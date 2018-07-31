



Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

После того как 28 июня 1940 года Советский Союз вернул себе Бессарабскую губернию из 22-летнего чужого незаконного владения и пользования со стороны Румынии, 10 июля 1940 г. ЦК ВКП (б) и Совет Народных Комиссаров СССР приняли Постановление «Об образовании союзной МССР».

Следует сразу отметить, что ни ЦК ВКП (б), ни Совет Народных Комиссаров СССР не обладали компетенцией и полномочиями принимать решение об образовании какой-либо новой союзной республики.

Но уже 2 августа 1940 г. на VII сессии Верховного Совета СССР был принят Закон «Об образовании Союзной Молдавской Социалистической Республики».

Неизвестно, каким образом были изучены пожелания трудящихся, но в Законе было установлено:

«Идя навстречу пожеланиям трудящихся Бессарабии и трудящихся Молдавской Автономной Советской Социалистической Республики о воссоединении молдавского населения Бессарабии с молдавским населением Молдавской АССР и руководствуясь советским принципом свободного развития национальностей, Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик постановляет:

Образовать Союзную Молдавскую Советскую Социалистическую Республику. Включить в состав Союзной Молдавской Советской Социалистической Республики город Тирасполь и Григориопольский, Дубоссарский, Каменский, Рыбницкий, Слободзейский и Тираспольский районы Молдавской Автономной Советской Социалистической Республики, город Кишинев и Бельцкий, Бендерский, Кишиневский, Кагульский, Оргеевский и Сорокский уезды Бессарабии…»

Жители Бессарабии встречают советские войска. 1940

Однако, соединение Приднестровья и Бессарабии было проведено с нарушениями и в противоречии с действовавшим законодательством СССР, УССР и МАССР и чем-то напоминает последовавшую затем такую же неправовую передачу Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР в 1954 г.

Были допущены серьезные нарушения Конституции СССР от 5 декабря 1936 г.

Во-первых, к ведению Союза ССР относилось принятие в состав СССР новых республик, а не образование их.

Во-вторых, территория союзной республики, в данном случае — Украинской ССР, в соответствие с Конституциями СССР и УССР, не могла быть изменяема без её согласия.

В-третьих, территория районов МАССР была передана вновь образованной республике без согласия на то Украины, её верховных органов власти, т. е. были изменены границы УССР и МАССР, что являлось исключительным предметом ведения Верховного Совета УССР, а также без согласия МАССР была изменена территория МАССР (Конституция МАССР от 6 января 1938 г. статья 15).

В-четвёртых, не было никакого массового пожелания трудящихся Бессарабии и трудящихся МАССР о воссоединении молдавского населения, выраженного путем соответствующего референдума, а высшие органы государственной власти, как СССР, так и УССР, и МАССР, не разработали и не приняли всех необходимых в таких случаях правовых актов, которые обязательно должны были базироваться на свободном волеизъявлении народов Украины, МАССР и Бессарабии.

Железнодорожный мост через Днестр в Бендерах

Таким образом, Автономная Молдавская Республика в составе Украины была ликвидирована, а Приднестровье, лишившееся государственности, волевым актом было противоправно объединено с Бессарабией в одну республику.

В данном случае, когда мы говорим о незаконности образования Молдавской ССР, приведён подробный юридический анализ допущенных нарушений норм действовавшего в то время права при принятии решения об образовании Молдавской ССР.

Нет никаких сомнений, что это было чисто политическое решение, целью которого было включение освобождённой Бессарабии в виде нового государственного образования в состав Союза ССР.

И, по большому счёту, пока Союз ССР представлял собой монолитное государство с действенными центральными органами государственной власти, ни в бывшей Бессарабии, ни в Приднестровье никто не поднимал вопрос о противоправном образовании в 1940 году Молдавской ССР.

Но, когда в 1989—1990 годах в тогда ещё Молдавской ССР пришли к власти националистические прорумынские силы, которые ставили своей целью выход Молдавской ССР из состава Союза ССР и объединение с Румынией, ситуация изменилась.

Естественно, что народ Приднестровья и русскоязычное население Молдовы пытались всеми доступными и предусмотренными действующим законодательством мерами противостоять массовому нарушению своих гражданских и политических прав и свобод, но власти Молдовы отказали в таких правах этой большой группе населения Молдовы.

В ответ 21 августа 1989 года в Приднестровье началась первая и беспрецедентная по своему размаху и масштабам для Советского Союза политическая забастовка.

Забастовки в Тирасполе. 1989

Забастовку начали более 30 предприятий, организаций и учреждений города Тирасполя, работу прекратили более 37 тысяч человек. Бастующие требовали одного — безусловного исполнения Конституции СССР и законодательства СССР в целом, и в частности, организации референдума по жизненно важному вопросу о языках.

В ноябре 1989 г., когда уже никаких сомнений в устремлениях руководства Молдовы на построение мононационального государства и возможное в будущем объединение с Румынией не было, исполком и городской Совет народных депутатов г. Рыбницы — в целях защиты прав всех жителей города принимает решение о проведении местного референдума. Вопрос, выносимый на референдуме, был сформулирован следующим образом: «О целесообразности образования Приднестровской Автономной Советской Социалистической Республики в составе Молдавской ССР на основе равноправного функционирования всех языков».

И уже 3 декабря 1989 г. в г. Рыбница состоялся первый в СССР референдум. Затем референдумы с такое же повесткой прошли во всех городах и районах Приднестровья.

Здесь надо обратить внимание, что на тот момент речь шла не об образовании суверенного независимого государства, а всего лишь об автономии в составе Молдавской ССР при условии равноправного функционирования языков. Это позволило бы сохранить территориальную целостность и единство Молдавской ССР.

Но премьер-министр Молдовы Мирча Друк на вопрос о том, как правительство собирается преодолевать конфликтную ситуацию в связи с реакцией русскоязычного населения на деятельность парламента, ответил: «Они мне напоминают ОАС-овцев в Алжире или белое меньшинство в Южной Африке. Эти люди должны сами понять, что происходит, и считать за честь здесь жить и работать… Мой им совет: не играть с огнем. Мы не хотим ливанизации Молдовы и бейрутизации Кишинева. Молдаване готовы идти до последнего, но не отступить…»

Это высказывание председателя правительства Молдовы как нельзя лучше отражает ситуацию с правами русскоязычного населения и возможные варианты разрешения конфликтной ситуации.

Плакаты националистов

Через 50 лет в Молдове вспомнили о событиях 2 августа 1940 года.

23 июня 1990 года Верховный Совет ССР Молдова (так стали именовать бывшую Молдавскую ССР) принял Декларацию о суверенитете ССР Молдова и утвердил Заключение комиссии по политико-юридической оценке Советско-Германского договора о ненападении от 23 августа 1939 года и Дополнительного секретного протокола, а также их последствий для Бессарабии и Северной Буковины.

В вышеуказанном «Заключении» принятый 2 августа 1940 года Закон СССР «Об образовании Молдавской Советской Социалистической Республики» путём присоединения Приднестровья к Бессарабии был признан незаконным.

В отличие от приведенного нами анализа правовых нарушений при образовании Молдавской ССР, Верховный Совет ССР Молдова принял исключительно политическое решение, конечной целью которого был выход из состава Союза ССР и присоединение к Румынии.

Но, тем не менее, несмотря на разные основания и подходы, в том, что Молдавская ССР была образована 2 августа 1940 года незаконно, мы с Молдовой солидарны.

Выводы из Постановления Верховного Совета ССР Молдова «О заключении Комиссии Верховного Совета ССР Молдова по политико-юридической оценке Советско-Германского договора о ненападении и Дополнительного секретного протокола от 23 августа 1939 года, а также их последствий для Бессарабии и Северной Буковины», затем легли в основу Декларации о независимости Республики Молдова, принятой 27 августа 1991 года Верховным Советом ССР Молдова XII созыва.

Таким образом, 27 августа 1991 года ССР Молдова (бывшая Молдавская ССР) де-юре перестала быть составной частью Союза ССР, ради чего Молдавская ССР, собственно говоря, и создавалась.

Ради бога, насильно мил не будешь. Решили выйти из состава Союза ССР — ваше право.

Но, в таком случае, как говорят в народе, положите Приднестровье обратно на место, где оно было.

Молдавская Автономная Советская Социалистическая Республика на карте. 1930

Территория Приднестровья никогда, ни исторически, ни в результате заключённых когда-либо и каких-либо международных договоров не входила ни в состав Молдавского княжества, в бытность его существования, ни тем более в состав Румынского государства после его образования в 1859 году.

Территория Приднестровья входила в состав Российской империи, а после образования Союза ССР — в состав Союза ССР.

В материалах Международного круглого стола, который состоялся 21 ноября 2017 года в Федеральной палате адвокатов Российской Федерации и участниками которого были около тридцати докторов наук, профессоров в области права, истории, политологии, экономики, наши выводы нашли полное подтверждение.

Территория Приднестровья на протяжении пятидесяти лет совместно с территорией бывшей Бессарабии составляли территорию искусственно и противоправно созданной Молдавской ССР в составе бывшего Союза ССР.

С распадом Союза ССР исторические и правовые основания претендовать на территорию Приднестровья, граждане которого проголосовали на референдуме 17 марта 1991 года за сохранение Союза ССР, сохранились только у одного субъекта международного права — Российской Федерации, которая есть правопреемник и правопродолжатель Российского государства, Российской республики, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) и Союза Советских Социалистических Республик (СССР).

Следовательно, никаких исторических и правовых оснований претендовать на территорию Приднестровья у Республики Молдовы НЕТ.

Решение Верховного Совета ССР Молдова о признании незаконным факта образования 2 августа 1940 года Молдавской ССР может трактоваться как форма отказа ССР Молдова от территории ПМР, поскольку Приднестровье фактически получило право самоопределения, что явилось необходимой историко-правовой предпосылкой к использованию народом Приднестровья в полном соответствии с международным правом своего права на самоопределение.

Принятие Декларации о суверенитете Советской Социалистической Республики Молдова от 23 июня 1990 г. и Заключения Комиссии Верховного Совета ССР Молдова от 23 июня 1990 г. привели к формированию достаточных объективных правовых оснований для провозглашения ПМР.

Народ Приднестровья воспользовался своим правом на самоопределение и по результатам проведенных референдумов провозгласил 2 сентября 1990 года Приднестровскую Молдавскую Республику.

Образование ПМССР. 1990

Ещё раньше, 19 августа 1990 года о своей государственности заявили гагаузы, провозгласив свою Гагаузскую Республику.

Признав образование 2 августа 1940 года Молдавской ССР путём присоединения Приднестровья к Бессарабии незаконным, Верховный Совет ССР Молдовы принял акт самоликвидации Молдавской ССР в границах до 23 июня 1990 г. и признал её законной в границах до 2 августа 1940 г., т. е. в пределах Бессарабии.

А это означает не что иное, как прекращение существования ССР Молдова как геополитической реальности и образование на её территории двух правопреемников: собственно Республики Молдова и Приднестровья, взаимоотношения между которыми с 23 июня 1990 года прерываются, и суверенитет Молдовы на территории Приднестровья не распространяется.

Отмена Закона об образовании Молдавской ССР от 2 августа 1940 г освобождала народ Приднестровья от обязательств по отношению к Бессарабии и возвращала статус-кво по состоянию на момент 1 августа 1940 г., т. е. на момент существования первой государственности, т. е. Молдавской АССР.

Но, опять же, стремясь сохранить единство и целостность бывшей Молдавской ССР, Верховные Советы Гагаузской Республики и Приднестровской Молдавской Республики предложили властям Молдовы федеративное устройство бывшей Молдавской ССР.

Ответом стали угрозы и репрессии.

В Дубоссарах происходят первые столкновения мирных жителей с молдавской полицией. 1990

Результатом принятых 23 июня 1990 года и 27 августа 1991 года решений Верховным Советом ССР Молдова стало появление фактически двух правопреемников бывшей Молдавской ССР в лице бывшей Бессарабии и Приднестровья.

Однако, тем не менее власти ССР Молдова продолжали считать, что суверенитет бывшей Молдавской ССР распространяется и на территорию Приднестровья, что в конечном итоге вылилось в широкомасштабную военную агрессию Республики Молдова против Приднестровья.

После отражения агрессии, ввода миротворческого контингента Российской Федерации и установления мира на земле Приднестровья 6 января 1993 года Верховный Совет ПМР принял Постановление № 276 «Об образовании Молдавской Конфедерации», регламентирующее основные принципы и механизмы возможного построения общего государства с Молдовой. В развитие этой идеи весной 2003 года была создана Совместная молдо-приднестровская конституционная комиссия, призванная разработать проект будущего федеративного государства в составе Молдовы и Приднестровья.

Более того, в ноябре 2003 года Приднестровье согласилось подписать известный Меморандум Козака, предусматривающий наделение Приднестровья статусом субъекта будущей асимметричной Молдавской Федерации. Но в последний момент благодаря каким-то бесам президент Молдовы В. Н. Воронин отказался от своей подписи, что спасло Приднестровье от включения в состав Молдовы.

Игорь Смирнов и Владимир Воронин. 2003

А после того как 22.07.2005 года Парламент Республики Молдова принял Закон Республики Молдова № 173 от «Об основных положениях особого правового статуса населенных пунктов левобережья Днестра (Приднестровья)», которым установлено, что переговорный процесс с Приднестровьем проводится только для достижения целей демократизации и демилитаризации Приднестровья, а после реализации условий демилитаризации полного, скорого и транспарентного вывода войск Российской Федерации и вооружений с территории Республики Молдова, и после формирования в Приднестровье демократически избранной системы власти, переговорный процесс развёртывается для совместной разработки и принятия органического Закона Республики Молдова об особом правовом статусе Приднестровья, у Приднестровья не осталось никаких иллюзий по поводу готовности Молдовы к строительству общего государства.

5 мая 2006 года Верховный Совет Приднестровья вынужденно принял решение о денонсировании принятого в 1993 году постановления о создании совместного с Молдовой конфедеративного государства, признал утратившим силу Постановление «О некоторых принципах механизма разработки и утверждения проекта Конституции Федеративного государства, образуемого Приднестровской Молдавской Республикой и Республикой Молдова на договорной основе».

А 17 сентября 2006 года в Приднестровской Молдавской Республике прошёл референдум о независимости с последующим её вхождением в состав Российской Федерации, что стало логическим и правомерным финалом противоправного принятия 2 августа 1940 года Закона об образовании Молдавской ССР и последовавшего признания Верховным Советом ССР Молдова 23 июня 1990 года данного действия незаконным.