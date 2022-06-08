У русских есть такая национальная забава — наступать на грабли. У англосаксов тоже есть нечто подобное, только называется мудрёнее — прецедентом. Это как зверь, который бежит по проторенной тропе и никуда не свернёт, даже если знает, что может свернуть себе шею.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

В США поняли, что с Молдавией они немножко дали маху. По всей видимости, они самонадеянно полагали, что у них на Украине настолько всё схвачено, что Россия никак не сможет повернуть воды Днепра вспять и процесс денацификации до Молдавии не дойдёт.

А России и не нужно было поворачивать воды Днепра вспять, России нужно восстановить его нормальное течение. И вот уже Мариуполь освобождён, фашистский элитный батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прекратил своё существование, ДНР и ЛНР скоро выйдут к своим, уже не административным, а государственным границам, в Мелитополе и Херсоне играются свадьбы, идёт посевная кампания, а воды Днепра вновь текут по Крымскому каналу.

Встревоженные таким ходом событий США срочно пригласили президента Молдавии М. Санду на именины. Пока она получала инструкции, в Молдавии задержали бывшего президента Молдавии, почетного председателя Партии социалистов Игоря Додона. Задержание произошло в рамках уголовного дела, возбужденного по четырём статьям Уголовного кодекса, в том числе о государственной измене.

Presedinte. md Игорь Додон

Естественно, М. Санду об этом ничего не знала и, даже, не догадывалась. Она узнала об этом, как сама признается, из прессы. Хорошо хоть пресса что-то сообщает. В Молдавии всегда что-то происходит, когда её президенты отлучаются из дома, особенно в США. Так было и в 1992 году, когда президент Молдавии М. Снегур убыл в США по случаю приёма Молдавии в ООН, а, оставшиеся без присмотра, клерки организовали 2 марта вооружённое нападение на Приднестровье и воинские части Российской Федерации.

Теперь по правилам прецедента, по всей видимости, И. Додону грозит судебная расправа по примеру В. Медведчука.

Официальное интернет-представительство президента России Виктор Медведчук

На этом прецеденты не заканчиваются. США предстоит по примеру Украины авральная работа по переводу в ручное управление деятельности силовых структур и правоохранительных органов Молдавии.

Как известно, сотрудники ЦРУ получили в Киеве в своё распоряжение не только целый этаж здания СБУ в здании на Владимирской, 33, но и пользуются свободным доступом к любой секретной информации. При этом самим сотрудникам СБУ доступ на этаж ЦРУ категорически запрещён.

В Вашингтоне практически не скрывают, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) — это отнюдь не независимая структура, она создана американцами и подконтрольна им.

А кадры Д. Байдена, тогда вице-президента США, сидящего, забросив ногу на ногу, когда он объявил президенту Украины П. Порошенко, что у него есть шесть часов на смену генерального прокурора, вообще вошли в мировую классику современного неоколониализма.

Официальное интернет-представительство президента Украины Джо Байден и экс-президент Украины Петр Порошенко

Сегодня аналогичные процессы грядут в Молдавии.

Летом прошлого года президент РМ Майя Санду объявила о создании независимого консультативного комитета по борьбе с коррупцией. Новая структура должна заниматься консультированием властей по вопросам противодействия этому явлению во всех сферах и обеспечением правосудия. Комитет имеет зарубежное финансирование, а его экспертами стали представители США, Румынии и Словении.

В декабре 2021 года М. Санду заявила, что прокуратуру Молдавии может возглавить иностранный специалист. По её словам, на работу в этот «слабый и коррумпированный» орган стоит привлекать людей вне системы. Президентура тогда подтвердила готовность привлекать внешние ресурсы, «чтобы помочь расследовать крупные дела о коррупции и банковском мошенничестве».

Против этого выступил А. Стояногло, тогда ещё генеральный прокурор Молдавии. Сегодня он уже никто и сам находится под уголовным преследованием, как и И. Додон, которого А. Стояногло отказался привлекать к уголовной ответственности.

Presedinte.md Майя Санду и Александр Стояногло

Ещё 19 мая 2022 было объявлено, что Антикоррупционная прокуратура Молдавии перейдет под контроль США и уже подобрана подходящая кандидатура. Эту должность может занять пока ещё заместитель генерального прокурора США в департаменте по борьбе с общественной коррупцией и гражданских прав Вероника Драгалин. Она уже прошла этап предварительного отбора конкурса на замещение этой должности.

Вероника Драгалин является выпускницей университета в Вирджинии, который является один из самых престижных в области права. Якобы имеет опыт расследования резонансных случаев коррупции в США и даже была номинирована на национальную премию Young Federal Attorney и премию первого прокурора для женщин из федеральной системы правосудия, знает румынский, английский, испанский, русский, немецкий и итальянский языки.

Теперь её кандидатуру должен одобрить Высший совет прокуроров. Реформа юстиции и борьба с коррупцией заявлены основными задачами проевропейских властей Молдавии и являются неотъемлемым условием в рамках выполнения соглашения об ассоциации.

Руководство СИБ уже поменяли. Новым директором СИБ Молдавии стал Александру Мустяцэ. Но если в России в управленцы выдвигаются победители конкурса «Лидеры России», то в большинстве стран постсоветского пространства Молдавия не является исключением, в управленцы выдвигают так называемых «соросят».

В этом плане А. Мустяцэ — идеальная кандидатура:

14 января 2013 г. — 31 декабря 2016 г. — Кишинев, Молдавия, координатор программы — фонд СОРОС — Молдавия;

1 января 2017 г. — 25 декабря 2018 г. — Кишинев, Молдавия, руководитель проекта — фонд СОРОС — Молдавия;

26 декабря 2018 г. — 31 июля 2020 г. — Кишинев, Молдавия, директор департамента надлежащего управления — фонд СОРОС — Молдавия.

До назначения на должность директора СИБ занимал пост советника премьер-министра Натальи Гаврилицы.

Теперь очередь за силовыми структурами.

Только вернувшись из США, 27.05.2022 Майя Санду заявила, что ничего не знает ни о каких возможных поставках оружия НАТО в Молдавию и что она сама узнала об этом из прессы. Хоть, спасибо прессе, благодаря ей М. Санду получает информацию о том, что происходит в стране.

European People's Party Майя Санду

Но раз такие слухи ходят, то М. Санду заявила, что, мол, посмотрим, какого оружия Молдавии не хватает, и попросим у НАТО. При этом она добавила, что США и Великобритания уже готовы содействовать переоснащению молдавской Национальной армии.

И, вот, просочилась информация, что в Молдавию уже прибыли 19 сотрудников ФБР США и немецкой разведки. В их задачу входит переформатирование СИБ, МВД, министерства обороны и Генерального штаба Национальной армии Молдавии. Кадровые чистки в этих структурах с увольнением неблагонадёжных уже идут, они начались до их приезда.

Но при чём тут Гагаузия?

Дело в том, что 2 июня 2022 года парламент Молдавии принял в первом чтении Соглашение между Молдавией и Евросоюзом «Об оперативной деятельности FRONTEX (Агентства ЕС по безопасности внешних границ) в Молдавии» и проект поправок к закону о государственной границе Молдавии и другим законам.

Нет никаких сомнений, что идёт речь о подготовке нормативной базы для ввода пограничных войск соседней Румынии на территорию Молдавии. Зона действия FRONTEX распространяется на полосу территории Молдавии шириной в 30 км, следовательно, под контролем румынских пограничных войск будет охвачена значительная часть территории проживания гагаузов и болгар Буджака.

В настоящем соглашении идёт речь о сотрудничестве Молдавии с Европейским союзом, но, Румыния является членом НАТО, следовательно, готовится ввод войск НАТО на территорию Молдавии.

О том, что именно такой вариант развития событий готовится, свидетельствует совместная пресс-конференция руководителей парламентов Румынии и Молдавии, соответственно, председателя Палаты депутатов парламента Румынии Марчела Чолаку и его молдавского коллеги Игоря Гросу 6 июня в Кишиневе.

В ходе пресс-конференции Марчел Чолаку заявил, что Молдавия не нуждается в военных поставках, так как роль щита для неё играет Румыния:

«Думаю, что Молдавия не нуждается в военной помощи, так как, согласно конституции, является нейтральным государством. Однако необходимо обеспечение безопасности границ, что выгодно всей Европе. Думаю, в этом направлении Румынии необходимо вовлекаться ещё больше. Румыния — настоящий щит для Молдавии, так и должно быть».

Цитата из видео «Игорь Гросу и спикер палаты депутатов Румынии Марчел Чолаку дают пресс-конференцию» Марчел Чолаку и Игорь Гросу

Контроль Румынии за границами Молдавии фактически будет означать аннексию территории Молдавии. В таком случае первыми, кто столкнётся с дискриминацией и этническими чистками, станут гагаузы. Они могли быть подвергнуты этноциду ещё в 1990 году, когда бесноватый премьер-министр Молдавии М. Друк лично возглавил поход воинствующих прорумынских националистов на Гагаузию.

Тогда народ Гагаузии был спасён только благодаря совершённому марш-броску членов ОСТК и РОСМ из Приднестровья, которые успели организовать блок-посты на границах Гагаузии и удерживали их до подхода частей ВДВ СССР, которые стали барьером между противоборствующими силами.

Все прошедшие годы Приднестровье выступало в роли якоря, удерживающего Молдавию от дрейфа в сторону Румынии. Но, судя по всему, кураторы Молдавии поняли, что Приднестровье сегодня — это уже отрезанный ломоть, поэтому максимально форсируют процессы оптации территории Молдавии в состав Румынии, а следовательно, в состав НАТО, без Приднестровья.

С тех пор минуло более тридцати лет. Несмотря на конституционно закреплённый статус Гагаузской автономии, власти Молдавии не считаются с волеизъявлением народа Гагаузии. За эти годы благодаря неутомимой деятельности моих многих товарищей из Гагаузии, в первую очередь безвременно покинувшего нас бывшего министра иностранных дел Гагаузии П. Н. Завричко, у Гагаузии налажены тесные контакты с Турецкой Республикой и многими тюркоязычными государствами и регионами.

Совсем не исключено, что в складывающейся безвыходной ситуации народу Гагаузии, как и народу Донбасса, вновь придётся взяться за оружие. Не следует забывать, что в своё время другим моим товарищем, неоднократно подвергавшимся арестам и заключениям в Молдавии, И. Г. Бургуджи был сформирован прекрасно выученный батальон «Буджак», многие бойцы которого воевали на стороне Приднестровья.

Если дело дойдёт до вооружённых столкновений, вполне возможно обращение народа Гагаузии за военной помощью к президенту Турции Р. Эрдогану и турецкому народу, а также к другим тюркоязычным странам и регионам. С учётом импульсивности и непредсказуемости действий Р. Эрдогана, ситуация может принять непредвиденный оборот.

Фактор исповедования гагаузами православной веры абсолютно может не оказать никакого влияния на возможный приток добровольцев из исламских регионов. События, развивающиеся в ходе специальной военной операции на Украине, где плечом к плечу, показывая великолепную сплочённость, воюют представители разных конфессий — лучший тому пример.

Естественно, что лучше не доводить до такого развития событий, поэтому всему народу Молдавии следует сплотиться перед возможным поглощением республики жаждущей реванша Румынией. Нет никаких сомнений, что не только гагаузам Буджака, но и болгарам, молдаванам, украинцам, русским уготовлена судьба людей второго сорта, как это было в годы оккупации 1918–1940 годов.

Народу Молдавии следует вспомнить и помнить, что только многовековое покровительство Московского царства, Российской империи, СССР помогло Молдавскому княжеству и Бессарабии сохранить свои земли, культуру, язык и духовность.