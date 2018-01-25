Да, мне тоже приходилось слышать такие предложения или мнения, причём, как ни странно, здесь, в России.

Монета ПМР

Скажу сразу, эти мнения или предложения безграмотны, провокационны, зловредны, даже деструктивны.

И такое моё мнение основано не только на том, что я молдаванин и что я, как и многие другие молдаване Приднестровья, принимал участие в создании, становлении и защите нашего государства.

Провокационные предложения, близкие по смыслу к озвученному, высказываются применительно и к России.

Для начала я предложу сторонникам такой идеи поменять своё отчество. Станут ли они от этого счастливее, богаче, умнее? Сомнительно.

Потом поменять названия всех стран, в названии которых присутствует название того или иного этноса.

Сторонники такой идеи, по всей видимости, плохо знают историю многонациональных государств, как тяжело, сложно они создаются, и как легко они могут распасться, если, пользуясь опытом слона в посудной лавке, попытаться не то что рвать, а даже дёргать эти тонкие струны межнациональных отношений.

Мало примера СССР в целом или бывших прибалтийских республик, бывшей Казахской ССР, бывшей Киргизской ССР, бывшей Молдавской ССР, бывшей Грузинской ССР, бывших Армянской и Азербайджанской ССР, на территории которых имели место кровопролитные конфликты, наконец, бывшей РСФСР?

Уже не существует в прежнем виде Азербайджана, Грузии, Молдавии, Украины. Можно вспомнить и Югославию. Ничему не учит то, что происходит сегодня на Украине?

А теперь конкретнее о Приднестровье.

Когда в бытность существования ещё СССР, КПСС и КГБ в Молдавской ССР к власти пришли прорумынские националисты, первое, с чего они начали, — это с румынизации.

Румынизации нас, молдаван.

Для начала они отняли у нас кириллическую письменность и перевели наш язык на латиницу. Ведь русский, украинский, болгарский языки для проживающих в Молдавской ССР остались на кириллице, то есть их языки не пострадали.

Затем они вообще отняли у нас язык, назвав его в Декларации о независимости румынским.

Aurelian Sandulescu Молдавский и румынский флаги

Затем они отняли у молдаван землю, записав в Заключение Верховного Совета ССР Молдова от 23 июня 1990 года, что «Бессарабия и Северная Буковина всегда были составными частями государства Молдова, созданного в XIV веке на территории предков румын — гето-даков».

Затем они дали нам румынский флаг, румынский герб и румынский гимн «Пробудись, румын!».

Затем отняли историю, введя в школах изучение предмета «История румын».

Они исключили нас из оборота, заявив, что молдавской культуры нет, молдаван вообще нет.

Если со всем этим в конечном итоге согласились молдаване нынешней Республики Молдова — это их проблема, но с этим не согласились такие, как я, молдаване Приднестровья.

На начало событий молдаван в Приднестровье было около 40%, русских и украинцев — почти по 30%.

Это мы, вместе с русскими, украинскими, болгарскими, еврейскими и многими другими братьями и сёстрами участвовали в референдумах, забастовках, создали свою Республику.

За это в Кишинёве нас назвали «манкуртами» и предателями, начали преследовать, арестовывать, убивать. Кстати, среди первых трёх погибших 2 ноября 1990 г. в Дубоссарах были двое молдаван — В. Мицул и О. Гелетюк.

И когда 2 сентября 1990 года на II чрезвычайном Съезде депутатов всех уровней в Приднестровье была провозглашена наша государственность, наши славянские братья, которых в совокупности было больше среди делегатов, как, собственно говоря, и среди всего населения Приднестровья, решили — раз в Кишинёве отказываются от своего языка, своей культуры, своей истории, своего этноса, от своей государственности, то мы, все вместе, сохраним это здесь, в Приднестровье и назовём свою Родину Приднестровской Молдавской Республикой.

President.gospmr.org Флаг ПМР

Для сведения, в Приднестровье русскоязычное население в основном сконцентрировано в крупных промышленных центрах — Тирасполе, Рыбнице, Днестровске, в несколько меньшей мере — в Дубоссарах, Бендерах. Молдавское население проживает в основном в сельских районах, особенно, в Григориопольском и самом крупном районе в бывшей Молдавской ССР, моём родном, Слободзейском.

Разве можно было построить государство в нескольких отдельных городах без поддержки всей территории Приднестровья, районов, сельского населения, в том числе молдаван?!

Вот этого не могли понять в Кишинёве 27 лет назад, как не могут понять и сегодня авторы этой абсурдной идеи.

В Кишинёве не могли понять, как это первый секретарь Каменского райкома партии Маракуца Г. С. и секретарь Слободзейского райкома партии Караман А. А., оба молдаване, могли стоять у истоков образования государственности в Приднестровье, стать примером и повести за собой молдаван своих районов и не только своих районов.

А когда была образована Приднестровская Молдавская Республика, Маракуца Г.С. стал председателем Верховного Совета ПМР и занимал эту должность более двадцати лет. Караман А. А. стал его заместителем, председателем палаты национальностей, а когда в 1991 году был избран вице-президентом ПМР, вместо него председателем палаты национальностей был избран тоже молдаванин Карамануца В. И.

А командующим Республиканской гвардией, которая отражала агрессию Молдовы, был вообще румын по национальности, легендарный Кицак Ш. Ф.

Эти примеры не оставляли камня на камне от теории, придуманной в Кишинёве, что государство в Приднестровье построили «пришлые», «оккупанты», «красные директора», а молдаване там в качестве людей второго сорта.

Не случайно в своём обращении к народу 28 марта 1992 года президент Молдовы М. Снегур назвал поимённо именно Маракуцу Г. С., Карамана А. А. и Кицака Ш. Ф. как предателей молдавского народа, а диверсионным группам ставилась задача нашей ликвидации. Так, нашему МГБ удалось выявить, по крайней мере, четыре попытки покушения на меня.

Andrew Butko Александр Караман

Так что молдаване Приднестровья внесли свою лепту в том, чтобы сохранить то, что называют форпостом на Балканах, границами русского мира, а по стойкости и духу являются более русскими, чем многие русские из Москвы.

Это из истории. А теперь из практики.

Название нашего государства — Приднестровская Молдавская Республика утверждено и узаконено в первой статье Конституции ПМР. Для того чтобы изменить нормы и положения этой статьи, необходимо проведение референдума. Теперь представьте, что вдруг до этого дошло, и представьте, какая трещина, вернее, какой разлом произойдёт между молдаванами Приднестровья и остальными соотечественниками?!

Это раскол Республики, её конец. Представляете, как в Кишинёве, Бухаресте, Брюсселе, Вашингтоне радостно будут хлопать в ладоши: «Ну что, глупые приднестровские молдаване, получили от своих русских?»

А может, именно эту цель и преследуют авторы и сторонники этой идеи? Ну, что я могу сказать? Если уж вас так беспокоит Гондурас, то рекомендую прочитать Конституцию ПМР, хотя бы до 55-й статьи, в которой установлено:

«Приднестровская Молдавская Республика (Приднестровье) является президентской республикой. Наименования «Приднестровская Молдавская Республика» и «Приднестровье» равнозначны».

И ещё.

В Российской Федерации в названии 20 республик, 1 автономной области и 4 автономных округах присутствует название того или иного этноса. Но, насколько я знаю, только в четырёх субъектах Российской Федерации национальный состав соответствует названию субъекта.

Мой совет тем авторам и сторонникам этой идеи, которые проживают на территории России, — попробуйте сначала реализовать свою идею в Российской Федерации, а мы посмотрим, что из этого у вас получится.

У нас, в Приднестровье, Верховный Совет принял постановление, в соответствии с которым наше законодательство гармонизируется с законодательством Российской Федерации. И, как только у авторов и сторонников этой идеи получится реализовать её в России, мы попробуем у себя в Приднестровье.

А теперь, как вы говорите, о приднестровском проекте и о возможных ошибках. Я не согласен с такой формулировкой. Проект — это чья-то идея, индивидуальная или коллективная.

А Приднестровская Молдавская Республика — это порыв души всего народа Приднестровья, как и народа Крыма в 2014 году, а народ никогда не ошибается. Создание и становление нашей республики имели место не благодаря, а вопреки всем процессам, которые происходили тогда в разваливающемся Союзе ССР или потом, уже на постсоветском пространстве.

Но мы были первыми, у нас не было опыта, мы строили государство с нуля, мы шли методом проб и ошибок. Да, были тактические ошибки и просчёты, но не было стратегических.

А что касается признания, я уже говорил, что наши проблемы оттого, что уже одним нашим существованием мы не вписываемся в планы США и их вассалов по окончательному искоренению православия, интернационализма, патриотизма, как бы пафосно это ни звучало, на всём постсоветском пространстве. Мы действительно отстояли русские рубежи, ведь Тирасполь заложил более 220 лет назад А. В. Суворов. Мы маленькая страна, но все эти годы действовали, как учил Суворов, — не числом, а уменьем.

На мой взгляд, есть два варианта — Молдова уйдёт или не уйдёт на Запад. Остальное — производное от первых двух.

Ставки велики. В условиях эскалации противостояния США и России, нагнетания военной истерии, развёртывания новых баз США и НАТО, развёртывания систем ПРО США в Польше и Румынии, судьба территории Молдовы приобретает огромное значение. О народе практически не говорят, его в Молдове ни разу не спросили и не спросят.

Подтверждением сказанного является то, что, по информации РИА «Новости» от 19.08.2017 г. , Госдеп США одобрил возможную поставку Румынии ракетно-артиллерийских систем и соответствующего оборудования на сумму 1,25 миллиарда долларов.

Речь идет о мобильной ракетно-артиллерийской системе HIMARS. Она является облегченной версией реактивной системы залпового огня на колесном шасси. Всего румынские власти запросили 54 установки HIMARS, оборудование и ракеты к ним.

В Пентагоне выразили уверенность в том, что «предлагаемая сделка не изменит базовый военный баланс в регионе». Системы HIMARS «будут поддерживать потребности Румынии для самообороны и поддержки целей обороны НАТО», — отметили в министерстве обороны США.

Дальность поражения ракет системы HIMARS достигает до 100 км.

При помощи таких систем Румыния сможет «самообороняться» от граничащих с ней Сербии, двух членов НАТО (Венгрия и Болгария), Украины и Молдовы.

Кто-то в здравом уме предполагает такой вариант развития событий, что какое-либо из этих пяти государств совершит агрессию против Румынии?

А вот то, что эти системы потом могут оказаться на территории Молдовы, вполне вероятный вариант.

Потому что не меньшее значение имеет и территория Приднестровья, на которой размещены огромные запасы российского военного имущества и Оперативная группа войск Российской Федерации, контингент миротворческих сил Российской Федерации и проживают 500 000 граждан, из которых 213 000 являются гражданами Российской Федерации. И приднестровцы неоднократно (в т.ч. в сентябре 2006 года) высказались за независимость Приднестровья и единство с Россией.

Я не могу не согласиться с президентом Молдовы И. Додоном в том, что 2018 год станет для Молдовы, а значит, и для Приднестровья, решающим. Вот что он говорил в начале июня 2017 года:

«…Я считаю, что моя победа на президентских выборах — это промежуточный этап. Для нас задача политическая — добиться победы на парламентских выборах, чтобы получить инструментарий по внедрению стратегических наших задач. Досрочные выборы при самом благоприятном сценарии могут быть в начале следующего года. Если не получится распустить парламент, чтобы были досрочные выборы весной 2018-го, то очередные пройдут уже во второй половине 2018 года. То есть 2018 год в любом случае будет решающим для Молдовы».

Теперь-то уже точно известно, что референдум провести не удалось, распустить парламент и провести досрочные выборы не удалось, от анонсированных протестных выступлений И. Додон сам отказался, нужные В. Плахотнюку назначения в правительстве произошли, нужные В. Плахотнюку законы приняты, подписаны и вступили в силу.

Сам И. Додон уже трижды отстранялся от исполнения обязанностей президента, причём за одну январскую неделю дважды.

Presedinte.md Игорь Додон

И вновь И. Додон призвал своих сторонников «избегать эмоций» и дождаться парламентских выборов.

Хочу напомнить, что когда 8 сентября 2017 г. И. Додон, говорил о протестах, «о революции», он полностью отказался от протестной повестки.

«Я не хочу дестабилизации. Я хочу, чтобы мирным демократическим путем, выборами, пусть народ принимает решения», — отметил И. Додон.

Но при этом сообщил, что обещанный им вывод людей на площадь произойдет, «если у меня других вариантов не будет». В этом случае он высказал уверенность, что «народ выйдет, и президент будет рядом с народом».

Следует понимать, что варианты у И. Додона ещё есть, ведь его только три раза отстранили от исполнения обязанностей.

Но народ может не выйти, как в случае с пастухом, который своих сородичей неоднократно обманывал.

При первом варианте, а он уже развивается, Молдова уходит на Запад.

Действиями В. Плахотнюка «пророссийский» И. Додон нейтрализован, он не представляет никакой опасности для правящей власти.

Напомню, что Конституционный суд Молдовы 11 декабря 2017 года дал положительное заключение на обращение, которое предусматривает изменение и дополнение Конституции, поступившее от группы из 36 депутатов Демократической партии (ДПМ) и Европейской народной партии (ЕНПМ).

Судьи одобрили изменение в части внесения поправок о стратегическом векторе развития страны. Теперь интеграция с Европейским союзом будет названа единственным путем развития государства.

Законодательная инициатива, предложенная прозападными партиями, теперь может быть принята парламентом через шесть месяцев с момента подачи проекта на рассмотрение. Тогда любые иные заявления, действия, в том числе президента И. Додона, направленные на ассоциацию с Евразийским экономическим союзом, сотрудничество в рамках СНГ, будут восприниматься как антиконституционные со всеми вытекающими последствиями.

Каков возможный механизм ухода Молдовы на Запад?

Как известно, существует такой проект «Восточное партнёрство» (программа интеграции в Европейский союз шести постсоветских стран — Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии, Украины) — это польская инициатива, которая, несомненно, имеет антироссийский характер. Его очевидная цель — подрыв геополитического влияния России в Восточной Европе и укрепление здесь позиций ЕС, а в перспективе — намерение Евросоюза с помощью «Восточного партнёрства» окончательно дезинтегрировать постсоветское пространство и вывести страны СНГ из-под влияния России.

Но, поскольку сегодня в самом Евросоюзе наблюдаются разброд и шатания, то и реализация проекта «Восточное партнёрство» находится под угрозой, что наглядно показал последний саммит «Восточного партнерства», который прошел 24 ноября 2017 года в Брюсселе.

Даже если будет признано, что Молдова как страна-кандидат для вступления в Европейский союз соответствует Копенгагенским критериям, ей предстоит вначале достаточно длительный переговорный этап и затем — не менее короткий ратификационный этап.

Ещё более сложен механизм вступления в НАТО, о котором также мечтают евроинтеграторы из Кишинёва.

После того как проект евроинтеграции Украины дал трещину, фактически привёл к широкомасштабной гражданской войне в центре Европы, молдавские евроинтеграторы и их патроны могут пойти, как говорил в своё время молодой В. Ульянов, другим путём. И этот путь может быть весьма неожиданным.

О том, что 2018 год будет для Молдовы решающим, говорит не только И. Додон. Об этом говорят многие в Кишинёве, но ещё больше в Бухаресте.

Для того чтобы понять, с чем это связано, необходимо совершить небольшой исторический экскурс.

После Октябрьской революции 1917 г. Бессарабия как составная часть бывшей Российской империи выбрала собственный парламент, Сфатул Цэрий (в дословном переводе — Государственная Дума), который уже 2 (15 декабря) 1917 г. объявил Бессарабию Молдавской демократической республикой, а 21 декабря 1917 г. сформировал её правительство.

Но ещё 7 декабря 1917 года в Бессарабию вошли румынские войска.

Румынские солдаты в оккупированной Бессарабии

Тем временем, Центральная рада Украинской Народной Республики 12 (25) января 1918 года своим IV Универсалом провозгласила полную независимость Украинской Народной Республики от России.

Таким образом, Бессарабия оказалась отрезанной от Советской России провозгласившей свою независимость Украинской Народной Республикой.

Воспользовавшись такой оказией, на заседании в ночь с 23 на 24 января (6 февраля) 1918 года, в условиях дислокации на территории республики румынских войск, Сфатул Цэрий провозгласил независимость от России. А 27 марта (9 апреля) 1918 года Сфатул Цэрий проголосовал за объединение с Румынией, превратив на целых 22 года Бессарабию в придаток Румынии, а молдаван — в людей второго сорта.

В Акте объединения говорилось, что «Бессарабия …, более сотни лет назад оторванная Россией от тела древней Молдовы … объединяется с матерью-Румынией».

Осенью того же 1918 года Сфатул Цэрий был распущен, а следом за ним указом короля Румынии была ликвидирована и сама республика.

Тем более непонятна инициатива И. Додона, который провёл 2 декабря 2017 года торжественное собрание в честь 100-летия провозглашения Молдавской демократической республики.

«Сегодня мы отмечаем символичное Столетие, напоминающее нам о том, что молдаване всегда стремились вернуть свою независимость, восстановить государственность и быть хозяевами на собственной территории», — так расценил И. Додон это событие и обратился к парламенту и правительству с призывом внести дату 2 декабря в список официальных праздников страны.

Это каким же образом молдаване в 1918 году вернули свою независимость, восстановили государственность и стали хозяевами на собственной территории?

Что праздновать? То, что через три месяца отдали всё это Румынии?!

Если бы в 1924 году не была образована Молдавская Автономная Советская Социалистическая Республика и если бы не все последующие действия органов власти СССР, пусть даже в ущерб Приднестровью, о таком государстве, как Республика Молдова, мир сегодня вообще бы не знал.

Эта инициатива И. Додона, может быть, иметь и другой смысл — легитимации post factum Сфатул Цэрий, парламента Молдавской демократической республики и его последующих действий, который уже 27 марта (9 апреля) 1918 года проголосовал за объединение с Румынией.

Унионисты Молдовы и Румынии готовятся масштабно отметить этот юбилей.

Молдову готовились сдать в очередной раз Румынии (первый раз это было в 1859 году, второй — в 1918 г.) ещё в начале 90-х годов.

В постановлении Верховного Совета ССР Молдова № 149 от 23.06.1990 г. «О заключении комиссии Верховного Совета ССР Молдова по политико-юридической оценке Советско-Германского договора о ненападении и Дополнительного секретного протокола от 23 августа 1939 года, а также их последствий для Бессарабии и Северной Буковины» и в Декларации о независимости Республики Молдова, утвержденной Законом № 691-XII от 27 августа 1991 года, встречаем такие же слова, как в Акте объединения Бессарабии и Румынии от 28 марта 1918 г., в котором говорилось, что «Бессарабия … более сотни лет назад оторванная Россией от тела древней Молдовы … объединяется с матерью-Румынией».

Andrei Nacu «Великая Румыния» после 1918

Однако, для того чтобы понять, что представляет собой Декларация о независимости Республики Молдова, достаточно прочитать, что пишут об этом в самой Молдове (Цит. по: Негарэ Г. Фальшивый и безграмотный акт. Лозунги были украдены, устремления осквернены, законы растоптаны…):

«Внимательно изучив, sine ira et studio, Декларацию о якобы независимости, любой гражданин в трезвом уме и здравом рассудке без труда отметит, что это безграмотный, тенденциозный, насыщенный ложью текст. Этот текст — позор не только для голосовавших его, но и для тех, кто их избрал, для всей страны…

Насыщенный фальшью, тенденциозный, поразительно безграмотный текст Декларации о независимости Республики Молдова написан Аурелом Предой (в 1991 г. румынский агент в штатском под прикрытием посланника, ныне генерал в отставке). Этот безграмотный агент, судя по тексту написанной им декларации, в разумении В. Недельчука — ужасно умный румын. До того умный, что В. Недельчук, по просьбе М. Снегура, лично выехал в Бухарест и пригласил А. Преду срочно прибыть в Кишинев, чтобы написать текст…

Мало кто знает, что Декларация о независимости была разработана посланником Аурелом Преда из бухарестского министерства иностранных дел по просьбе Мирчи Снегура…»

Из сказанного можно сделать вывод, что в 1991 г. бригадиром могильщиков молдавской государственности выступал председатель Верховного Совета Молдавской ССР, затем — первый президент Республики Молдова М. Снегур.

Ещё одно подтверждение этому находим у Д. Фурмана (цитата по «Молдавские молдаване и молдавские румыны (Влияние особенностей национального сознания молдаван на политическое развитие Республики Молдова)»):

«Руководство страны форсировало процесс объединения с Румынией. В августе 1991 г. председатель парламента, бывший секретарь ЦК Коммунистической партии Молдавии М. Снегур заявил в интервью французскому журналу Le Figaro: «Независимость — это, конечно, временный период. На первых порах будут существовать два румынских государства, но это будет длиться недолго. Я повторяю ещё раз, что независимость является этапом, а не целью».

Для объединения были решены все процедурные вопросы:

— молдавский язык перевели на латинскую графику, а в Декларации о независимости его назвали румынским;

— в качестве государственных символов приняли румынский триколор и герб королевской Румынии;

— государственным гимном Молдовы был утверждён государственный гимн Румынии «Пробудись, румын!»;

— в школах Молдовы был введён обязательный предмет «История румын».

Планам слияния с Румынией не дали осуществиться приднестровцы, которые до настоящего времени «заякорили» Республику Молдова. Объединение могло случиться давно, но подвела жадность унионистов, они хотели попутно прихватить то, что никогда им не принадлежало, — мощное промышленное и аграрное развитое Приднестровье.

А ведь и Ю. Рошка, и П. Богату, не самые глупые представители прорумынского «Народного фронта Молдовы», ещё в середине 90-х предупреждали:

«Приднестровье никогда не было нашим и не будет нашим. Давайте оставим их, пусть они делают, что хотят. А мы должны решать вопросы объединения».

Не послушали их тогда, приходится начинать по-новому.

Несмотря на формулировки, содержащиеся в принятых законах, в том числе о языках, и в Конституции Молдовы, унионисты осознанно пошли на подлог норм Конституции и упомянутых законов, и в Декларацию о независимости была включена фраза «…в законах и постановлениях парламента Республики Молдова о провозглашении румынского языка государственным и о возврате ему латинского алфавита от 31 августа 1989 года».

Но затем этот подлог был узаконен задним числом постановлением Конституционного суда Республики Молдова от 27.12.2013 года.

17 сентября 2013 года депутаты парламента Молдовы М. Гимпу, В. Мунтяну, К. Фусу, Б. Виеру и Г. Брега представили обращение о толковании положений ст. 1 ч.(1) в соотношении с положениями ст. 13 ч.(1) и преамбулой Конституции Республики Молдова, выступая за:

— признание Декларации о независимости Республики Молдова как имеющей силу акта вышестоящего по отношению к Конституции Республики Молдова;

— устранение противоречия между положениями Декларации о независимости Республики Молдова и ст. 13 ч.(1) Конституции Республики Молдова и приведение названия официального языка Республики Молдова в соответствие с юридическим актом, признанным Конституционным судом Республики Молдова вышестоящим актом.

15 октября 2013 года депутат А. Гуцу внесла дополнение к обращению, высказавшись за придание Декларации о независимости Республики Молдова, принятой 27 августа 1991 года, статуса конституционной нормы, подтвердив, таким образом, что официальным языком Республики Молдова является румынский, а не «молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики», как указано в ст. 13 Конституции Республики Молдова.

Председателем Конституционного суда в то время был А.Тэнасе.

Мотивировочная часть постановления суда представляет собой ярчайший образец случая, когда, «если нельзя, но очень хочется, — то можно». Там можно найти любые литературные жанры и художественные приёмы, там нет только права.

В стремлении обосновать резолютивную часть, состоящую всего из трёх предложений, Конституционный суд пустился во все тяжкие, дойдя до утверждения, что, на момент принятия Декларации о независимости у Республики Молдова не было Конституции. Декларация о независимости была признана свидетельством о рождении Республики Молдова, единственным документом, который определял конституционный режим Республики Молдова, самым лаконичным сводом конституционных ценностей Республики Молдова.

Всё перевёрнуто с ног на голову — не Конституция является исходным актом для Декларации, а наоборот.

После таких перлов не остаётся никаких сомнений, что Конституционный суд Республики Молдова, в зависимости от того, кто заказывает музыку, а сегодня её заказывает В. Плахотнюк, «нарисует» что угодно, как Попандопуло из «Свадьбы в Малиновке».

Для полноты ощущений приведём резолютивную часть Постановления:

«Конституционный суд ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. По смыслу Преамбулы Конституции Декларация о независимости Республики Молдова составляет единое целое с Конституцией, являясь исходным и незыблемым конституционным текстом конституционного блока.

2. В случае противоречий между текстом Декларации о независимости и текстом Конституции превалирует исходный конституционный текст Декларации о независимости.

3. Настоящее постановление является окончательным, обжалованию не подлежит, вступает в силу со дня принятия и публикуется в Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Это постановление, как и положено, отлежало свой срок, и вот уже 31.10.2017 г. Конституционный суд Молдовы дал положительное заключение на депутатский законопроект об изменении Конституции в части смены названия государственного языка с молдавского на румынский. Инициативу об изменении Конституции в этой части подписали 34 депутата парламента из 101.

«Инициатива по изменению Конституции представлена в авторизированном порядке. Законопроект об изменении Конституции по интерпретации статьи 13 («Государственный язык, функционирование других языков») не нарушает лимиты для пересмотра Конституции и может быть передана на рассмотрение в парламент», — заявил глава Конституционного суда Молдовы, гражданин Румынии Тудор Панцыру.

После положительного заключения по инициативе проект передадут на рассмотрение парламента. Если две трети депутатов проголосуют «за», в чём нет никаких сомнений, то поправка вступит в силу.

А что, в Европу без румынского языка не примут?

В свою очередь, президент Молдовы И. Додон, который выступает против изменения названия государственного языка, ещё 12 октября 2017 г. заявил, что заблокирует инициативу парламента об изменении в Конституции названия государственного языка с молдавского на румынский, так как граждане страны должны уважать свою историю, и предложил провести по этому вопросу референдум.

Мы уже убедились в том, как в Молдове в два счёта преодолеваются всякие блокировки И. Додона. На счёт «раз» И. Додон отстраняется от обязанностей президента, на счёт «два» председатель парламента А. Канду подписывает закон.

И как назначаются конституционные референдумы, тоже в курсе.

По мнению И. Додона, после парламентских выборов действия и заявления членов Конституционного суда Молдовы пройдут тщательный правовой анализ.

Дай бог…

17 августа 2017 г. депутат румынского парламента, выходец из Молдовы К. Кодряну заявил: «Подготовка к объединению Молдовы и Румынии должна завершиться к 2018 г. …2018 г. — год векового юбилея Великого объединения, но стоит ли праздновать, пока два румынских государства по-прежнему существуют порознь? …Румыния должна объявить воссоединение своим государственным проектом, используя в данном процессе немецкий опыт объединения ГДР и ФРГ, и опираться на Хельсинкское соглашение по безопасности, которое подразумевает, что границы стран могут быть изменены в «соответствии с международным правом, мирным путем и по договоренности».

18 августа 2017 г. порядка 100 неправительственных организаций Молдовы, Румынии и зарубежной диаспоры, выступающих за объединение Молдовы и Румынии, заявили о решении создать Альянс столетия и составить единый план действий в 2018 г.

20 августа 2017 г., в Бухаресте на полях организованной в парламенте Румынии конференции «Столетие Великого объединения и Бессарабия» организаторы заявили:

«2018 г. станет судьбоносным в вопросе воссоединения с Румынией, и мы должны объединить усилия. Столетие в 1918 г. будет неполным без Бессарабии — первой провинции, воссоединившейся с Родиной, поэтому нам нечего праздновать до тех пор, пока не создадим чёткий национальный проект относительно возвращения Бессарабии в Румынию».

На этой же конференции примар (глава) первого сектора города Бухареста Даниел Тудораке пообещал Кишиневу 1 млн. евро по случаю празднования 100-летия Великого Объединения.

В парламенте Румынии создана парламентская комиссия по вопросам Столетия Великого Объединения, вице-председатель которой, депутат Флорин Роман, заявил, что по модели муниципалитетов побратаются и советы жудецей (уездов) с районными советами Молдовы.

Конференция «Столетие Великого объединения и Бессарабия», в ходе которой были сделаны все эти заявления, была организована в здании парламента Румынии унионистской платформой «Действие 2012».

«Румыния на уровне политиков и большинства населения надеется реализовать идею воссоединения с Молдовой» — об этом в бытность президентом Румынии постоянно говорил Траян Бэсеску. Теперь он является почетным председателем молдавской Партии национального единства.

«Воссоединение с Молдовой должно стать третьим национальным проектом Румынии после вступления в НАТО и Евросоюз», — пояснил Т. Бэсеску.

Призывы к слиянию двух стран всё чаще звучат со стороны румынских политиков. Лидеры правящей в Молдавии коалиции проевропейских партий предпочитают никак на них не реагировать. Тихо и спокойно вносят поправки в Конституцию.

Лидер Народно-социалистической партии В. Степанюк утверждает, что недавно парламент Республики Молдова проголосовал за то, чтобы офицеры Службы информации и безопасности имели право получить второе гражданство. Несложно предположить, что молдавская спецслужба вскоре станет румынской, если судить по паспортам её работников.

Пока только один И. Додон призвал не допустить объединения с Румынией, а граждан, выступающих против государственности Молдовы, объявить вне закона. Об этом президент Молдовы заявил в эфире «НТВ Молдова» 1 сентября 2017 г.

Президент И. Додон не исключает, что в 2018 году, когда унионисты будут отмечать 100-летие присоединения Бессарабии к Румынии, возможны различные провокации, которые могут дестабилизировать ситуацию в стране:

«Когда несколько тысяч румынских граждан попытаются отправиться от границы в Кишинев, а десяткам, тысячам и миллионам граждан это не понравится, они могут ответить определенными действиями. В связи с этим может быть дестабилизирована ситуация в стране», — сказал И. Додон.

О миллионах, кажется громко сказано…

Но для решения вопроса унионизма, по словам президента, ему нужна поддержка парламентского большинства.

А если это будет не несколько тысяч, а несколько десятков тысяч граждан Румынии, а это вполне возможно, цена вопроса того стоит, а навстречу им выйдут тоже несколько десятков тысяч унионистов Молдовы, ситуация может быть вполне предсказуемой. Судьбу Украины на майдане решило далеко не большинство населения Украины.

А кто поднимет эти десятки, тысячи и миллионы граждан, которым ЭТО не понравится? Что тогда будет делать И. Додон? Ждать парламентских выборов и получения парламентского большинства?

В театре судебного беспредела и правового абсурда, где главным режиссёром является В. Плахотнюк, бесполезно надеяться на прозрачные и честные выборы.

Если надо будет, будет дана команда и с выборов снимут и партию И. Додона, как в 2014 году сняли партию Р. Усатого.

Я допускаю, что вопрос объединения может быть решён легко и быстро.

Правда, вначале многие не могут поверить в такой вариант развития событий, но, на мой взгляд, эксперты как раз и должны предусматривать разные сценарии, даже самые невероятные. Опять же этот вариант мне кажется самым быстрым и эффективным.

В рамках празднования 100-летия присоединения Бессарабии к Румынии может быть проведено совместное или раздельное заседание парламентов Румынии и Республики Молдова, которые примут решение об интеграции территории Молдовы вместе с населением в состав Румынии. В юриспруденции это называется оптацией. А Румыния уже является членом Европейского союза и членом НАТО. Таким образом, легко обходятся длительные и сложные международные законодательные процедуры, связанные со вступлением того или иного государства в Европейский союз и в НАТО.

Это то, о чём говорил депутат парламента Румынии К. Кодряну:

«Румыния должна объявить воссоединение своим государственным проектом, используя в данном процессе немецкий опыт объединения ГДР и ФРГ, и опираться на Хельсинкское соглашение по безопасности, которое подразумевает, что границы стран могут быть изменены в «соответствии с международным правом, мирным путём и по договорённости».

Нетрудно догадаться, что Конституционный суд Молдовы, пять из шести судей которого уже являются гражданами Румынии, примет такое решение соответствующим Конституции.

Кто тогда поднимет народ Молдовы на протестные выступления? И. Додон, после того как получит парламентское большинство? А тогда выборы в парламент Молдовы вообще уже не будут нужны. Тогда, наверное, Молдове будут предлагать квоту в парламенте Румынии, как сегодня предлагаются Гагаузии и Приднестровью квоты в парламент Молдовы.

Поэтому я неоднократно, когда говорил о выборах 2018 года в парламент Молдовы, добавлял: если они состоятся.

Мне оппоненты говорят, что никто на это не пойдёт, так как объединение — это дорогостоящий проект.

Где-то было написано, что якобы лидеры унионистов подсчитали, что объединение обойдётся Румынии в 20 млрд евро. Скажете, дорого?

Во-первых, не Румынии, а тем, кто девушку танцует.

Говорят, за океаном есть какие-то парни, которые в стремлении нанести ущерб России, за ценой не постоят. Вон, в Украину уже сколько миллиардов вбухали, и ещё не вечер.

Конечно, эта оптация, если будет иметь место, пройдёт без участия Приднестровья, и унионисты, как мне кажется, с этим уже смирились.

А вот молдаванам Молдовы придётся смириться с участью в лучшем случае младших братьев, а то и людей второго сорта, как это было после объединения 1918 года.

А кто ждёт украинцев в Румынии? А кто ждёт православных гагаузов в Европе?

Мне оппоненты опять же говорят, что, мол, в Молдове мало кто хочет объединения. Социологические опросы якобы показывают подавляющее преимущество Партии социалистов.

Во-первых, никто точно не знает. Кто-то спросил народ, проводился ли референдум, как в Приднестровье? Социальные опросы — это не показатель.

Даже если желающих объединения меньше, они намного организованнее тех, кто не желает объединения.

За прошедшие более 25 лет закончили вузы Румынии десятки тысяч граждан Молдовы, ведь Румыния ежегодно выделяет выпускникам школ Молдовы до трёх тысяч и более мест в учебных заведениях Румынии.

Сегодня большинство мест в органах государственных власти, органах местного самоуправления, в организациях и учреждениях Молдовы занимают такие выпускники.

Офицерские кадры для Вооружённых сил и МВД Молдовы также готовятся либо проходят переподготовку в Румынии.

Кто может противостоять этой прозападной прорумынской силе, которая вся в руках В. Плахотнюка?

Только народ Молдовы!

Узурпировавшие власть в Молдове должны помнить, что народу принадлежит право на сопротивление.

Я повторю то, что сказал вначале.

Право на сопротивление относится к нормам естественного права, тем не менее оно закреплено во многих документах.

Право на сопротивление закреплено в Декларации независимости США 1776 г., которая считается одним из основополагающих документов демократического конституционализма:

«…если какой-либо государственный строй нарушает эти права, то народ вправе изменить его или упразднить и установить новый строй, основанный на таких принципах и организующий управление в таких формах, которые должны наилучшим образом обеспечить безопасность и благоденствие народа;

… когда длинный ряд злоупотреблений и насилий … обнаруживает стремление подчинить народ абсолютному деспотизму, то право и долг народа свергнуть такое правительство и создать новые гарантии обеспечения своей будущей безопасности».

В статье 2 французской Декларации прав и свобод человека и гражданина 1789 года (с изменениями 1793 года), которая вошла в качестве введения в Конституцию, содержатся следующие формулировки:

«…Каждый, кто присвоит себе принадлежащий народу суверенитет, да будет немедленно предан смерти свободными гражданами…

… Сопротивление угнетению есть следствие, вытекающее из прочих прав человека.

… Угнетение хотя бы одного только члена общества есть тем самым угнетение всего общественного союза.

… Когда правительство нарушает права народа, восстание для народа и для каждой его части есть его священнейшее право и неотложнейшая обязанность».

О таком же праве на сопротивление говорится в преамбуле Всеобщей Декларации прав человека:

«…Необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию против тирании и угнетения».

Я убеждён, что, если И. Додон, за которым сейчас стоит часть электората, в интересах народа, президентом которого он сейчас является, в интересах государства, сможет перебороть некие амбиции и восстановить сотрудничество с Р. Усатым, за которым тоже стоит немалая часть электората, вместе с Гагаузией, объединят свои усилия и сплотят народ Молдовы, они смогут предотвратить поглощение Молдовы Румынией.

За свою землю, за свой дом надо бороться и даже быть готовым его защищать, как это сделали приднестровцы в 90-х. И в этой борьбе народу Молдовы полагаться не на кого, только на себя.

Других вариантов просто нет.

Но об этом надо говорить и действовать заранее, делать соответствующие заявления, чтобы западные спонсоры объединения поняли, что они не получат не только Приднестровье, но и Гагаузию, север Молдовы. Не думаю, что унионисты согласятся только на Кишинёв и Дурлешты (пригород Кишинева — прим. ИА REGNUM).

Надо сделать так, чтобы унионисты поняли, что против объединения стоит реальный народ, а не частые, никем серьёзно уже не воспринимаемые заявления о готовности организовать протестные выступления.

Голодовка доктора Чарльза Хайдера, кто ещё об этом помнит, тоже была протестным выступлением. И что она изменила?

И не надо бояться. Я уверен, что рядовые военнослужащие Вооружённых сил Молдовы и сотрудники МВД Молдовы не будут применять силу против своих соотечественников, против народа.

Но это могут сделать отдельные офицерские чины и провокаторы из Румынии.

И эта провокация может быть масштабнее, чем в апреле 2009 года.

Если здоровые силы в Молдове не объединятся сегодня, завтра войска НАТО будут стоять через дорогу от Бендер и на Днестре, напротив Приднестровья.

Что тогда ожидает Приднестровье, Оперативную группу российских войск и 213 тысяч граждан Российской Федерации?

Если мы не хотим быть застигнутыми врасплох, об этом тоже надо думать сегодня, даже если кому-то кажется, что то, что я говорил выше, не может случиться.

Что касается Приднестровья, то будущее Приднестровья в значительной мере зависит, как я уже говорил, от будущего самой Молдовы, от будущего Украины и её отношений с Россией.

Serhio Приднестровье

В первой части я уже говорил, что Украина, как страна — гарант переговорного формата «5+2» начиная с 2005 года методично и последовательно предпринимает недружественные для Приднестровья действия на приднестровско-украинском участке границы, как самостоятельно, так и совместно с Евросоюзом и Молдовой. Такими своими действиями Украина практически стала на сторону Молдовы — одного из участников конфликта. Я высказал своё мнение, что тем самым Украина демонтировала переговорный формат «5+2».

А после того, как один гарант переговорного процесса, Украина, в лице своего высшего представительного и законодательного органа государственной власти признала другого гаранта, Российскую Федерацию, страной агрессором и оккупантом, опять же, по моему мнению, формат «5+2» не подлежит реанимации. Это реальность, от которой никуда не деться.

После принятия Верховной радой вышеуказанного решения с новой силой возобновились дискуссии вокруг Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной или, как его называют, Большого Договора.

Многие задают себе вопрос, а почему Верховная рада Украины, признав Российскую Федерацию страной-агрессором и страной-оккупантом, не денонсировала Большой Договор?

Напомню, что Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной был подписан 31 мая 1997 года.

Статья 39 Договора устанавливает, что Договор подлежит ратификации и вступает в силу в день обмена ратификационными грамотами.

Российская Федерация ратифицировала Договор федеральным законом РФ от 2 марта 1999 года № 42-ФЗ.

Договор вступил в силу, шутки в сторону, 1 апреля 1999 года. И вот дружба, сотрудничество и партнёрство сыграли злую шутку.

Ещё следует напомнить, что, согласно статье 40 Договора, Договор заключается сроком на десять лет. Его действие будет затем автоматически продлеваться на последующие десятилетние периоды, если ни одна из высоких договаривающихся сторон не заявит другой высокой договаривающейся стороне о своем желании прекратить его действие путем письменного уведомления не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего периода.

Следовательно, та высокая договаривающаяся сторона, которая не пожелает автоматически продлить действие Договора, должна не позднее 1 октября 2018 года письменно уведомить об этом другую высокую договаривающуюся сторону.

Представители Украины уже заявляют, что они не будут делать этого. Оказывается, дело в особенностях национальной украинской хитрости. Украинские эксперты и политологи утверждают, что указанный Договор ещё потребуется Украине для обращения в различные международные инстанции, в том числе судебные, с жалобами и исками к Российской Федерации по факту якобы допущенных Россией нарушений своих обязательств по Договору.

Я уверен, что Российская Федерация в лице её высших органов государственной власти взвесит все «за» и «против».

Уже имеются чёткие, недвусмысленные предложения о необходимости принятия решения о прекращении действия Договора. Вполне понятное и обоснованное предложение. Ведь отсутствие Договора — это не разрыв дипломатических отношений.

Какие после таких решений Украины могут быть дружба, сотрудничество и партнёрство?

Противники такого решения считают, что отсутствие Договора может помешать или сократить объёмы товарооборота между нашими странами, мол, Украина может отказаться от закупок российского газа и т. д.

Украина трубит о «российской агрессии» не первый месяц и даже не первый год. Бандеровские националисты устраивают различные блокады автомобильных и железнодорожных путей сообщения с Россией, требуют бойкота российских товаров.

Говорят, факты — упрямая вещь.

Так вот, эти самые факты говорят о том, что при фактически отсутствующей дружбе, сотрудничестве и партнёрстве товарооборот между Россией и Украиной в период с января по ноябрь 2017 года вырос на 28,6% — до 9,36 миллиарда долларов.

При этом импорт российских товаров на Украину за 11 месяцев 2017 года вырос на 38,6% (до 6,3 миллиарда долларов) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, а экспорт украинских товаров в Россию увеличился за указанный период на 11,9% (до 3,06 миллиарда долларов).

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины 28 декабря 2017 года отменило санкции против российской компании «Южтранс», которая до их введения поставляла в страну дефицитный уголь антрацитовой группы.

Помимо «Южтранса», в список вошли российские компании пищевой промышленности, строительных материалов и оборудования.

А что делать? Холод и голод — не тётки!

А что касается газа, то Украина обязана будет его закупать согласно решению Стокгольмского арбитража.

У России также вырос товарооборот, в том числе и поставки российского газа, со многими другими государствами, с которыми не подписаны такие Большие Договоры, как с Украиной.

Я не исключаю, что руководство Российской Федерации может принять решение о непродлении срока действия Договора и лишит русофобские власти Украины удовольствия обращения в различные международные организации и суды, и убеждён, что это нисколько не скажется на товарообороте.

Но в таком решении, если оно будет принято, я уверен, что будет сказано о возможности возвращения к вопросу о заключении нового Большого Договора тогда, когда власти Украины это осознают и будут созданы соответствующие условия. И тогда договор обязательно будет подписан. Но, в новой редакции.