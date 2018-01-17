Я бы не сказал, что Игорь Додон — угроза для Приднестровья.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон

Угроза для Приднестровья — это та враждебная политика в отношении Приднестровья, которую Молдова проводит при поддержке своих союзников и в которую Игорь Додон вольно или невольно вовлечён.

Мы за 27 лет уже столько видели многого и разного, слышали многих и разных. Иных уж нет, а те далече…

За эти годы слово «федерализация» для Приднестровья стало уже каким-то неприличным.

Ещё в декабре 1990 года законодательные органы Приднестровья и Гагаузии направили специальную декларацию в адрес Кишинёва, в которой «в целях сохранения территориальной целостности Молдавии, установления гражданского мира и согласия» предлагалось создать на территории Молдавской ССР государственность в форме федерации из трёх субъектов — Приднестровья, Гагаузии и собственно Молдовы.

Я участвовал в подготовке того проекта, его вариант и сейчас где-то лежит у меня в одной из папок. Мы направили его в Кишинёв. Ответ мы получили вполне конкретный и материальный — в виде походов вооружённых волонтёров и отрядов МВД Молдовы на «усмирение» Гагаузии и Приднестровья, а затем и широкомасштабной агрессии со стороны Молдовы в 1992 году.

Но даже в разгар войны, 2 июня 1992 г., то есть ещё до Бендерской трагедии, Верховный Совет ПМР принял постановление «О мерах по прекращению войны и установлению мира», в котором в частности отмечалось:

«…Проявляя добрую волю, Верховный Совет ПМР постоянно заявлял о своей приверженности идее сохранения целостности Молдавии, исходя из необходимости сохранения единого государства на федеративной основе… Однако все предложения о федеративном устройстве Молдавии официальный Кишинев необоснованно отвергает… Верховный Совет ПМР постановляет:

1. Подтвердить незыблемость статуса Приднестровской Молдавской Республики как суверенного независимого государства, провозглашённого Декларацией о независимости ПМР 25 августа 1991 г. и закреплённого референдумом 1 декабря 1991 г.

2. …предложить парламенту Республики Молдова:

а) отвести вооружённые формирования с территории Приднестровской Молдавской Республики…;

б) заключить федеративный договор между Приднестровской Молдавской Республикой и Республикой Молдова с целью сохранения единого экономического и социально-культурного пространства.

3. Обратиться к парламентам, президентам и правительствам России и Украины с просьбой выступить в качестве гарантов мирного разрешения конфликта, а в случае продолжения агрессии со стороны Республики Молдова — оказать помощь в её отражении…».

Поэтому в Приднестровье и восприняли постановление парламента Республики Молдова от 18 июня 1992 года о мирном разрешении конфликта как встречный шаг на наше постановление Верховного Совета от 2 июня 1992 года.

А получили Бендерскую трагедию и новые сотни жертв.

Но даже после войны 1992 года, которая для Приднестровья была, по сути, Отечественной, мы понимали, что нам придётся обустраивать отношения с Молдовой в каком-то совместном общежитии.

6 января 1993 года Верховный Совет ПМР принимает Постановление №276 «Об образовании Молдавской Конфедерации», в котором, в частности, говорилось:

«Подтверждая, что Приднестровская Молдавская Республика и Республика Молдова являются суверенными независимыми государствами;

— осознавая необходимость разрешения социально-политического конфликта между Приднестровской Молдавской Республикой и Республикой Молдова исключительно мирными средствами;

— руководствуясь общепринятыми принципами и нормами международного права;

— учитывая глубокие политические, государственные и социально-экономические изменения в Европе и мире;

— признавая необходимость глубоких политических и социально-экономических изменений, происшедших на территории бывшей Молдавской ССР;

— стремясь содействовать строительству новой Европы, объединенной общими ценностями демократии, верховенства закона и прав человека,

— учитывая исторические, социально-экономические и культурные связи народов Приднестровской Молдавской Республики и Республики Молдова;

Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики постановляет:

Считать возможным образование конфедеративного Союза двух равноправных, независимых государств — Приднестровской Молдавской Республики и Республики Молдова, придав ему название «Молдавская Конфедерация…».

В убеждении о том, что унитарное устройство Республики Молдова не может в дальнейшем устраивать Приднестровье, мы были не одиноки.

В 1993 году руководитель Миссии ОБСЕ в Молдавии канадец Тимоти Уильямс представил «Доклад №13», в котором подчёркивалось, что «интересы приднестровцев не могут быть должным образом учтены в рамках унитарного государства».

Kremin.ru Президент Молдавии Игорь Додон

Это было первое авторитетное международное мнение о необходимости федерализации Молдовы.

В заявлении президентов Молдовы и Приднестровья М. Снегура и И. Смирнова от 28 апреля 1994 года Республика Молдова и Приднестровская Молдавская Республика, названная Приднестровьем, впервые были названы сторонами.

В тексте самого заявления присутствуют формулировки, характерные для федеративного государства:

«Стороны согласились:

— о необходимости определения государственно-правового статуса Приднестровья;

— о необходимости поэтапной программы становления и реализации государственно-правовых отношений;

— о делегировании и разграничении полномочий сторон».

Выше я уже подробно останавливался на анализе содержания и значения Московского Меморандума от 8 мая 1997 года, который предусматривал строительство «общего государства» с разграничением полномочий и компетенций сторон.

Также подробно мы говорили о шараханьях Владимира Воронина, о судьбе «Меморандума Козака» и других документов переговорного процесса.

Но после того, как парламент Республики Молдова принял Закон Республики Молдова от 22 июля 2005 года № 173-XVI «Об основных положениях особого правового статуса населенных пунктов левобережья Днестра (Приднестровья)», 24 мая 2006 года Верховный Совет ПМР отменил Постановление № 276, принятое Верховным Советом первого созыва 6 января 1993 года, о создании конфедеративного государства с Республикой Молдова, а также Постановления Верховного Совета № 1029 от 9 апреля 2003 года «О некоторых принципах и механизмах разработки и утверждения проекта Конституции Федеративного Государства, образуемого Приднестровской Молдавской Республикой и Республикой Молдова на договорной основе» и № 1063 от 23 апреля 2003 года «Об утверждении полномочных представителей Приднестровской Молдавской Республики в составе совместной Комиссии по разработке проекта Конституции Федеративного Государства, образуемого Приднестровской Молдавской Республикой и Республикой Молдова на договорной основе».

А после референдума о независимости от 17 сентября 2006 года разговоров о федерации практически больше не было.

И вот реанимация «федерализации», но уже из уст Игоря Додона.

Порой трудно уследить за мыслями, логикой и действиями нового президента Молдовы Додона.

20 сентября 2016 года, то есть до президентских выборов, Додон заявил:

«Сценарий создания Молдавской Федерации позволит сохранить наши территории периода МССР, являясь при этом единственным реально достижимым подходом. Наши основные внешнеполитические партнеры (Брюссель, Берлин, Москва, Вашингтон) неоднократно давали понять, что идея федерализации Республики Молдова будет ими поддержана.

…Федерализация обеспечит Молдове возможность полностью контролировать свои границы. Наш народ будет воссоединён, станет единым целым, исчезнут административные барьеры, а также дублируемые друг друга руководства. При этом, территория Молдовы на левобережье Днестра, а именно, в Приднестровье, как субъект федерации, сохранит за собой важную часть автономии, а также собственную специфику, включая часть своей символики и политического представительства».

Но уже 1 декабря 2016 года (а второй тур выборов только прошёл 13 ноября 2016 года, даже ещё инаугурации не было) он заявил, что «Меморандум Козака», предусматривавший федерализацию Молдавии, «сегодня не актуален».

24 апреля 2017 года в эфире телеканала RTR-Moldova президент Молдавии Додон сделал неизвестно на чём основанное заявление, что реинтеграция Приднестровья может произойти в 2019—2020 годах.

Он добавил, что решению приднестровского конфликта поможет смешанная избирательная система. «Если будет внедрена система, которую мы предлагаем, Приднестровье получит пять-шесть депутатских мандатов. У них будет своя фракция в парламенте. Только так мы сможем объединить страну».

Как можно серьёзно относиться к таким заявлениям?!

Неужели Игорь Додон представляет, что граждане Приднестровской Молдавской Республики поверят ничем не подкреплённым его словам и откажутся от своего волеизъявления, выраженного на референдуме в 2006 году?

Наукой для нас является пример братьев-гагаузов, которых уже «кинули» с обещанной Додоном квотой в 5 депутатских мандатов.

Если 1 декабря 2016 года Игорь Додон говорил, что меморандум, предусматривающий федерализацию, «сегодня не актуален», то 2 июня 2017 г. в интервью «Комсомольской правде» Додон уже говорил:

«Я сторонник федеративного устройства государственности. Давайте не будем смотреть на название. Дать им места в парламенте общем. …Я общаюсь с людьми с левого берега, не с политиками. Когда с политиками общаешься, они только за независимость. Независимость и больше ничего. А какая независимость? Где? Украина с той стороны, которая никогда не признает независимость. Мы, Молдова, не признаем независимость Приднестровья. Статус субъекта Российской Федерации, что они хотят, ну, не получится. Калининград не получится. Варианты какие? Два: идти на Украину или в Молдову. Так, как есть по Конституции».

Это по Конституции Молдовы, в которой установлено, что Республика Молдова — суверенное и независимое, единое и неделимое государство.

А ещё есть Закон Республики Молдова от 22 июля 2005 года № 173-XVI «Об основных положениях особого правового статуса населенных пунктов левобережья Днестра (Приднестровья)».

Dubasari.md Молдавские леи

Это объективная реальность.

А по нашей Конституции, Приднестровская Молдавская Республика — суверенное, независимое, демократическое, правовое государство.

И это тоже объективная реальность.

Сегодня ни в одной, ни в другой конституции нет никаких правовых предпосылок для разговора о какой-либо федерации.

Вот когда Партия социалистов победит на парламентских выборах, как в этом убеждает всех Додон, получит конституционное большинство либо сформирует коалицию, в соответствие с п.1 статьи 142 Конституции Республики Молдова инициирует референдум, которым будет пересмотрено положение о Молдове, как об унитарном государстве, тогда, может быть, и Приднестровье вернётся к вопросу о возможности создания Молдавской Конфедерации.

А сегодня все заявления И. Додона — это заявления человека, который по праву занимает высокую должность президента Республики Молдова, но не обладает никакими властными полномочиями для реализации многих своих обещаний.

Более того, его поддержка размещения молдавских постов на территории Украины с установлением полной блокады Приднестровья, его недружественная риторика в отношении Приднестровья, как о «чёрной дыре», коррумпированной территории, фактические призывы к России не оказывать помощь Приднестровью создаёт значительные трудности для Приднестровья в решении его социально-экономических программ.

Додону ли говорить о коррупции, когда всему миру известно про украденный миллиард долларов из бюджета Молдовы?

Забавно, но 26 декабря 2017 года премьер-министр Молдовы Павел Филип заявил, что миллиард долларов из валютного резерва Молдовы был украден в интересах «абсолютно честных людей», имена которых не должны быть преданы гласности.

Филип сообщил, что ему известен список выгодополучателей кражи миллиарда, переданный молдавским правоохранительным органам, но премьер-министр считает, что этот список не может быть предан гласности в связи с тем, что «90% упомянутых в нем людей — абсолютно честные люди».

Так пусть эти «абсолютно честные люди» вернут украденный миллиард, и снимите эту обузу с налогоплательщиков Молдовы!

А заявление Додона о том, что «я общаюсь с людьми с левого берега, не с политиками», является не чем иным, как попыткой расколоть единство народа Приднестровья и государственной власти. А сегодня, к счастью, как и в самом начале своего становления, в Приднестровье установилось реальное единство всех органов государственной власти — президента, Верховного Совета, правительства, судебной власти, которые на выборах 2015 и 2016 годов получили поддержку подавляющего большинства народа Приднестровья.

13 апреля 2017 года в Кишинёве в Институте эффективной политики прошли закрытые слушания по проблеме Приднестровье. Был заслушан доклад «Решение проблемы Приднестровья. Поощрение и принуждение к реинтеграции». На слушаниях выступили известные в Молдове эксперты и аналитики. По результатам слушаний принято решение доработать доклад (с учетом замечаний и предложений) и представить во второй половине мая 2017 года высшему руководству Молдовы.

Презентация доклада состоялась 2 июня 2017 г. в ходе заседания круглого стола молдавского гражданского общества под названием «Реинтеграция Приднестровья: поощрение и принуждение». В докладе говорится о том, как Молдова должна пошагово возвращать, зачищать и принуждать Приднестровье, ликвидировать «приднестровскую идентичность».

План разработан непримиримыми сторонниками наведения в Приднестровье «конституционного порядка», продвигающими радикальные концепции «усмирения» Приднестровья, известными русофобами Виталием Андриевским, Русланом Шевченко, Оазу Нантоем и другими.

Презентацию плана его авторы начали с приветствия на трёх языках, очевидно, намекая на три официальных языка в Приднестровье. При этом сразу дали понять — Приднестровью в любом случае придётся выбирать из двух путей: стать частью Молдовы по-хорошему или по-плохому.

Андриевский, который возглавляет Институт эффективной экономики, привёл параллели с игрой в доброго и злого следователя, при этом он представлял «мягкий путь», через поощрение, а патологический враг Приднестровья Оазу Нантой представлял жёсткий вариант.

Андриевский особого выбора приднестровцам не оставил: «Поощрение или принуждение, а в докладе будет и мягкий, и жёсткий вариант — это будет не наш выбор, не Молдовы. Это будет выбор приднестровцев — и руководства, и народа. Они должны выбрать, какая модель взаимоотношений будет».

Флаг Молдавии

По-хорошему — это значит сделать Приднестровье территориальной единицей Молдовы с особым статусом, через пару лет провести референдум и попытаться мирным путём вывести российские войска из Приднестровья, а приднестровцев заманить существующими якобы преимуществами жизни на правом берегу. Авторы предупредили, что гражданам России и Украины в Приднестровье будет несладко, и у них выход один — брать вид на жительство в Молдове. Кто не будет согласен подчиниться молдавским законам, тому придётся уехать.

Оазу Нантой был более краток: «Перед каждым из вас, живущих на левом берегу, есть 3 варианта: изучить Конституцию Молдовы и стать лояльным гражданином, второе — уехать, ну, не хотите жить в суверенной Молдове, ваше право уехать. Третий вариант — изучайте Уголовный кодекс Молдовы». Приблизительно то же самое в горячке он говорил в 1992 году, потом поостыл. И вот вновь рецидив…

Жёсткий вариант предусматривает разные направления:

— признать Приднестровье захваченной территорией, что уже сделано решением Конституционного суда Молдовы.

— установить изоляцию и полный запрет на въезд для иностранцев, что уже осуществляется. Не хватит пальцев на руках, чтобы перечислить, сколько уже не допущено на территорию Приднестровья российских дипломатов, официальных лиц, журналистов, артистов, политологов и т.д.

— отрезать Приднестровью поставки топлива, отключить интернет, приднестровский импорт и экспорт осуществлять только через Кишинёв. Всех, кому меры принуждения не понравятся, ждёт уголовная ответственность. Одним словом, Кишинёв готов на всё, чтобы освободить жителей Приднестровья от «незаконной оккупации». Нисколько не сомневаюсь, что в этом Молдова получит поддержку США и Евросоюза.

По мнению авторов доклада, сейчас самое благоприятное время, чтобы реализовать план реинтеграции. Есть политическая воля внутри страны, и есть поддержка Украины на политическом уровне.

О том, что, Украина поддержит Молдову в решении приднестровского вопроса, говорилось потом, 13 сентября 2017 г., на встрече нового специального представителя Украины в переговорах по приднестровскому урегулированию Виктора Крыжановского и молдавского вице-премьера по вопросам реинтеграции страны Георгия Бэлана.

Многое из того, о чем написано в докладе, сегодня уже реализуется правительством Молдовы и даже во многом поддерживается «пророссийским» президентом И. Додоном. В частности, речь идет о сотрудничестве с Украиной в деле по удушению Приднестровья — введением совместного молдавско-украинского контроля приднестровской границы, что уже и сделано.

Авторы доклада называют Приднестровье «криминальным анклавом» и категорически отвергают какой-либо статус Приднестровья в РМ, такую же риторику наблюдаем в выступлениях И. Додона.

Невооружённым взглядом видно, что запланированная в разделе принуждения роль злого следователя отведена Председателю Демократической партии Молдовы Владимиру Плахотнюку, который управляет всеми органами власти Молдовы в режиме ручного управления.

jurnal.md Владимир Плахотнюк и Игорь Додон

Доброго следователя играет Игорь Додон, который говорит не с политиками Приднестровья, а с его народом. При этом собеседником и проводником его предложений, а вернее — троянским конём для Приднестровья, что при Воронине, что при Додоне выступает один-единственный депутат из всего состава Верховного Совета ПМР — Олег Хоржан.

Тем выгоднее для Молдовы, меньше сребренников придётся тратить.

11 сентября 2017 г. президент Молдовы Додон заявил в интервью РИА «Новости», что приднестровский вопрос по существу можно будет решать только после выборов в парламент Молдавии в 2018 году, а пока необходимо сосредоточиться на текущих проблемах обоих берегов Днестра.

«Если смотреть объективно, то, как минимум, в последующие несколько лет — этот и последующий годы точно — никаких подвижек не будет. Для нас важно сохранить до 2019 года статус-кво, чтобы ситуация не ухудшилась, чтобы не развязалась новая война, чтобы, не дай Бог, не появились силы НАТО по Днестру. Вот это наша задача номер один, и параллельно решать что-то из текущих вопросов для граждан обоих берегов Днестра», — сказал Додон.

Вот это уже реальнее.

По его словам, решить приднестровский вопрос возможно при соблюдении трёх моментов.

«Первое, и это должно быть основой, — это промолдавское большинство в парламенте. Такая власть может появиться в конце 2018 года — после парламентских выборов в Молдавии. Второе важное условие — это всё-таки договориться с Левым берегом создать общую страну. Это очень непросто. Разные поколения, разные системы государственного управления, разные налоговые системы. Это не год работы и не два», — сказал И. Додон.

Может, оно и так, но промолдавское большинство в парламенте Молдовы может появиться, а может и не появиться. Как и выборы осенью 2018 года — могут состояться, а могут и не состояться.

По его словам, в-третьих, «нужно будет найти геополитическое окошко, чтобы убедить Запад и Восток сесть за стол переговоров именно по этому вопросу, убедить Россию и США, что им выгодно в международном плане показать историю успеха в Молдавии. Это будет непросто. Но я надеюсь, что в 2019—2020 годах такое окошко у нас появится», — сказал президент.

«Поэтому оптимистичный сценарий — это 2019—2020 годы. Было бы идеально провести президентские выборы 2020 года в объединённом государстве. К этому мы должны стремиться. Чтобы и парламентские выборы 2022 года были на обоих берегах страны», — заключил И. Додон.

Да как-то не получается. По Конституции ПМР у нас следующие выборы президента должны пройти в 2021 году, а в Верховный Совет — как раз в 2020 году.

Ну что тут скажешь? Время покажет, поживём — увидим.

Давайте возьмём пример с китайцев, они давно отказались от практики больших скачков и перешли на тактику маленьких шагов. Так надёжнее.

Я не могу приписывать Игорю Додону тех качеств, от которых он сам открещивается. Он сам не знает, почему в молдавских, российских и западных СМИ его называют пророссийским политиком. Уже 1 декабря 2016 года, через две недели после своего избрания, но ещё не вступив официально в должность, он сказал:

«…я не пророссийский, не прозападный, а промолдавский политик, сторонник нашей государственности. Я считаю, что самое главное — соблюдать интересы собственной страны».

При этом он заявил, что на территории страны не должно быть «каких бы то ни было вооружённых сил других государств». Следует понимать, что это относится и к Оперативной группе российских войск, размещённой в Приднестровье.

Да, Додон присутствовал 9 мая 2017 года в Москве на Параде Победы и сидел на трибуне рядом с Владимиром Путиным, на многих это произвело впечатление. Я считаю, что это надо только приветствовать, это нормальное отношение к нашей общей истории, общей Победе, а не искать в этом «пророссийскость» Додона.

Да, Додон присутствовал и в дни работы Петербургского экономического форума, который состоялся 1—3 июня 2017 г. в Санкт-Петербурге, опять же на сцене рядом с Владимиром Путиным сидел, пусть даже и не было подписано никаких инвестиционных проектов для Молдовы.

Додон — просто прагматик, он готовится к будущим парламентским выборам, конечно, если они состоятся осенью 2018 года. Общеизвестно, что в Молдове пока ещё достаточно высокий удельный вес среди избирателей занимают граждане с пророссийской ориентацией, поэтому тот политик и та партия, которые займут эту нишу, будут иметь шанс на победу на выборах.

Вот Додон и говорит и делает то, что может понравиться таким избирателям. И неважно, наступят ли какие-либо последствия, последуют ли какие-либо изменения после его слов или действий в силу его мизерных компетенций и полномочий, главное, чтобы это услышали и увидели.

28 марта 2017 года И. Додон подписал указ о проведении 24 сентября 2017 года референдума по нескольким привлекательным для избирателей вопросам. Но при этом включил в список два вопроса, из-за которых референдум оказался обречён, а избиратели обмануты.

Через несколько дней после подписания указа о проведении референдума 24 сентября 2017 года, президент Молдовы И. Додон и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян подписали 3 апреля 2017 года Меморандум о сотрудничестве. И. Додон просил предоставить Молдове статус наблюдателя при ЕАЭС. Додон рассчитывал, что его инициативу рассмотрят на заседании в конце мая главы государств — членов ЕАЭС.

Но тут раздался окрик из Кишинёва:

«Без ратификации парламентом Молдовы подписанный 3 апреля президентом Игорем Додоном Меморандум о сотрудничестве Молдавии с Евразийской экономической комиссией, — просто бумага, не имеющая юридической ценности».

Об этом заявил на брифинге в Кишиневе премьер-министр Молдавии Павел Филип. Премьер напомнил, что Молдавия является парламентской республикой, и парламент определяет направления внешней и внутренней политики. Президент, конечно, может участвовать в международных переговорах и даже подписывать документы, но «ему следовало бы предупреждать партнеров, с которыми что-либо подписывает, что без ратификации парламентом документ не обладает юридической силой».

Это не помешало президенту Молдовы Додону 12 июля 2017 года сообщить представителям белорусской прессы, что Молдова может стать членом Евразийского экономического союза в ближайшее время. При этом И. Додон добавил, что решение за молдавским народом и оно будет принято на референдуме. Ведь закон жанра говорит о том, что избирателю надо сказать то, что он хочет услышать. А на самом деле, прав Филип.

Ну что сказать? Один референдум Додон уже пытался инициировать, а получился, если помягче выразиться, пшик.

Есть ли ещё какой пророссийский политик в Кишинёве? Наверное, есть. Тот же Игорь Тулянцев, Валерий Клименко и другие.

Вопрос в другом, каков потенциал, ресурс, возможность такого политика реально влиять на те или иные события, возможность повести за собой людей.

С этих позиций, мне кажется, что наиболее реальным политиком является председатель «Нашей партии», мэр города Бельцы Ренато Усатый.

В 2014 году Партия социалистов И. Додона и партия Усатого ещё были союзниками в парламентской избирательной кампании.

Но «приватизированными» Владимиром Плахотнюком правоохранительными органами и органами государственной власти Молдовы за три дня до выборов была начата и в течение трёх дней проведена кампания по отстранению партии Patria во главе с Усатым от парламентских выборов.

26 декабря 2014 года Генеральный инспекторат полиции потребовал у Центральной избирательной комиссии Молдовы снять с предвыборной гонки партию Усатого за финансовые нарушения.

27 ноября 2014 года Центральная избирательная комиссия проголосовала за снятие партии с выборов. ЦИК мотивировала свое решение, тем, что партия использовала в кампании деньги из-за рубежа для покупки топлива и телефонных разговоров.

Eurasianews.md Флаги России и Молдавии

В этот же день, 27 ноября 2017 г. Апелляционная палата Кишинева удовлетворила ходатайство ЦИК. Решение было вынесено на основании материалов, представленных в ЦИК Генеральным инспекторатом полиции. В них говорится, что Patria использовала для финансирования избирательной кампании средства, полученные из-за рубежа.

И уже 29 декабря 2014 г. Высшая судебная палата на закрытом заседании без участия сторон отклонила апелляцию партии Patria, которая обжаловала решение Апелляционной палаты Кишинева об аннулировании регистрации партии в качестве конкурента на выборах.

Это более чем убедительный пример того, что Плахотнюк боялся именно Усатого, а не Додона.

Особенно наглядно это проявилось уже в преддверии избирательной кампании по всенародным выборам президента Молдовы в 2016 году.

Для начала была смоделирована ситуация, которая привела к тому, что Додон и Усатый поссорились. К тому времени Усатый возглавлял все рейтинги популярности в социальных опросах, однако попытки Усатого объединить всю оппозицию ни к чему не привели: Игорь Додон уже заявил о том, что готов баллотироваться на пост главы государства.

Это могло привести к тому, что и Усатый мог реально выдвинуть свою кандидатуру на будущих президентских выборах, что отнюдь не входило в планы Плахотнюка.

Для этого у него в рукаве всегда есть козырная карта в виде Конституционного суда. Вот и на этот раз Конституционный суд во главе с Александром Тэнасе не подвёл.

В 2013 году Конституционный суд, возглавляемый тем же Тэнасе, показал удивительный пример судебной ламбады, признав Декларацию о независимости, в которой государственный язык назван румынским, имеющей более высокую юридическую силу, чем Конституция Республики Молдова, в которой государственный язык назван молдавским.

Тэнасе и на этот раз не подвёл.

Agora.md Флаги Румынии и Молдавии

4 марта 2016 г. Конституционный суд Молдовы постановил, что конституционные изменения от 2000 года, касающиеся процедуры избрания президента, были приняты с нарушением процедуры, следовательно, являются неконституционными.

Напомним, что этими изменениями был осуществлён переход от всенародного избрания президента страны к избранию президента в парламенте, а также повышен возрастной ценз для кандидатов в президенты с 35 до 40 лет.

Однако решение Конституционного суда оказалось каким-то странно половинчатым — решение о переходе к избранию президента парламентом признали неконституционным и вернулись к процедуре всенародного избрания. А вот часть решения от 2000 г., касающаяся изменения возрастного ценза, оставили в силе.

Как говорят в народе, и к бабке не надо ходить, чтобы понять, что такое решение Конституционного суда Молдовы открывало дорогу для участия в избирательной кампании только Додону и опускало шлагбаум перед Усатым, которому было только 37 лет.

Плахотнюк не забыл про услуги Тэнасе, отблагодарив его 19 декабря 2017 г. назначением на должность министра юстиции Республики Молдова.

Неужели так боялись Ренато Усатого? Как оказалось, было чего бояться.

На местных выборах в июне 2015 года возглавляемая Усатым «Наша партия» одержала победу, заняв первое место по числу выигранных городов. Кандидаты от партии Усатого победили в 12 городах. Сам Усатый с первого тура (72% голосов) был избран мэром второго по величине в стране города Бельцы. По состоянию на 2017 год представители «Нашей партии» контролировали все крупные города севера Молдовы, а также все города Гагаузской автономии на юге, включая столицу автономии, г. Комрат.

На мой взгляд, Усатый — это единственный в Молдове политик, который реально может противостоять планам прорумынских унионистов и который реально может поднять народ на протестные выступления.

Terra.md Молдовские националисты

Хочу напомнить, что город Бельцы, второй по величине город в Молдове, его ещё называют северной столицей Молдовы, является наиболее русскоязычным городом, а в соседних Бричанском, Дондюшанском и Единецком районах высок удельный вес украинского населения. Там проживают около 500 тысяч украинцев. В период забастовочного движения и сопротивления приходу к власти в Молдове прорумынских националистов Приднестровье получило наибольшую поддержку как раз от юга Молдавской ССР, где компактно проживают гагаузы и болгары, и от севера Молдавской ССР. Тогда рассматривалась даже идея возможного образования Северной республики.

Если бы этим планам суждено было бы сбыться, убеждён, что общими усилиями Приднестровская, Гагаузская и Северная республики не допустили бы такого развития событий в Молдове.