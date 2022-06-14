Александр Айвазов

Автор

Родился в 1950 году в г. Грозном. Окончил исторический факультет Орловского государственного педагогического института. Историк по образованию и экономист по образу мышления. Занимался экономической историей и преподавал политэкономию. В 1980-х гг. писал статьи о необходимости использования рыночной экономики при социализме и переходе с директивного к индикативному планированию. В конце 1980-х гг. занялся бизнесом, в котором проработал более 15 лет. Автор более 200 публицистических и научных статей в различных СМИ и научных журналах. В 2006 году первым в стране обосновал в статье "У России будет лидер нации!" неизбежность того, что В.В.Путин станет лидером нации. В 2012 году выпустил сборник своих наиболее важных экономических статей под общим названием "Когда рухнет доллар?". Последовательный сторонник теорий Н.Д.Кондратьева и Дж.Арриги. Три года тому назад возглавил в качестве директора "Центр международных исследований экономических циклов Дж.Арриги и Н.Кондратьева" при ОГУ им. И.С.Тургенева, научным руководителем которого стал академик РАН С.Ю.Глазьев. ЦМИЭЦАК проводит ежегодные "Арригиевские чтения", почетным участником которого является вдова и соратник Дж.Арриги профессор социологии Беверли Силвер (США). Один из авторов "Матрицы Индустриальной цивилизационной волны".