для Молдовы В. Плахотнюк — не рядовой человек.

Когда корреспондент «Ъ» В. Соловьев 25 декабря 2017 г. встретился с господином И. Додоном, среди прочих, других, задал и такой вопрос:

«Всем известно, что власть в Молдавии — это Плахотнюк. Насколько он всевластный?».

Я, честно говоря, не ожидал такого откровенного ответа от И. Додона:

«В. Плахотнюк, к примеру, не контролирует администрацию президента. Только её он и не контролирует».

Этим всё сказано, кто в доме хозяин и, самое печальное, что в этом признался сам президент И. Додон.

Он признал, что вся власть в Республике Молдова узурпирована одним человеком — олигархом В. Плахотнюком.

Это позорно для страны, унизительно для её народа и всенародно избранного президента, которого В. Плахотнюк превратил в практически ничего не решающего президента.