Безусловно, день 30 сентября 2022 года войдёт в историю России как наибольшее, начиная с времён великого князя московского Ивана III, по масштабам, то есть по площади и численности населения, возвращение в состав России ранее принадлежавших ей территорий.

Иван Шилов ИА REGNUM Главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

В истории новейшей России этот процесс был запущен президентом В. В. Путиным в марте 2014 года, когда России был возвращён Крым, народ которого восстал против неофашистского киевского режима, захватившего страну в результате государственного переворота.

Это было первое исправление чудовищных несправедливостей, допущенных в советское время, когда ради бредовой идеи мировой революции и установления диктатуры пролетариата во всём мире была разрушена Российская империя. Замысел англо-саксонских империалистов был осуществлён в результате интриг и предательств доморощенной элиты и, надо признать, государственного переворота, который потом назовут революцией.

Но в руках бандеровцев остались ещё Киев, Мать городов Русских, основанный, согласно легенде, содержащейся в Повести временных лет, тремя братьями Кием, Щеком и Хоривом и сестрой Лыбедью как центр племени полян и названный в честь старшего брата, на том месте, где, по преданиям, в середине I века апостол Андрей Первозванный установил крест на месте современной Андреевской церкви; Черниговская область и Чернигов, упоминаемый в Повести временных лет под 907 годом; Полтавская область и Полтава, основанная IX в. северянами как форпост перед Посульской линией, которая упоминается в Ипатьевской летописи 1174 года, как укрепление на реке Лтаве; Сумская область и Сумы, про которые воевода К. Арсеньев писал царю Алексею Михайловичу: »…а город, Государь, Сумин стал на реке Псле и на устье реки Сумы»; Харьковская область и Харьков, основанный указом московского царя Алексея Михайловича в 1654 году; Днепропетровская область и Днепр, бывший Екатеринослав, впервые упоминаемый 23 апреля 1776 года в рапорте азовского губернатора В. А. Черткова князю Г. А. Потёмкину и названный в честь императрицы Екатерины II; Николаевская область и Николаев, заложенный по указу князя Г. А. Потёмкина под руководством полковника Михаила Фалеева в 1788 году, когда в устье реки Ингул была заложена верфь, вокруг которой начал строиться город; Одесская область и Одесса, строительство которой началось с закладки 10 (21) июня 1793 года новой Хаджибейской крепости, руководителем строительства которой был назначен генерал-аншеф А. В. Суворов.

Кий, Щек, Хорив и Лыбедь в хронике Радзивиллов

Под лозунгом разрушения «тюрьмы народов», как В. И. Ленин называл Российскую империю, в состав которой на протяжении веков просились в подданство господари и воеводы Молдавского и Валашского княжеств, князья, цари и царицы Кавказа, ханы и баи Средней Азии и Сибири; и борьбы с пресловутым «шовинизмом» «великорусских держиморд», как он же называл наших соотечественников, которые ценой огромных потерь русских жизней осваивали и защищали новые территории, закладывали крепости и города, стали создаваться новые, искусственные государства.

Окончательно процесс разрушения великой страны завершил любимец Запада «Горби», то есть М. С. Горбачёв, который не успел при жизни предстать перед судом за содеянное.

Великий князь московский Иван III первым начал процесс собирания утраченных русских земель. Древняя Русь тоже теряла свои земли в результате агрессии внешних завоевателей — половцев, печенегов, католических крестоносцев, татаро-монгольского нашествия, крымских татар, Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой, а также интриг и предательств, междоусобиц русских князей.

И не случайно одним из первых, кто заключил союз с великим князем московским Иваном III был воевода молдавского княжества Стефан Великий. Они скрепили этот союз браком своих детей — Елены, дочери Стефана Великого, и Ивана Молодого, сына Ивана III. От этого брака, между прочим, родился первый в истории России венчанный на сокняжение князь Дмитрий.

Такой союз не мог родиться спонтанно и на голом месте. Большая часть Молдавского княжества, которая была отторгнута от него Оттоманской Портой и стала называться Бессарабией, была исконной территорией Древнерусского государства и Киевской Руси.

Родной сын Рюрика, Игорь, занял престол после смерти Олега в 912 году и правил до 945 года. Укреплённым центром уличей был город Пересечен, располагавшийся недалеко от Киева. В Повести временных лет описание княжения Игоря начинается с войны, которую вёл Киев против уличей.

Эти события описаны и в монографии Рыбакова Б. А., где отмечается, что война была длительная и жестокая, и в конечном итоге привела к поражению уличей, захвату города Пересечен, их укрепленного центра, и к их переселению в юго-западном направлении, после чего они жили «по Днестру».

О Пересечене пишет и Державин Н. С.: «По Киевской летописи, населением южных районов нынешней Бессарабии и Молдавии были славяне уличи, они же улучи, или угличи. Главным укрепленным центром их был город Пересечен, а теперь село Пересечена в Оргеевском уезде Бессарабии».

С описания взятия Пересечна в 940 г. начинается новый раздел Начального свода 1093 г., где события даны под точными годами. Указание, что уличи жили «по Днестру и приседяху к Дунаеви», позволило Н. И. Надеждину сделать вывод, что речь идёт о населённом пункте Пересечено, расположенном в Оргеевском районе Молдавии.

Доказательством вышеизложенного являются карты, на которых отражены события того времени.

Хочется отметить, что идеи и мысли, опубликованные ИА REGNUM, нередко становятся пророческими, находят своё развитие в самых неожиданных местах и случаях.

Так, в статье А. Суворова была высказана идея о том, что возможен мирный территориальный бартер с коллективным Западом — в обмен на возврат в состав России Прибалтики (кстати, с бывшими русскими городами Борисоглебовым, ныне Даугавпилс, Юрьевым, ныне Тарту, нынешней Нарвой) и снятие НАТОвской блокады с Калининградской области, возвратить Польше Галичину, пусть они сами разбираются с остатками бандеровцев, Венгрии — Закарпатье и Буковину, Румынии — Черновицкую область. ( См. А. Суворов «Когда и где завершить Специальную военную операцию?» 12 апреля 2022)

Эта идея понравилась бывшему министру иностранных дел Румынии Андрею Марга, который в ходе своей пресс-конференции заявил, что территория бывш. УССР находится в «неестественных границах» и должна уступить свои территории России, Венгрии, Польше и Румынии. (См. «Экс-глава МИД Румынии заявил, что территория бывш. УССР находится в «неестественных границах» 17.09.2022)

В полной мере это относится и к бывшей Бессарабии — это исконные, самые древние земли Киевской Руси, которые, несомненно, должны быть возвращены России.

В стремлении недопущения восстановления исторической справедливости в 90-х годах прошлого века, на фоне разрушения СССР, прорумынские националисты Молдавии попытались отдать эти исконно русские земли Румынии. Но благодаря народу Приднестровья, поднявшемуся на вооружённую борьбу, эти земли удалось удержать в составе Республики Молдова.

Сегодня гражданка Румынии М. Санду, являющаяся президентом Молдавии, предпринимает очередную попытку отдать эти земли Румынии, для чего зазывает на территорию Молдавии войска НАТО, в первую очередь румынские. Уже подписаны соглашения об охране границ румынскими пограничниками, проводятся совместные учения с Румынией и США в непосредственной близости от Приднестровья.

Приднестровцы ещё в 2006 году на референдуме высказались за единство с Россией. Дело за гражданами Молдавии — хотят ли они очередного включения Бессарабии в состав Румынии на правах граждан второго сорта, как это уже было в 1918–1940 годах?