Только сегодня поколение тех приднестровцев, что стояли у истоков образования Приднестровской Молдавской Республики, которые защищали её с оружием в руках, которые восстанавливали разрушенные и разграбленные Бендеры, получили окончательное подтверждение своей правоты.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Более тридцати лет назад мы нисколько не сомневались, что за, казалось бы, безобидной реформой молдавского языка, переводом его на латинскую графику, за так называемыми «мостами цветов» через реку Прут, за позаимствованием всей государственной символики у Румынии, за лозунгами «Чемодан — вокзал — Россия!», «Русских — за Днестр, евреев — в Днестр!» на землю бывшей Молдавской ССР придёт румынская идеология и румынский профашистский реваншизм.

Тогда на территории Советского Союза вновь появились первые ростки уже так называемого неофашизма. Одними из первых с проявлениями неофашизма столкнулись мы в Приднестровье. Тот период времени назывался перестройкой, демократизацией, новым мышлением, стиранием белых пятен в истории.

Молдавская ССР в лице её антисоветской, националистической прорумынской элиты вслед за прибалтийскими националистами взяла курс на выход из состава СССР. Прорумынских и прибалтийских националистов объединяло прошлое — и у тех, и у других предки прислуживали настоящим фашистам.

Румынские войска входят в Одессу

Одни — в составе полицейских карательных отрядов и батальонов СС, другие — в составе армии фашиста Антонеску. И одни, и другие прославились своими зверствами против евреев, цыган и славян. Против молдаван же особо свирепствовали румыны.

Власти бывшей Молдавской ССР взяли курс на румынизацию республики и присоединение её к Румынии. В своих действиях они не встречали никакого осуждения и противодействия со стороны так называемого Центра. И если приднестровцы для защиты своих семей были вынуждены создавать рабочие отряды содействия милиции (РОСМ) и территориальные спасательные отряды (ТСО), официальная Молдавия получила всё имущество, вооружение и боеприпасы, в том числе крупнокалиберную артиллерию, системы залпового огня «Град» и «Ураган», бронетехнику и авиацию, в том числе самолёты МИГ-29, размещённые не её территории.

Дарья Антонова ИА REGNUM МиГ-29

Имея значительный перевес в численности, вооружении и военной технике, Молдавия развязала агрессию против Приднестровья. Вот тогда приднестровцы столкнулись с реальными зверствами новоявленных фашистов. Кадры сожжённого заживо казака А. Величко и его изнасилованной беременной жены, приднестровских пленных гвардейцев с вырезанными на теле звёздами, серпами и молотами облетели весь мир. Особенно масштабными явились зверства прорумынских неофашистов при захвате города Бендеры. Сотни убитых мирных граждан, чьи тела лежали на улицах, тротуарах и в скверах, разграбленные и сожжённые предприятия, мародёрство и насилие.

Потомки Антонеску вели себя так же, как их предки во время Великой Отечественной войны при захвате Приднестровья и Одессы.

И вот, наконец, маски приличия сброшены. 14 апреля парламент Молдавии, большинство в котором принадлежит прозападным русофобам, принял в последнем чтении поправку в Кодекс о правонарушениях, которая запрещает ношение георгиевской ленты, а также демонстрацию символов «Z» и «V». За нарушение запрета гражданам грозит штраф в размере от 4,5 тыс. до 9 тыс. леев (от 20,3 тыс. рублей до 40,6 тыс. рублей), юридическим и должностных лицам — до 30 тыс. леев (около 135 тыс. рублей).

Сегодня президент Молдавии подписала этот закон, которым она поставила Молдавию в один ряд с профашистским режимом Украины. Майя Санду и не собиралась этого скрывать, Она заявила, что георгиевская лента служит для спекуляции на Победе 1945 года и для пропаганды военной агрессии против Украины. Обладательница румынского паспорта заявила, что георгиевской ленте место «в мусорном ведре истории».

European People's Party Майя Санду

Нет никаких сомнений, что на такой шаг она получила одобрение не то что из Бухареста, а из самого Вашингтона. Но теперь уж нет никаких сомнений и в том, что операция денацификации и дефашизации должна быть продолжена до Кишинёва, и граница румынскому неофашизму должна быть восстановлена на реке Прут, как это было до 1941 года.

Надеюсь, что органы государственной власти Российской Федерации не оставят без внимания этот русофобский, профашистский демарш М. Санду.

По крайней мере Молдавия вполне заслуживает быть включённой в список недружественных или враждебных государств, и по отношению к Молдавии могут быть применены санкции экономического и политического характера. Главное, чтобы при этом не пострадали экономические субъекты Приднестровья.

Хочется верить, что многонациональный народ Молдавии также не оставит без внимания такой враждебный поступок румынки М. Санду и её сторонников. Вот им точно место на свалке истории.